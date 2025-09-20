Mahle dévoile un moteur « haute performance » proposant une autonomie hybride de 1 350 km

Mahle a été présent au salon IAA Mobility 2025 qui s’est tenu à Munich, en Allemagne, du 9 au 14 septembre dernier. La société a profité de l’évènement pour officialiser une nouveauté qui promet de révolutionner le secteur automobile. Il s’agit d’un « prolongateur d’autonomie » à la fois compact et multi-carburant. Son annonce intervient alors que le monde a besoin de solutions concrètes pour faire évoluer le secteur de la mobilité durable. En effet, le nouveau moteur hybride promet une efficacité énergétique élevée ainsi qu’une grande flexibilité en termes de recharge. Pour atteindre un tel niveau, il repose sur une synergie entre un moteur thermique de petite taille et un générateur électrique haute performance.

Une architecture hybride pensée pour l’efficacité

Le bloc, conçu pour fonctionner avec des carburants renouvelables, bénéficie de la technologie propriétaire Jet Ignition qui est protégée par un brevet. Ce procédé permet de s’affranchir des bougies classiques. Au lieu d’utiliser de tels accessoires, il est question d’une chambre de précombustion qui émet des jets thermiques à travers des buses. Ce concept permet de garantir la stabilité et la rapidité de la combustion. En arborant une telle conception, le nouveau prolongateur d’autonomie de Mahle atteint une efficacité thermique de 42 %. À titre de comparaison, les moteurs à combustion interne classiques ont efficacité moyenne d’environ 30 %. Associé à ce moteur alimenté par des biocarburants durables, le générateur électrique de 800 volts se distingue par son rendement exceptionnel de plus de 97 %. Il est capable de produire une puissance continue de 85 kilowatts pour recharger des batteries embarquées.

Un moteur sans terre rare

Fait intéressant, le générateur électrique adopte une conception sans aimant ni terre rare. Cela est notamment rendu possible par la mise en œuvre d’un système de refroidissement direct du rotor. Bien sûr, ce design permet de réduire la dépendance aux ressources critiques et améliore le caractère durable du système. Le fabricant allemand ne considère pas son nouveau moteur hybride comme un simple accessoire, mais comme un élément central d’une nouvelle architecture de véhicules. En adoptant cette technologie, les constructeurs peuvent réduire la taille des batteries sans compromettre l’autonomie, ce qui permet de diminuer le poids, le coût et l’impact environnemental des véhicules.

Un enjeu stratégique pour l’industrie européenne

Avec une autonomie estimée à 1 350 km selon le cycle WLTP, ce système surpasse largement les performances des véhicules électriques actuels, dont la moyenne en Europe est d’environ 400 km. Il rivalise même avec les modèles les plus endurants du marché, tout en éliminant l’angoisse de la panne de batterie qui freine encore l’adoption massive des véhicules électriques. Lors de sa conférence à l’IAA Mobility, Arnd Franz, PDG de Mahle, a souligné l’importance stratégique des véhicules hybrides à prolongateur d’autonomie pour l’avenir du marché automobile. Il a également critiqué la position actuelle de l’Union européenne, qui prévoit l’interdiction totale des moteurs thermiques à partir de 2035.

Selon lui, cette approche pourrait nuire à la compétitivité de l'Europe sur le marché automobile mondial. Mahle plaide ainsi pour une réglementation plus ouverte, permettant la coexistence de différentes technologies de réduction des émissions, telles que les hybrides, les moteurs à hydrogène et les biocarburants. Plus d'infos : mahle.com.