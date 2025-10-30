Nissan dévoile la Sakura Kei, une étonnante voiture électrique dotée d’un toit solaire rétractable

Les voitures électriques solaires sont-elles l’avenir de notre mobilité ? Nissan tente de répondre à cette question avec la Nissan Sakura Kei. Nous savons déjà que les voitures électriques remplaceront progressivement les véhicules thermiques, mais cette nouvelle Nissan n’est pas une voiture électrique comme les autres. Ce petit bijou nippon se distingue par un concept aussi simple qu’ingénieux : un toit solaire rétractable baptisé Ao-Solar Extender, imaginé pour produire jusqu’à 3 000 km d’énergie par an. Autrement dit, pour beaucoup d’automobilistes urbains, elle pourrait rouler sans recharge externe pendant plusieurs mois. Ce système est d’ailleurs présenté sur le site officiel de Nissan, et son principe rejoint les ambitions françaises en matière de mobilité durable, soutenues par la prime à l’achat d’un véhicule électrique. Présentation.

Quand le parapluie inspire l’énergie solaire

L’invention de ce toit rétractable est plutôt insolite. En effet, c’est en voyant un parapluie de voiture sur Internet que les ingénieurs de Nissan ont eu le déclic ! Ce système, conçu à l’origine pour protéger la carrosserie du soleil, leur a inspiré un mécanisme coulissant inédit. Après plusieurs maquettes et nuits blanches, l’équipe a donné vie à ce panneau solaire mobile, capable de se rétracter en cas de vent fort. Techniquement, l’Ao-Solar Extender (contraction de Aozora (ciel bleu) et solar) se déploie quand la voiture est à l’arrêt et se replie automatiquement dès qu’elle roule.

L’objectif ? Doubler la surface d’exposition solaire sans modifier la carrosserie. Une idée saluée par le Grand Prix de la Co-Création Nissan 2021. Nissan est le précurseur de cette technologie, et d’ailleurs, selon une étude publiée dans Énergies, les véhicules électriques solaires intégrés (VIVP) représentent l’une des pistes les plus prometteuses pour réduire la dépendance à la recharge. Et, à la maison, moi qui peste souvent contre les prises encombrées dans le garage, je ne peux qu’applaudir cette idée.

Ce qu’il faut retenir sur la Nissan Sakura Kei

Prototype : Ao-Solar Extender, toit solaire rétractable électrique.

Autonomie solaire estimée : 3 000 km/an sans recharge secteur.

Système automatique : déploiement stationnaire, rétraction en roulant ou par vent fort.

Application connectée : suivi de la charge et partage entre utilisateurs.

Utilisation visée : trajets courts, vie urbaine, écoles, courses quotidiennes.

Une mini-révolution solaire déjà amorcée ?

La Nissan Sakura Kei n’est pas seule sur ce créneau ! Le solaire séduit déjà d’autres marques : Mercedes explore un revêtement à nanoparticules pour sa Vision Iconic, comme nous vous en parlions dans cet article. Même des passionnés indépendants s’y mettent : souvenez-vous de cet ingénieur retraité qui avait créé une voiture solaire biplace à partir de deux vélos électriques. Et bien sûr, la marque américaine Aptera continue d’étonner avec sa voiture solaire à trois roues, véritable OVNI de la mobilité durable. Le véhicule électrique solaire n’est plus un rêve de salon. Il s’impose progressivement comme une alternative crédible à la recharge classique. D’ailleurs, le prototype de Nissan a aussi été conçu pour fournir de l’énergie d’appoint en cas d’urgence, un argument de poids dans un monde dans lequel l’autonomie énergétique devient un enjeu majeur.

Vers la voiture sans recharge : le futur selon Nissan

L’Ao-Solar Extender illustre une idée simple : utiliser le soleil comme source directe d’énergie au quotidien. Plus besoin de chercher une borne, il suffira de garer sa voiture au soleil ! Nissan mise sur une approche pragmatique : commencer petit, sur un véhicule compact et accessible, avant d’étendre la technologie à d’autres modèles. Personnellement, j’adore l’idée de voir ces petites voitures solaires fleurir sur nos parkings, comme autant de mini-centrales électriques portatives.

Si demain, elles permettent d’alimenter nos maisons ou de recharger un vélo, on ne parlera plus seulement de mobilité mais de véritable autonomie énergétique individuelle. Et si cette Nissan Sakura Kei annonçait la fin de nos câbles de recharge ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel Nissan. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !