NIUMM, une mini voiture électrique pour deux personnes équipée de 4 batteries de scooter

Les quadricycles L6e séduisent de plus en plus d’automobilistes, notamment les adolescents, les citadins et les seniors, en raison de leur format compact, de leur faible vitesse et de leur légèreté. Sans parler de leur prix abordable et de leur motorisation électrique. De plus, ces véhicules légers à quatre roues peuvent être conduits avec un permis cyclomoteur dans de nombreux pays et constituent une excellente alternative face à la complexité et aux problèmes de stationnement des voitures classiques. Parmi les modèles connus actuellement figurent la Citroën Ami, la Microlino, la Renault Twizy et l’Eli Zero. Un autre modèle pourrait bientôt rejoindre cette liste : la NIUMM. Cette mini-voiture électrique de l’entreprise chinoise NIU, spécialisée dans les deux-roues électriques, serait équipée de 4 batteries de scooter. Présentation !

Une mini VE idéale pour les trajets quotidiens

Cette mini-voiture électrique pour deux personnes peut atteindre 45 km/h et offre une autonomie allant jusqu’à 70 km avec sa configuration standard à double batterie. En effet, elle peut être équipée en option de quatre batteries de scooter. Le compartiment à batterie a été conçu pour pouvoir accueillir deux unités supplémentaires, afin de doubler l’autonomie du véhicule pour les longs trajets. Chaque batterie NQiX, similaire à celle du cyclomoteur phare de la marque, est amovible. L’objectif est qu’elle puisse être rechargée facilement à la maison, au travail et n’importe où, explique l’entreprise chinoise. Cette dernière ajoute que la NIUMM offre l’essentiel : se déplacer en ville proprement et sans effort. Notons que cette micro-voiture est surtout adaptée pour les trajets quotidiens et les courts déplacements en ville.

Une micro-voiture alliant confort et praticité

Selon NIU, tout a été pensé pour allier confort et praticité dans la conception de la NIUMM : direction intuitive, dégivreur, climatisation (en option), toit ouvrant, application NIU, etc. Cette micro-voiture est équipée d’un tableau de bord couleur de 5 pouces, affichant les informations essentielles comme la vitesse, le mode conduite, ou encore le niveau de batterie restant. Dans l’habitacle, on trouve également un support pour téléphone et un port USB. Par ailleurs, le véhicule peut être connecté à une application mobile dédiée pour le suivi GPS en temps réel, les alertes antivol et le contrôle. Grâce à l’application NIU, le conducteur peut se connecter et gérer le véhicule depuis son smartphone. En dehors de l’habitacle, la NIUMM bénéficie d’un capot court avec un coffre de 26 L, offrant une bonne visibilité. À l’avant, elle est équipée de phares à LED et d’un bandeau lumineux.

Bientôt une commercialisation en Europe

Sieghart Michielsen, directeur international de NIU, a expliqué que cette mini-voiture électrique achevait actuellement ses tests d’homologation qui seraient, selon lui, le dernier obstacle majeur avant sa commercialisation. Pour le moment, bien qu’une commercialisation en Europe soit prévue prochainement, il n’y a pas encore eu d’informations officielles sur son prix ni sa date de sortie. Au mois de février, lorsque le prototype du NIUMM 500 a commencé à circuler en ligne, il a été indiqué que les versions de production viseraient un prix de 8 000 €. Sauf que cela n’a pas encore été confirmé par NIU.

Attendons de voir la suite ! Pour rappel, cette micro-voiture électrique était exposée au salon de l'auto EICMA 2025, qui s'est tenu à Milan le 4 au 9 novembre dernier. Durant cet événement, l'entreprise chinoise a démontré que la NIUMM partageait le même groupe motopropulseur que ses scooters de la série NQi. Plus d'informations sur global.niu.com.