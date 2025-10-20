La consommation du moteur hybride DM 5.0 de BYD réduite de 10% avec une simple mise à jour

BYD compte aujourd’hui parmi les principaux concurrents de Tesla. Le constructeur automobile chinois a vendu 595 413 voitures électriques et 918 556 modèles hybrides rechargeables durant le quatrième trimestre de l’année 2024, d’après des chiffres publiés sur Tridens. Par ailleurs, en janvier 2025, il a réussi à écouler 300 588 véhicules à énergie nouvelle (NEV). Toutefois, ces derniers mois, ses ventes ont enregistré un certain ralentissement, notamment celles de ses voitures hybrides rechargeables. Pour rendre ces dernières encore plus attractives, l’entreprise basée à Shenzhen a lancé une mise à jour permettant de réduire davantage leur consommation de carburant. Les modèles concernés sont ceux équipés d’un moteur DM (Dual Mode) de cinquième génération.

Une baisse de la consommation de carburant de 10 %

Le déploiement de la mise à jour destinée aux moteurs hybrides DM 5.0 a eu lieu au début du mois d’août. Selon BYD, elle fait passer la consommation de carburant des voitures équipées de cette motorisation de 2,9 à 2,6 litres aux 100 km lorsque leur batterie est complètement déchargée, soit une réduction d’environ 10 %. Les améliorations réalisées grâce à cette MAJ ont été évaluées selon la norme NEDC (New European Driving Cycle). D’autre part, elles ont été certifiées par le National Motor Vehicle Quality and Testing Center. Pour information, le constructeur chinois BYD a déployé une mise à jour à distance (OTA) pouvant être installée sur les voitures hybrides équipées du moteur DM de cinquième génération déjà en circulation.

Une stratégie pour pallier la baisse des ventes des voitures hybrides

La mise à jour a été déployée durant une période où BYD a enregistré un recul plus ou moins conséquent des ventes de ses voitures hybrides. Grâce à cette MAJ, le constructeur chinois souhaite séduire davantage d’acheteurs potentiels en améliorant l’attractivité de cette motorisation. Il faut savoir que la société a écoulé 344 296 véhicules durant le mois de juillet 2025, selon des informations publiées sur TradingView. Ce qui est de 0,6 % supérieur aux ventes réalisées durant juillet 2024, mais représente une baisse d’environ 10 % par rapport au mois de juin de cette année. Pourtant, l’entreprise souhaite écouler 5,5 millions de véhicules jusqu’à la fin de l’année, un objectif qu’elle est encore loin d’atteindre. En effet, toujours d’après des chiffres publiés sur le réseau social destiné aux traders, elle a vendu 2,49 millions de véhicules jusqu’au mois juillet.

Une consommation de carburant toujours plus réduite

Outre l’augmentation des ventes de ses voitures hybrides, le déploiement de la mise à jour permet de réduire encore plus la consommation de carburant des modèles hybrides, un des objectifs de BYD. En effet, l’entreprise chinoise a conçu la technologie DM 5.0 pour fournir aux automobilistes une motorisation toujours moins gourmande. En mai 2024, lors du lancement du Dual Mode 5.0, elle a annoncé une consommation de carburant inférieure à celle de la précédente génération de moteur hybride rechargeable.

D'autre part, la nouvelle technologie a permis d'atteindre une efficacité énergétique de 46,06 % et d'offrir aux PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) de la marque, tels que la Seal 06 DM-i, une autonomie combinée allant jusqu'à 2 100 km. Suite à cette mise à jour qui réduit davantage la consommation de carburant, il ne fait aucun doute que les propriétaires pourront parcourir quelques kilomètres supplémentaires.