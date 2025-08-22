Les voitures électriques me donnent la gerbe

Les ventes de voitures électriques continuent de progresser dans le monde. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, elles ont atteint 17 millions, soit une augmentation de 25 %. Toutefois, bien que les VE suscitent l’intérêt d’un nombre grandissant de consommateurs, les témoignages de certaines personnes qui ont ressenti les symptômes du mal des transports à bord de ces véhicules peuvent constituer un frein à leur achat. En effet, l’abondance des publications relatant des cas de cinétose dans les voitures électriques sur le web rend quelques acheteurs potentiels réticents à passer à l’électrique. Pour expliquer ces malaises, des scientifiques ont décidé de mener des études.

Une mauvaise adaptation aux comportements des voitures électriques

Un des principaux problèmes entraînant le mal des transports résiderait dans une mauvaise adaptation aux comportements très différents des voitures électriques. En effet, de nombreuses personnes se sont habituées aux véhicules à moteur thermique et lors de leur trajet, leur cerveau s’attend à retrouver une certaine accélération au démarrage ou des changements de vitesse. En l’absence de ces signaux, des malaises peuvent apparaître. D’après William Edmond, un doctorant à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, la cinétose peut être entraînée par un manque d’expérience en tant que conducteur ou passager dans des voitures électriques. Il a ajouté que le cerveau n’arrive pas à estimer les forces de mouvement, dans la mesure où il s’appuie sur les expériences dans les véhicules thermiques.

Les vibrations des sièges et l’absence de bruit

Outre les comportements des voitures électriques, une étude menée en 2024 et publiée sur le site de l’UW-Madison a permis d’établir une corrélation entre les vibrations des sièges des voitures électriques et la cinétose chez certaines personnes. Elle a été effectuée sur 25 personnes avec une forte sensibilité au mal des transports et a utilisé la moyenne et la variation des signaux d’activité électrodermique comme indicateurs, afin de déterminer l’étendue des malaises. Par ailleurs, une autre étude réalisée en 2020 et publiée sur ScienceDirect a indiqué que l’absence de bruit dans les voitures électriques est une des principales causes de la cinétose. Concernant cette recherche, elle s’est penchée, entre autres, sur l’effet des signaux auditifs qui avertissent des mouvements à venir dans le mal des transports.

Le freinage régénératif, une technologie pouvant entraîner un mal des transports

Lors d’une étude effectuée en 2024, dont les grandes lignes sont disponibles sur Taylor & Francis Online, un groupe de scientifiques a réussi à établir un lien entre le freinage régénératif et l’apparition des symptômes de la cinétose. Les chercheurs ont fait appel à 16 personnes qu’ils ont soumis à des niveaux faibles et élevés de freinage régénératif, avec ou sans indice auditif. Les résultats ont confirmé que cette technologie utilisée dans les voitures électriques entraîne un mal des transports, notamment lorsqu’elle est utilisée à un niveau élevé. D’autre part, les recherches ont également montré que des signaux auditifs peuvent atténuer les symptômes.

Les études sur le mal des transports en véhicules électriques ont exploré plusieurs facteurs, comme le bruit, les comportements de conduite ou le freinage régénératif. Elles révèlent toutefois que la cause principale de la cinétose reste une mauvaise adaptation de notre cerveau aux mouvements perçus. Selon William Emond, « lorsque les forces motrices estimées ou anticipées par le cerveau diffèrent de la réalité, celui-ci interprète cette inadéquation neuronale comme une situation de conflit ». Avez-vous été victime vous-même de mal des transports dans une voiture électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .