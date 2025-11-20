Le dispositif Dectravalve promet de réduire les temps de charge de 30 à 10 minutes

Pour qu’une batterie de voiture électrique puisse fonctionner correctement, sa température doit être comprise entre 20 °C et 25 °C, d’après des estimations publiées sur l’article scientifique du site Springer Nature. Pourtant, elle peut atteindre 35 °C durant l’été. Ce qui a un impact non négligeable sur ses performances. Si des systèmes de gestion thermique sont aujourd’hui présents dans de nombreuses VEB (véhicules électriques à batterie), certains d’entre eux sont peu efficaces. En effet, des chiffres publiés sur cette étude montrent que des batteries lithium-ion peuvent perdre entre 5 et 10 % de leur autonomie en 30 mois dans certaines condition. Pour mieux réguler la température des systèmes de stockage d’énergie des voitures électriques, l’entreprise britannique Hydrohertz a mis au point la Dectravalve. Ce dispositif permet de refroidir, mais aussi de chauffer efficacement les cellules des batteries, en fonction des conditions météorologiques.

Gérer la température des différentes zones d’une batterie

Selon Hydrohertz, la Dectravalve est pensée pour gérer avec une grande précision la température des batteries de voitures électriques. Bien qu’elle ne présente qu’une seule entrée pour le fluide frigorigène, elle est capable d’agir au niveau de quatre zones des systèmes de stockage d’énergie, et cela, de manière indépendante. En d’autres termes, ce dispositif peut refroidir ou réchauffer des parties spécifiques d’une batterie de voiture électrique et délaisser les autres pour contrôler efficacement la température. Pour Martyn Tarbot, le directeur technique de la start-up, l’absence de circuit partagé permet d’éviter une contamination thermique qui se produit lorsque les points chauds des cellules se propagent. Il a également ajouté qu’elle garantit une gestion thermique plus précise des cellules.

Une réduction significative du temps de charge

Pour évaluer l’efficacité de la Dectravalve, Hydrohertz a procédé à des tests au département de recherche WMG (Warwick Manufacturing Group) de l’université de Warwick. L’entreprise a décidé d’installer son dispositif sur une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) et de la recharger rapidement. Durant le processus, elle a remarqué que la cellule la plus chaude a atteint 44,5 °C et la différence de température dans l’ensemble de la batterie n’a été que de 2,6 °C. Par ailleurs, elle a estimé que l’utilisation de son système de gestion thermique permet de diminuer le temps de charge de 68 %. Il est donc possible de réduire à 10 minutes une session qui devrait durer 30 minutes. À noter que lors d’une recharge rapide, les batteries classiques de VEB peuvent atteindre 56 °C, une température trop élevée qui réduit la puissance des cellules et augmente le temps de charge.

Une augmentation de l’autonomie et de la durée de vie

Hormis le temps de charge, la Dectravalve améliore l’autonomie des batteries de voitures électriques en contrôlant efficacement leur température en fonction des environnements dans lesquels elles évoluent. D’autre part, ce système de gestion thermique limite les dégradations liées, entre autres, aux surchauffes et permet d’améliorer la durée de vie des cellules. Selon Hydrohertz, l’installation de son dispositif peut augmenter l’autonomie d’une voiture électrique d’environ 10 %.

Pour information, Martyn Tarbot a conçu ce système de gestion thermique avec Paul Akesden. Nommé directeur général de la startup britannique, ce dernier a occupé des postes importants dans des entreprises de renom, telles que Singer Vehicle Design ou McLaren Automotive. Plus d'informations sur le site officiel hydrohertz.com.