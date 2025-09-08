MidiPile dévoile un étonnant et nouveau vélomobile électrique avec 300 kg de charge utile

Dans le monde de la logistique urbaine, le défi du « dernier kilomètre » est immense au point d’être l’objet de l’Extrême défi logistique lancé par L’ADEME en 2024. Entre la pollution, les embouteillages, les coûts de carburant et la satisfaction client, les solutions de livraison traditionnelles atteignent leurs limites. Mais une start-up française, MidiPile, semble avoir trouvé en ce défi, une occasion de concrétiser une idée utile : un vélomobile électrique à assistance au pédalage capable de transporter des charges ou des personnes. Nous vous avions déja parlé de MidiPile dans cet article en 2022, et depuis l’entreprise a fait un bout de chemin. Même si ce micro-véhicule semble résoudre toutes les contraintes liées à la mobilité, il n’est pas moins design. Une cabine fermée, quatre roues et une position de pédalage semi-allongée, ce véhicule offre confort, stabilité et sécurité à l’utilisateur.

Le meilleur des deux mondes

À mi-chemin entre vélo-cargo et la camionnette électrique, ce modèle proposé par MidiPile a été conçu pour combiner l’agilité d’un vélo avec la capacité de transport d’un petit utilitaire sans les inconvénients. Avec ses quatre roues, son moteur électrique et sa charge utile de 300 kg, ce vélomobile se positionne comme un véhicule idéal pour la livraison en milieu urbain. Le conducteur est protégé des intempéries par une cabine fermée et profite d’un confort de conduite optimal, tout en pouvant choisir entre un mode entièrement électrique ou une assistance au pédalage. L’objectif de MidiPile était de créer un véhicule qui soit léger, agile et capable de se faufiler partout. Sa largeur de seulement 1 mètre est un atout de taille qui lui permet de naviguer à travers les rues les plus encombrées et de se garer où une camionnette traditionnelle ne peut avoir accès. Mais sa petite taille ne doit pas vous faire penser qu’elle a sa place sur les routes cyclables, car elle est un peu plus volumineuse qu’une bicyclette.

Une solution qui allie performance et écologie

Grâce à sa motorisation électrique, ce véhicule ne rejette aucune émission de carbone, offrant une alternative propre aux véhicules thermiques. Selon les concepteurs, il émet jusqu’à dix fois moins de CO2 qu’un utilitaire diesel équivalent. Cette approche, qui mise sur la mobilité verte, s’inscrit parfaitement dans les enjeux de la transition énergétique. En réduisant la dépendance aux énergies fossiles, le MidiPile permet également de réduire les coûts d’exploitation pour les entreprises. Mais ce n’est pas son seul atout. Ce vélomobile a été conçu pour être réutilisable à l’infini, ce qui en fait une solution durable et économique sur le long terme. Le modèle de location par abonnement vient renforcer l’argument écologique, en optimisant l’usage du véhicule et en désencombrant nos routes.

Un vélo mobile 100 % français

Ce projet ambitieux est le fruit du travail de MidiPile, une jeune entreprise française qui a mis l’accent sur le « Made in France », mais aussi sur la cyclo-logistique. En effet, 90 % des matériaux de ce vélo mobile sont fabriqués en France. MidiPile ne se contente pas de proposer une solution technique, elle participe activement à la réindustrialisation du pays, en misant sur l’innovation et la production locale.

Si ce véhicule est parfait pour les livraisons. Il s’avère utile dans bien des situations comme la logistique interne, l’entretien urbain, les événements et service sur mesure.

Bien qu’il soit conçu et développé en France, il est prévu que sa commercialisation s’étende à l’international. Notamment dans des pays comme l’Espagne ou l’Allemagne où la mobilité douce est devenue une véritable philosophie. La logistique du futur semble être là. Plus d’informations sur midipile.eu. Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous curieux de savoir les sensations d’un conducteur dans ce micro véhicule ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .