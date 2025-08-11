Kate Original, une mini voiture électrique à 17 500 € qui à tout pour plaire

Sur NeozOne, on adore les micro-voitures, comme la Microlino dont nous vous parlions ici, ou la Citroën AMI à retrouver dans cet article. Une nouvelle venue, trop craquante, fait son apparition ! Elle s’appelle Kate Original, coûte à partir de 17 500 € en finition standard et ne cache pas ses ambitions : devenir la star des plages et des centres-villes ! Inspirée de la mythique Mini Moke des années 1960, cette petite voiture électrique fabriquée en France dans les Deux-Sèvres veut remettre du fun dans la mobilité douce. Elle est homologuée comme quadricycle lourd (permis B1), tout comme la Microlino ou la Citroën Ami qu’elle vise clairement à concurrencer. N’imaginez pas conduire sur autoroute avec elle, mais pour vos déplacements en vacances, je la trouve adorable ! Et, même si nous ne l’avons pas testée, on peut déjà vous dire une chose : elle a un charme fou ! Je vous la présente en attendant peut-être de la tester dans le sud de la France ? C’est parti.

Une Mini Moke électrique au charme totalement assumé

Quand on voit la Kate Original pour la première fois, on n’a qu’une envie : enlever ses tongs, enfin attention quand même à la conduite pieds nus, et monter à bord. Sans portière, mais avec une bouille rétro craquante, elle reprend tous les codes de la voiture de plage à l’ancienne, capote comprise. Tout est personnalisable : jantes, couleurs, bâches, et même les filets intérieurs. Bref, elle ne passe pas inaperçue, même dans les beaux quartiers parisiens où certains journalistes ont pu la tester récemment. J’ignore pourquoi, mais j’imagine Brigitte Bardot à l’intérieur, comme dans sa Méhari ! Et, comme la Citroën de l’époque, la Kate est entièrement assemblée à la main, en France, ce qui explique en partie son tarif. Et, si vous cherchez un peu d’électronique dernier cri, passez votre chemin ! Il n’y a ni écran tactile, ni CarPlay, ni GPS intégré. Même le compteur de vitesse est à aiguilles, comme à la Belle Époque.

Pensée pour la plage… mais à l’aise en ville

Étonnamment, malgré son look « voiture de plage », la Kate Original se débrouille très bien dans les rues étroites, grâce à ses dimensions réduites : 3,15 m de long pour 1,59 m de large. Son gabarit compact lui permet de se faufiler partout et de se garer facilement, un vrai avantage quand on habite en ville. Elle peut transporter jusqu’à quatre personnes, sans clim, mais avec une capote amovible, et roule jusqu’à 70 km/h. Son autonomie varie selon la version choisie, de 90 à 130 km, ce qui suffit largement pour les trajets quotidiens ou les virées au marché. Quant à l’intérieur, c’est sommaire, mais fonctionnel : sièges confortables, banquette arrière, volant en bois et 37 L de coffre, c’est peu, mais suffisant pour le pique-nique.

Un pari audacieux, mais vraiment rafraîchissant

Concrètement, la Kate Original dénote… Oublions les véhicules saturés d’écrans, de capteurs et de mises à jour logicielles, elle semble tout droit sorti des belles années, où l’on conduisait sans direction assistée ! Elle n’est ni la plus rapide, ni la plus pratique, mais elle donne le sourire à ceux qui la croisent et encore plus à ceux qui montent à bord.

Envie de la découvrir en vrai ? Elle est disponible à Cannes, à Nice, à Villeneuve-Loubet et à Puget/Argens. Et, pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel : kate.tech/fr. On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !