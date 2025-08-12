Peu utilisé, ce bouton de votre voiture permet de faire de belles économies de carburant

Lorsque j’ai découvert ma nouvelle voiture, j’ai observé le tableau de bord ! Un petit pictogramme m’a interpellé ! Rendez-vous sur le carnet d’entretien qui m’a indiqué : recyclage de l’air ? J’ignore à quoi il sert réellement et avouez-le, vous aussi, vous avez déjà fixé ce petit pictogramme représentant une flèche circulant à l’intérieur d’une voiture sans trop savoir à quoi il servait. Ce bouton, c’est celui du recyclage de l’air. Présent sur la majorité des modèles modernes, il se situe en général à côté du bouton de climatisation. Et non, il ne sert pas uniquement à faire joli sur le tableau de bord. Selon le site Code en Poche, il permet de réutiliser l’air déjà présent dans l’habitacle plutôt que de puiser l’air extérieur. Avec des effets intéressants sur la température, la qualité de l’air et même la consommation de carburant. Bref, un petit geste qui peut faire beaucoup… à condition de savoir quand et comment l’utiliser.

Accélérer le refroidissement ou le chauffage de l’habitacle

En été, lorsque vous rentrez dans une voiture qui a cuit au soleil, activer le recyclage de l’air permet de refroidir l’habitacle plus rapidement. En fermant l’accès à l’air extérieur, le système travaille exclusivement avec l’air déjà climatisé à l’intérieur, ce qui allège la charge sur la climatisation. Et, en hiver, c’est la même idée, mais pour conserver la chaleur. Concrètement, cette astuce réduit l’effort du compresseur et du ventilateur, donc la consommation de carburant. Et si, en plus, vous fermez bien vos vitres, l’efficacité est optimale.

Protégez vos poumons des mauvaises surprises, voilà son utilité

Le recyclage de l’air est aussi un bouclier contre l’air pollué ou chargé de particules. Dans un tunnel, lors d’un passage près d’une zone industrielle, ou coincé derrière un vieux bus qui fume comme une locomotive, il évite d’aspirer les gaz d’échappement et autres joyeusetés. C’est aussi une protection en cas d’allergies, car il bloque l’entrée des pollens et des poussières. Mais, attention, cet isolement n’est pas sans inconvénient : utilisé trop longtemps, il favorise l’accumulation de CO₂ et peut provoquer maux de tête ou baisse de vigilance.

Quand et pourquoi utiliser le recyclage de l’air

En été : pour refroidir plus vite après quelques minutes de climatisation active

après quelques minutes de climatisation active En hiver : pour conserver la chaleur (attention à la buée)

Dans un tunnel : pour éviter les gaz d’échappement

En cas de pollution ou de mauvaises odeurs

Sur route poussiéreuse ou en terre

En période de pollen : pour limiter les allergies

En embouteillage : pour bloquer l’air extérieur stagnant

Les précautions à garder en tête

Le bouton de recyclage d’air n’est pas un interrupteur magique à laisser activé en permanence. Les spécialistes recommandent de le limiter à 15 minutes maximum, puis d’aérer l’habitacle pour éviter l’accumulation de CO₂. Trop de recyclage peut aussi favoriser l’humidité, et donc la formation de buée en hiver. Pour renouveler l’air rapidement, ouvrez légèrement les vitres quelques minutes ou, lors d’un arrêt, laissez les portières grandes ouvertes pour créer un courant d’air. C’est simple, gratuit et terriblement efficace. Et vous, utilisez-vous déjà le bouton de recyclage d’air ou reste-t-il un mystère sur votre tableau de bord ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !