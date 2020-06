ID 4, le premier SUV électrique de Volkswagen se dévoile en photos

Il y a deux ans, Volkswagen avait présenté un concept-car baptisé « ID Crozz ». Aujourd’hui devenu la « Volkswagen ID 4 », il s’agit de la toute première voiture électrique de la marque allemande. Des images de ce qui semble être la version finale du SUV ont fuitées sur le Net.

Des photos dévoilées avant l’heure : Ce n’est pas Volkswagen qui a dévoilé les images de sa toute première voiture 100 % électrique. Le constructeur avait à l’origine prévu de présenter officiellement l’ID 4 vers la fin de l’été, mais c’est sans compter l’impatience des fans. Ces derniers n’en pouvaient plus d’attendre pour avoir un petit aperçu du futur SUV électrique de la marque allemande.

Les photos ont été récupérées par un forum de fans de la marque auprès du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information. Elles ont ensuite été largement partagées sur le Net depuis le 17 juin dernier, sans que Volkswagen n’ait eu son mot à dire. Le constructeur automobile a d’ailleurs refusé de faire des commentaires sur le sujet.

Un look qui en jette pour la Volkswagen ID 4

Les photos publiées sur le forum VW ID Talk ne dévoilent que l’extérieur du futur SUV électrique de Volkswagen. Elles permettent de découvrir que le modèle partage plusieurs similitudes avec l’ID 3, notamment au niveau des phares et de la calandre.

Dans l’ensemble, la Volkswagen ID 4 est dotée d’un look moderne et élégant qui a tout pour plaire. On peut également voir qu’une variante du modèle est dotée d’une toiture panoramique vitrée. Les images non officielles dévoilent également une sélection de jantes 19 et 20 pouces qui feraient partie des options disponibles lorsque la voiture électrique sera lancée.

Que sait-on de ce futur SUV électrique Volkswagen ?

Volkswagen prévoit de commercialiser son SUV électrique non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Chine. Le constructeur n’a cependant pas encore donné de date, peut-être le fera-t-il plus tard cet été lors de la présentation officielle de l’ID 4.

Il faudra encore patienter jusque-là avant d’en savoir plus sur les spécificités et la configuration du SUV. Ce dernier pourrait cependant garder certaines caractéristiques de l’ID Crozz, peut-être son autonomie de 500 km. On n’en sait pas plus pour l’instant, car Volkswagen garde jalousement le secret sur les performances de sa future voiture électrique… en espérant qu’il n’y aura pas de nouvelles fuites d’ici la fin de l’été !

Crédit photo : VWIDtalk