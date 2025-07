Les inconvénients des boîtes automatiques que les concessionnaires ne mentionnent pas

Les boîtes de vitesses automatiques font aujourd’hui partie du paysage automobile, avec de plus en plus d’adeptes parmi les conducteurs, notamment chez les jeunes. Au point même que certains candidats au permis de conduire choisissent désormais de passer leur examen sur ce type de véhicules… et uniquement. Boîte de vitesses manuelle (BVM) ou boîte automatique (BVA), quels sont les principaux avantages et inconvénients des deux systèmes ? J’ai voulu en avoir le cœur net. J’ai franchi le cap : j’ai enfin acheté ma première voiture avec boîte automatique, tannée par mon mari qui dispose d’une BVA sur son véhicule de fonction. Fini les calages au feu rouge et les démarrages en côte qui sentent la sueur froide. Et, je dois dire que c’est plutôt confortable. Mais, voilà, j’aurais aimé qu’on me parle aussi des inconvénients, pas seulement du « plaisir de conduite » et du « confort ultime ». Alors, j’ai mené mon enquête et croyez-moi, ce que j’ai découvert mérite d’être su avant de signer !

Une boîte de vitesses automatique, qu’est-ce que c’est exactement ?

Pour ceux qui n’en ont jamais conduit, une boîte automatique, c’est un système qui change les vitesses à votre place, en fonction de votre allure, de la pression sur l’accélérateur ou le frein, et de la vitesse du véhicule. Pas d’embrayage à gérer, pas de levier à bouger toutes les deux minutes. Le tout fonctionne grâce à un convertisseur hydraulique, de l’électronique embarquée, et parfois une intelligence mécanique bien ficelée. Bref, c’est simple à utiliser, mais un peu plus complexe à entretenir qu’il n’y paraît.

Inconvénient n° 1 : une consommation de carburant plus élevée

Même si les nouvelles boîtes automatiques sont plus intelligentes que jamais, elles restent souvent plus gourmandes que leurs cousines manuelles. À motorisation et conduite équivalentes, j’ai découvert que les sites spécialisés expliquaient que je devrais passer plus souvent à la pompe. Et pour quelqu’un qui fait pas mal de route chaque semaine, cela commence à peser sur le budget. Alors certes, c’est confortable et ce n’est plus aussi vrai avec les modèles récents… mais ce confort a un prix, à la station-service. Néanmoins, sur les BVA récentes, il existe plusieurs modes (efficient, auto, etc.) qui permettent de conserver une consommation très raisonnable.

Inconvénient n° 2 : pas de frein moteur ? Attention aux plaquettes !

Autre découverte un peu amère : impossible d’utiliser le frein moteur, à moins d’avoir un modèle avec mode manuel. Résultat ? Dans les descentes un peu raides, ce sont mes freins qui trinquent. Et ça se sent… très vite. Je sens déjà que mes plaquettes vont vivre moins longtemps que prévu. On ne m’avait pas prévenu que cette douceur de conduite allait s’accompagner d’une usure plus rapide de certaines pièces.

Inconvénient n° 3 : des entretiens plus rares, mais plus coûteux

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, une boîte automatique n’est pas exempte d’entretien. Il faut vidanger l’huile, vérifier les capteurs, parfois recalibrer la gestion électronique… Et tout cela coûte plus cher qu’une simple vidange sur une BVM. C’est moins fréquent, mais plus technique, donc plus long et plus cher. Mon garagiste m’a d’ailleurs lancé un sourire entendu quand j’ai pris rendez-vous pour un check-up après l’achat : “ah, c’est une automatique ? Bon, on prévoit un peu plus de temps alors…”

Inconvénient n° 4 : sur les modèles plus anciens, c’est parfois la loterie

Si vous achetez une voiture automatique récente, aucun souci : elles sont généralement bien conçues, robustes et réactives. Mais, sur les modèles d’occasion un peu plus âgés, certaines boîtes sont, comment dire, capricieuses. Changements de vitesse saccadés, à-coups à bas régime, ou, dans le pire des cas, panne pure et simple. Autant dire qu’il faut bien se renseigner sur la fiabilité du modèle avant de sauter sur la première annonce.

Des inconvénients, mais également de vrais avantages

Alors oui, j’ai découvert quelques surprises pas très glorieuses. Néanmoins, je dois aussi dire que le confort de conduite est bluffant. En ville, c’est un bonheur. Sur autoroute, je suis plus détendu. Et, au quotidien, je me fatigue moins au volant. Plus besoin de jongler entre les pédales, de rétrograder au bon moment ou de gérer les bouchons avec crampes au mollet. On s’habitue vite, et même un peu trop. J’ai repris une voiture manuelle récemment et j’ai calé trois fois en sortant du parking. Comme quoi, l’automatique rend vite accro ! Et vous, avez-vous sauté le pas vers la boîte automatique ou préférez-vous garder le contrôle manuel ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !