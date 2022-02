Le constructeur tchèque Patak Motors dévoile un roadster électrique très original pour 2024

Avec l’explosion des ventes de voitures électriques, les passionnés d’automobiles anciennes ne sont pas à la fête… Il en est effectivement terminé des odeurs d’essence, d’huile moteur et de tout ce qui faisait le charme de nos vieilles voitures. Pour des raisons écologiques, les voitures électriques semblent comme aseptisées. Plus d’odeur, plus de vrombissement de moteur, mais un peu moins de pollution. En Tchéquie, un constructeur local, Patak Motors lancera bientôt son roadster, le MWM, un véhicule électrique qui rappelle étrangement le design des vieilles voitures. Si, dans ce pays de l’Est, Skoda reste le premier constructeur automobile, Patak Motors espère bien se faire une petite place « au soleil ». Présentation.

Le MWM de Patak Motors c’est quoi ?

Par son design original et plutôt insolite à notre époque, le MWM rappelleraient les véhicules de nos aïeux des années 20 ou 30, dans la lignée des Austin Seven ou des BMW 3/15 Dixi que nous n’avons probablement pas connues. Avec son look assez improbable et ses jantes à rayons, il ressemble de l’arrière à une espèce de bateau, qui détonne avec les véhicules actuels. Avouons que ce roadster possède une « anatomie » très particulière. Patak Motors veut-il séduire les nostalgiques des voitures anciennes ? Il n’a en tout cas, rien à voir avec les carrosseries qui sortent actuellement.

Quelques caractéristiques techniques dévoilées

Ce roadster devrait pouvoir s’intégrer parfaitement dans la circulation grâce à ses petites dimensions. Avec seulement 1.36 mètre de large et 3.36 mètres de long, il devrait être homologué comme un quadricycle. Ce qui, soit dit en passant, lui permettra d’être piloté dès l’âge de 16 ans dans certains pays et avec un permis B1 en France. Des caractéristiques qui ouvrent donc la voie à de plus nombreux conducteurs que s’il avait été classé en tant que voiture électrique. En termes de puissance, il restera évidemment un quadricycle et ne permettra pas de jouer les Fangio sur la route.

Puissance, prix, vitesse du MWM

Patak Motors annonce tout de même une puissance de 20 chevaux pour une vitesse maximale de 125 km/h en essence, et 130 km/h en électrique. Une performance de vitesse qui peut surprendre au vue de sa qualification de quadricycle. Quant au prix, il est annoncé à 16900€ en version essence avec une transmission à variation continue. Ce sera la version Roadster NR pour No Roof.

Pour une version avec un toit, il faudra débourser 18400€ pour être protégé de la pluie. Les modèles seront vendus entre 22900€ et 24900€, selon l’autonomie désirée: la version électrique « de base » devrait avoir une autonomie de 100 kilomètres, contre 250 kilomètres pour la version la plus chère. A ce prix, le MWM proposera la climatisation en série, des vitres électriques et 4 freins à disques. Des options seront disponibles comme l’aide au stationnement, mais il faudra prévoir quelques euros supplémentaires ! Patak Motors annonce une sortie pour 2024.