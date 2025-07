Les inconvénients du « Start & Stop » que les constructeurs de voitures ne mentionnent pas

Vous disposez du système Start & Stop qui coupe le moteur lorsque vous vous arrêtez au feu rouge ? Saviez-vous que ce système avait été inventé par la marque Toyota dans les 1970 ? Aujourd’hui, le système Start & Stop, intégré à la majorité des véhicules récents, vise à réduire la consommation de carburant en coupant le moteur à l’arrêt. Sur le papier, c’est une innovation écolo et économique. Dans la pratique, c’est plus discutable. Et, je parle en connaissance de cause, je suis totalement réfractaire à ce système ! Vendu sans surcoût la plupart du temps, car intégré d’office, ce système peut vite devenir source de stress ou de conflits conjugaux. Et, si on le désactivait ? Alors, quels sont les inconvénients de ce système et les conséquences qu’ils peuvent engendrer sur votre voiture ? Réponses dans cet article.

Une usure prématurée… et pas anodine pour le porte-monnaie

Oui, le système d’arrêt-démarrage automatique peut faire baisser votre conso… mais il peut aussi user prématurément votre démarreur, votre batterie (souvent spéciale, et donc chère), et même parfois la courroie d’accessoire. Malgré les technologies « renforcées », j’ai vu passer quelques factures salées à cause de ce truc censé « soulager la mécanique ». Et, une batterie AGM, ça ne se change pas comme une ampoule, même connectée : on est plus fréquemment dans les 400 € que dans les 15 € ! Bref, l’économie à la pompe pourrait bien se transformer en frais au garage.

Des redémarrages agaçants et parfois stressants

Imaginez : feu rouge, clim à fond, musique douce, et d’un coup : silence. Le moteur s’éteint. Vous relâchez le frein, et hop, il redémarre. Mais, parfois, il hésite. Et, si comme moi, vous avez ce léger réflexe de tourner la clé (comme si la voiture était en panne), vous comprenez que ça peut devenir un peu crispant. Dans ma voiture, c’est la guerre : mon mari l’active, moi, je le désactive à chaque fois ! Et, si j’oublie ? C’est panique au feu rouge assurée. Heureusement que le klaxon du conducteur, tout aussi énervé que moi, derrière, me rappelle à l’ordre.

Une fiabilité très variable selon les modèles

Là, c’est un peu la loterie. Certains systèmes Start & Stop sont bien pensés, avec des sécurités pour éviter d’user prématurément sa batterie en hiver ou de caler en plein rond-point. D’autres, en revanche, sont d’une imprévisibilité redoutable. Sans compter ceux qui s’activent pile pendant que vous êtes en train de manœuvrer sur un parking bondé. Oui, je parle d’expérience et c’est encore plus stressant ! Alors, forcément, on comprend que certains conducteurs choisissent de le désactiver d’office au risque de fâcher leur garagiste ou leur constructeur.

Ce qu’il faut retenir sur le Start & Stop

Critère Avantage Inconvénient Économie de carburant Jusqu’à 10 % selon les trajets Gain surtout en ville… et pas toujours visible au quotidien Impact écologique Réduction des émissions de CO₂ Batterie à remplacer plus souvent = bilan à relativiser Confort de conduite Silence à l’arrêt Stress au redémarrage ou à la manœuvre Fiabilité à long terme Composants renforcés Démarreur et batterie à prix élevé Désactivation possible Oui, via un bouton souvent accessible Désactivation permanente = modification électronique risquée

Mon avis très personnel et un brin agacé

Franchement ? Je déteste ce système. Je suis persuadée qu’il pollue plus qu’il n’aide, et il me fait caler une fois sur deux. Dès que je monte dans notre voiture, je pars en croisade contre ce petit bouton allumé qui me nargue. Mon mari, lui, me soutient qu’on gagne 0,7 L aux 100 km. Peut-être. Mais à quel prix ? Pour ma part, c’est au tarif d’un stress sans nom quand je dois rapidement redémarrer ! Vous pensez vraiment qu’à Paris, les gens ont le temps d’attendre que ma voiture redémarre ? Moi, je préfère un bon ralenti stable et un moteur prêt à bondir.

Écologique sûrement, mais pas très logique pour moi. Et vous, êtes-vous de la team « je le coupe dès que je démarre » ou « je le laisse activé pour économiser sur le carburant (CQFD) » ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !