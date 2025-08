Flying B, l’emblème de cette voiture de luxe se tranforme en drone de surveillance

Un ingénieur espagnol du nom de José María Ortega Hernández a transformé en un drone fonctionnel et autonome l’emblème en laiton avec des ailes horizontales de Bentley. Ce design n’a pas seulement évolué, mais elle pourrait désormais voler avec cette innovation. Imaginez un drone de moins de 250 g et doté de quatre rotors sortir de la voiture, prendre son envol et guider le conducteur. L’ingénieur a collaboré avec la marque de luxe britannique pour développer ce « gadget » et transformer son emblème iconique en une avancée technologique.

Diverses fonctionnalités à portée de main

L’ingénieur espagnol souligne que le drone peut être déployé pour assister les conducteurs dans certaines situations. Entre autres, pour identifier et sécuriser une place de stationnement disponible, ou encore pour servir d’assistant de vol sur les routes peu fréquentées ou difficiles d’accès. Mais le Flying B peut également servir d’éclairage de secours en cas d’accident nocturne. Le conducteur peut, dans ce cas, l’utiliser pour éclairer le véhicule depuis les airs, améliorant la visibilité, et alerter les secours. De même, en cas de faible visibilité ou dans des environnements inconnus, le drone peut guider le propriétaire jusqu’à sa voiture. José María Ortega Hernández a aussi évoqué la possibilité de réaliser des prises de vue aériennes pour des selfies ou des enregistrements vidéo. Selon lui, diverses applications sont possibles avec le Flying B, avec ses fonctionnalités qui vont de la sécurité au divertissement.

Un ingeniero español ha creado una nueva necesidad para los ricos: convertir las insignias de sus coches caros en drones de vigilancia. https://t.co/WRXWHNKcSg pic.twitter.com/TPr3N1pMTe — Motorpasión (@motorpasion) June 15, 2025

Brevet déposé en 2024

L’ingénieur originaire de Malaga a déposé et obtenu un brevet pour le drone Flying B l’an dernier. Pour la suite, il indique qu’il souhaite généraliser cette technologie dans l’industrie automobile et pas uniquement en Espagne. Ortega explique qu’en fin de compte, « il faut garder à l’esprit que le poids proposé est inférieur à 249 g, ce qui serait alors considéré comme une catégorie ouverte en Espagne. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un brevet mondial et d’une idée mondiale. Par conséquent, la vision du brevet dépasse les frontières de l’Espagne, s’étend à ce monde global, partout où les Bentley sont vendues dans le monde ». Notons que la marque d’automobile de luxe existe depuis plus de cent ans, produit et vend encore aujourd’hui des voitures à travers le monde. Comme nous pouvons voir sur le site du constructeur automobile britannique, Bentley est actuellement présent dans 67 pays et compte environ 239 concessionnaires partenaires.

Une technologie très bien accueillie par Bentley

L’ingénieur espagnol indique que la marque de luxe s’intéresse à cette technologie et souhaite l’intégrer à ses véhicules. Selon les premières informations, un éventuel lancement commercial serait prévue dès 2027. Alors que Benltey avait précédemment déclaré qu’il serait inclus dans les futurs modèles, Alejandro Terroba (directeur marketing et communication de Bentley Marbella) estime qu’il faudra attendre au moins 2027 pour discuter de sa mise en œuvre dans des modèles comme le Continental ou le Bentayga. « Le projet a été très bien accueilli et est en cours de développement, mais il attend l’approbation réglementaire d’organismes comme Euro NCAP », indique ce dernier.

José María Ortega Hernández, quant à lui, estime que « cette innovation constitue non seulement une étape importante dans la conception des Bentley, mais ouvre également la voie à de futures applications. J’imagine déjà la mise en œuvre de cette technologie en production de masse à l’avenir ». À noter que l’ingénieur entretient une relation étroite avec Bentley Marbella, avec laquelle il a collaboré à plusieurs reprises. Que pensez-vous d’intégrer un drone dans un véhicule ?