Icoma dévoile une nouvelle version de son scooter électrique pliable le Tatamel Bike

Je dois l’avouer, la première fois que j’ai vu passer le Tatamel Bike sur mon fil d’actualité, j’ai cru à un gadget futuriste sorti d’un manga. Puis j’ai découvert qu’il était bien réel, affiché autour de 498 000 ¥ (environ 3 150 €) et déjà présenté sur le site officiel d’Icoma. Ce scooter pliable a été conçu pour se transformer en quelques secondes, passant d’un cube compact à un deux-roues prêt à filer en ville. Une idée qui rappelle l’esprit des « mini-motos » japonaises historiques, et qui semble pensée pour celles et ceux qui, comme moi, cherchent toujours une solution pour gagner de la place dans le garage ou pouvoir le ranger sous un bureau. Présentation.

Un scooter électrique pliable vraiment pas comme les autres

Le Tatamel Bike, que nous vous présentions déjà en 2022 dans cet article complet, réinvente clairement l’usage du scooter électrique. En position pliée, il tient presque dans un sac de voyage : seulement 68 cm de haut et 26 cm de large, ce qui le rend plus compact qu’une tour d’ordinateur. Pour les habitants de petites surfaces ou pour ceux qui, comme moi, connaissent la bataille quotidienne pour ranger vélos, trottinettes et cartons dans un abri de jardin, c’est une bénédiction ! Une fois déployé, il atteint une vitesse d’environ 40 km/h et propose jusqu’à 50 km d’autonomie, grâce à une batterie LiFePO durable. Même son look rétro-futuriste semble assumer l’héritage de la Honda Motocompo. On sent que le Japon n’a pas perdu la main en matière de micro-mobilité ingénieuse.

Quand pliable rime avec utilisable au quotidien

Là où d’autres concepts restent de simples curiosités, le Tatamel Bike a déjà reçu l’assurance d’être produit : ce qui change tout. On imagine ce scooter rejoindre les derniers projets d’inventions urbaines insolites comme le Motocompacto de Honda, dont nous vous parlions dans cet article NeozOne. Et, pour avoir vu une vidéo de démonstration, sa transformation pliable est aussi satisfaisante qu’un jouet articulé : on replie, ça clique, et soudain il devient un objet roulant que l’on tire comme une petite valise. Idéal pour les transports en commun, les bureaux exigus, ou même un petit appartement.

Caractéristiques principales du Tatamel Bike

Prix : environ 3 150 €

Vitesse maximale : environ 40 km/h.

Autonomie : approximativement 50 km.

Poids : 63 kg

Dimensions plié : 690 × 690 × 260 mm

Charge maximale : 100 kg

Batterie LiFePO longue durée

Une micro-mobilité qui inspire de nouvelles idées

Le Tatamel Bike n’arrive pas seul dans cette vague d’innovations. Dans le monde entier, les constructeurs rivalisent d’imagination, comme cette entreprise française qui a conçu un scooter électrique trois-roues impossible à renverser, que nous vous présentions d’ailleurs dans cet article, sur NeozOne. Le point commun entre toutes ces inventions ? Elles cherchent à simplifier nos déplacements urbains, réduire l’encombrement et proposer des solutions plus propres.

Quelques mots pour conclure…

Finalement, le Tatamel Bike incarne parfaitement cette nouvelle génération de véhicules urbains qui misent sur la compacité, l’ingéniosité et le plaisir d’utilisation. Si son arrivée en Europe reste incertaine, son concept séduit déjà par sa capacité à s’adapter à nos modes de vie modernes, où chaque centimètre compte. Et, pour suivre son évolution ou simplement admirer sa métamorphose, vous pouvez consulter le site officiel d’Icoma. Alors, ce scooter qui se range sous un bureau pourrait-il devenir votre nouveau compagnon de mobilité au quotidien ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !