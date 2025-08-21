Il installe un moteur V8 Ferrari de 3,5 litres sur une moto « hors normes »

Dans le monde de la mécanique, Max Hazan n’est pas un inconnu, plus particulièrement dans celui des deux-roues. Depuis plus d’une décennie, il façonne à la main des motos hors du commun. Mais avec la HF355, il franchit un cap inédit. Cette moto DIY, de style café racer, est dotée d’un moteur surpuissant. Issu de la mythique Ferrari F355, produite dans les 1990, ce dernier arbore une conception à huit cylindres (V8) et développe une puissance de 400 chevaux. Il s’agit d’un bloc atmosphérique couplé à une boîte manuelle à six vitesses. Le poids total de l’engin atteint 257 kg à vide, dont 107 kg rien que pour le moteur. À titre de comparaison, c’est environ 50 kg de plus qu’une moto sportive de 1 000 cm³.

Un design bien pensé

Pour accueillir ce bloc thermique imposant, le designer a dû repenser la structure des motos classiques. Exit le cadre traditionnel : tous les composants sont directement fixés au moteur et à la transmission. Le refroidissement est assuré par un radiateur qui se trouve sous le moteur. À cela s’ajoutent quatre ventilateurs électriques contrôlés par ordinateur. Le système de carter avec réservoir d’huile monté sur le dessus permet de libérer de l’espace et simplifie l’entretien. Chaque élément de la HF355 est conçu sur mesure : ECU personnalisé, carrosserie en fibre de carbone, suspensions avant et arrière uniques, carénage avec pare-brise en acrylique, etc. Hazan a même fabriqué ses propres moules pour la carrosserie.

Une bête de puissance

Avec un ratio puissance/poids de 1,6 ch/kg, la HF355 surpasse même des monstres comme la BMW S1000 RR, qui affiche entre 0,85 kg/ch à 0,96 kg/ch. Ce chiffre illustre bien la folie douce de ce projet : une moto capable de rivaliser avec les modèles les plus performants du marché. La longueur de la machine s’approche de celle d’une moto d’aventure, mais le fondateur de Hazan Motorworks a raccourci l’empattement à 1,6 mètre pour conserver une allure sportive. L’ergonomie a été un défi majeur, avec un accent particulier sur la hauteur de selle, la position des repose-pieds et la portée du guidon.

Un projet unique

La HF355 n’est pas destinée à la production en série. D’ailleurs, ce chef-d’œuvre mécanique ne sera probablement jamais homologué pour la route, mais peu importe. Il incarne une philosophie : celle de l’ingéniosité sans compromis. Alors que dans l’univers des deux-roues motorisés, la personnalisation se limite souvent à la pose d’autocollants et au changement du pot d’échappement, cette création montre jusqu’où on peut réellement pousser l’art de la personnalisation. Malheureusement, Max Hazan n’a pas publié les spécifications exactes de la bête. Plus d’infos : hazanmotorworks.com. Ne seriez-vous pas effrayés de rouler avec un tel engin ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .