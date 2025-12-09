Icoma dévoile une nouvelle version de son scooter électrique pliable le Tatamel Bike

Et si votre prochain scooter électrique se rangeait sous un bureau comme une petite valise discrète ? Le Tatamel Bike d’Icoma pourrait bien réinventer la micro-mobilité urbaine.

Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski Follow on LinkedIn 9 décembre 2025
0 2 minutes de lecture
Un mini scooter électrique pliable avec des panneaux personnalisés.
Le TATAMEL propose de nombreux panneaux personnalisés. Crédit photo : ICOMA

Je dois l’avouer, la première fois que j’ai vu passer le Tatamel Bike sur mon fil d’actualité, j’ai cru à un gadget futuriste sorti d’un manga. Puis j’ai découvert qu’il était bien réel, affiché autour de 498 000 ¥ (environ 3 150 €) et déjà présenté sur le site officiel d’Icoma. Ce scooter pliable a été conçu pour se transformer en quelques secondes, passant d’un cube compact à un deux-roues prêt à filer en ville. Une idée qui rappelle l’esprit des « mini-motos » japonaises historiques, et qui semble pensée pour celles et ceux qui, comme moi, cherchent toujours une solution pour gagner de la place dans le garage ou pouvoir le ranger sous un bureau. Présentation.

Un scooter électrique pliable vraiment pas comme les autres

Le Tatamel Bike, que nous vous présentions déjà en 2022 dans cet article complet, réinvente clairement l’usage du scooter électrique. En position pliée, il tient presque dans un sac de voyage : seulement 68 cm de haut et 26 cm de large, ce qui le rend plus compact qu’une tour d’ordinateur. Pour les habitants de petites surfaces ou pour ceux qui, comme moi, connaissent la bataille quotidienne pour ranger vélos, trottinettes et cartons dans un abri de jardin, c’est une bénédiction ! Une fois déployé, il atteint une vitesse d’environ 40 km/h et propose jusqu’à 50 km d’autonomie, grâce à une batterie LiFePO durable. Même son look rétro-futuriste semble assumer l’héritage de la Honda Motocompo. On sent que le Japon n’a pas perdu la main en matière de micro-mobilité ingénieuse.

Le scooter électrique pliable de ICOMA.
ICOMA propose un scooter électrique pliable pensé pour la mobilité urbaine. Crédit photo : ICOMA

Quand pliable rime avec utilisable au quotidien

Là où d’autres concepts restent de simples curiosités, le Tatamel Bike a déjà reçu l’assurance d’être produit : ce qui change tout. On imagine ce scooter rejoindre les derniers projets d’inventions urbaines insolites comme le Motocompacto de Honda, dont nous vous parlions dans cet article NeozOne. Et, pour avoir vu une vidéo de démonstration, sa transformation pliable est aussi satisfaisante qu’un jouet articulé : on replie, ça clique, et soudain il devient un objet roulant que l’on tire comme une petite valise. Idéal pour les transports en commun, les bureaux exigus, ou même un petit appartement.

Caractéristiques principales du Tatamel Bike

  • Prix : environ 3 150 €
  • Vitesse maximale : environ 40 km/h.
  • Autonomie : approximativement 50 km.
  • Poids : 63 kg
  • Dimensions plié : 690 × 690 × 260 mm
  • Charge maximale : 100 kg
  • Batterie LiFePO longue durée
Un TATAMEL replié dans un coffre de véhicule.
Un scooter qui tient dans un coffre une fois replié. Crédit photo : ICOMA (capture d’écran vidéo YouTube)

Une micro-mobilité qui inspire de nouvelles idées

Le Tatamel Bike n’arrive pas seul dans cette vague d’innovations. Dans le monde entier, les constructeurs rivalisent d’imagination, comme cette entreprise française qui a conçu un scooter électrique trois-roues impossible à renverser, que nous vous présentions d’ailleurs dans cet article, sur NeozOne. Le point commun entre toutes ces inventions ? Elles cherchent à simplifier nos déplacements urbains, réduire l’encombrement et proposer des solutions plus propres.

Le scooter électrique pliable TATAMEL de ICOMA.
À l’heure où le gain de place est primordial, ICOMA propose un scooter électrique pliable aux dimensions minuscules. Crédit photo : ICOMA (capture d’écran vidéo YouTube)

Quelques mots pour conclure…

Finalement, le Tatamel Bike incarne parfaitement cette nouvelle génération de véhicules urbains qui misent sur la compacité, l’ingéniosité et le plaisir d’utilisation. Si son arrivée en Europe reste incertaine, son concept séduit déjà par sa capacité à s’adapter à nos modes de vie modernes, où chaque centimètre compte. Et, pour suivre son évolution ou simplement admirer sa métamorphose, vous pouvez consulter le site officiel d’Icoma. Alors, ce scooter qui se range sous un bureau pourrait-il devenir votre nouveau compagnon de mobilité au quotidien ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Source
Icoma.co.jp
Tags
Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski Follow on LinkedIn 9 décembre 2025
0 2 minutes de lecture
Photo de Nathalie Kleczinski

Nathalie Kleczinski

Journaliste passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page