Il explique comment il a doublé l’autonomie de sa voiture électrique en quelques heures

La chaîne YouTube Battery Man s’est fait connaître grâce à ses vidéos consacrées au monde de l’énergie, avec une attention particulière portée aux batteries. Dans une séquence récemment mise en ligne, elle dévoile une méthode pour booster l’autonomie d’une Nissan Leaf de première génération. Pour rappel, ce véhicule lancé par le constructeur japonais en 2010 a été l’une des premières voitures électriques grand public à circuler sur les routes. Malgré son âge et son autonomie limitée, soit d’une centaine de kilomètres avec une charge complète, il continue d’être apprécié grâce à sa simplicité et sa facilité d’entretien.

Rendre la Nissan Leaf plus performante

Il faut reconnaître que sa batterie, dont la capacité est de seulement 30 kW, figure parmi les plus grands défauts de ce modèle, aujourd’hui âgé de 15 ans. De plus, contrairement aux modèles plus récents dont le système d’alimentation est refroidi par eau, le sien se contente d’un système de refroidissement par air. Pour résoudre ces inconvénients, le YouTubeur Battery Man a eu l’idée de remplacer la batterie d’une Nissan Leaf de première génération par un modèle plus récent, plus précisément par celle d’une seconde génération.

Un travail impressionnant

Ce qui est intéressant avec ce rétrofit, c’est qu’il a été réalisé à la maison avec de simples moyens techniques. Le YouTubeur a juste utilisé quelques crics, un ensemble de chandelles et des outils basiques. De plus, il a accompli l’intégralité de l’opération en seulement trois heures, les travaux de soudure et de peinture mis à part. Battery Man a d’abord retiré la batterie d’origine de 30 kW, puis il l’a remplacé par le modèle plus récent de 62 kW issu d’une Leaf de seconde génération. Pour couronner le tout, il a installé un nouveau fusible pyro et de nouveaux ressorts arrière. Le véhicule a aussi été équipé d’un lecteur OBD et d’un bridge CAN pour faire croire au calculateur que la cellule d’alimentation d’origine était toujours en place.

Une bonne affaire ?

Grâce à ces travaux de modification, l’autonomie de la vieille Nissan Leaf a plus que doublé, passant de 172 km à 366 km avec une charge complète. Cet exploit est d’autant plus impressionnant quand on tient compte des coûts. Une Nissan Leaf d’occasion vaut environ 3 400 €, alors que le bloc d’alimentation de 62 kWh du modèle de seconde génération coûte entre 4 000 € et 9 000 € sur le marché du neuf. Néanmoins, en privilégiant une unité provenant d’un véhicule hors d’usage, Battery Man a réduit considérablement la facture. Il n’a déboursé qu’environ 3 700 € pour s’en procurer une. Plus d’informations sur la chaine Youtube de ce bricoleur. Seriez-vous prêts à réaliser ce type de travaux vous-même ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .