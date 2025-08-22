Les voitures électriques me donnent la gerbe

Le risque de développer un mal des transports est plus élevé à bord des voitures électriques. Pour déterminer les causes de ce problème, certains scientifiques ont décidé de mener des études. Découverte !

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture
Une femme malade en voiture.
Certaines personnes sont victimes de mal des transports dans les voitures électriques. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Les ventes de voitures électriques continuent de progresser dans le monde. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, elles ont atteint 17 millions, soit une augmentation de 25 %. Toutefois, bien que les VE suscitent l’intérêt d’un nombre grandissant de consommateurs, les témoignages de certaines personnes qui ont ressenti les symptômes du mal des transports à bord de ces véhicules peuvent constituer un frein à leur achat. En effet, l’abondance des publications relatant des cas de cinétose dans les voitures électriques sur le web rend quelques acheteurs potentiels réticents à passer à l’électrique. Pour expliquer ces malaises, des scientifiques ont décidé de mener des études.

Une mauvaise adaptation aux comportements des voitures électriques

Un des principaux problèmes entraînant le mal des transports résiderait dans une mauvaise adaptation aux comportements très différents des voitures électriques. En effet, de nombreuses personnes se sont habituées aux véhicules à moteur thermique et lors de leur trajet, leur cerveau s’attend à retrouver une certaine accélération au démarrage ou des changements de vitesse. En l’absence de ces signaux, des malaises peuvent apparaître. D’après William Edmond, un doctorant à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, la cinétose peut être entraînée par un manque d’expérience en tant que conducteur ou passager dans des voitures électriques. Il a ajouté que le cerveau n’arrive pas à estimer les forces de mouvement, dans la mesure où il s’appuie sur les expériences dans les véhicules thermiques.

Une femme malade sort d'une voiture.
Le cerveau peut avoir du mal à s’adapter aux voitures électriques qui ne font pas de bruit. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les vibrations des sièges et l’absence de bruit

Outre les comportements des voitures électriques, une étude menée en 2024 et publiée sur le site de l’UW-Madison a permis d’établir une corrélation entre les vibrations des sièges des voitures électriques et la cinétose chez certaines personnes. Elle a été effectuée sur 25 personnes avec une forte sensibilité au mal des transports et a utilisé la moyenne et la variation des signaux d’activité électrodermique comme indicateurs, afin de déterminer l’étendue des malaises. Par ailleurs, une autre étude réalisée en 2020 et publiée sur ScienceDirect a indiqué que l’absence de bruit dans les voitures électriques est une des principales causes de la cinétose. Concernant cette recherche, elle s’est penchée, entre autres, sur l’effet des signaux auditifs qui avertissent des mouvements à venir dans le mal des transports.

Le freinage régénératif, une technologie pouvant entraîner un mal des transports

Lors d’une étude effectuée en 2024, dont les grandes lignes sont disponibles sur Taylor & Francis Online, un groupe de scientifiques a réussi à établir un lien entre le freinage régénératif et l’apparition des symptômes de la cinétose. Les chercheurs ont fait appel à 16 personnes qu’ils ont soumis à des niveaux faibles et élevés de freinage régénératif, avec ou sans indice auditif. Les résultats ont confirmé que cette technologie utilisée dans les voitures électriques entraîne un mal des transports, notamment lorsqu’elle est utilisée à un niveau élevé. D’autre part, les recherches ont également montré que des signaux auditifs peuvent atténuer les symptômes.

Une femme ayant le mal des transports.
Des études sont menées pour comprendre pourquoi les voitures électriques provoqueraient le mal des transports chez certains sujets. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les études sur le mal des transports en véhicules électriques ont exploré plusieurs facteurs, comme le bruit, les comportements de conduite ou le freinage régénératif. Elles révèlent toutefois que la cause principale de la cinétose reste une mauvaise adaptation de notre cerveau aux mouvements perçus.  Selon William Emond, « lorsque les forces motrices estimées ou anticipées par le cerveau diffèrent de la réalité, celui-ci interprète cette inadéquation neuronale comme une situation de conflit ». Avez-vous été victime vous-même de mal des transports dans une voiture électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
tandfonline.comsearch.library.wisc.edusciencedirect.com
Source
iea.org
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page