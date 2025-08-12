Peu utilisé, ce bouton de votre voiture permet de faire de belles économies de carburant

Économies, confort et protection contre la pollution : le bouton de recyclage d’air est l’allié méconnu de votre tableau de bord.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 août 2025
0 2 minutes de lecture
L'icône de recirculation d'air.
Sur mon véhicule la recirculation d'air se situe sur l'écran de l'ordinateur de bord. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Lorsque j’ai découvert ma nouvelle voiture, j’ai observé le tableau de bord ! Un petit pictogramme m’a interpellé ! Rendez-vous sur le carnet d’entretien qui m’a indiqué : recyclage de l’air ? J’ignore à quoi il sert réellement et avouez-le, vous aussi, vous avez déjà fixé ce petit pictogramme représentant une flèche circulant à l’intérieur d’une voiture sans trop savoir à quoi il servait. Ce bouton, c’est celui du recyclage de l’air. Présent sur la majorité des modèles modernes, il se situe en général à côté du bouton de climatisation. Et non, il ne sert pas uniquement à faire joli sur le tableau de bord. Selon le site Code en Poche, il permet de réutiliser l’air déjà présent dans l’habitacle plutôt que de puiser l’air extérieur. Avec des effets intéressants sur la température, la qualité de l’air et même la consommation de carburant. Bref, un petit geste qui peut faire beaucoup… à condition de savoir quand et comment l’utiliser.

Accélérer le refroidissement ou le chauffage de l’habitacle

En été, lorsque vous rentrez dans une voiture qui a cuit au soleil, activer le recyclage de l’air permet de refroidir l’habitacle plus rapidement. En fermant l’accès à l’air extérieur, le système travaille exclusivement avec l’air déjà climatisé à l’intérieur, ce qui allège la charge sur la climatisation. Et, en hiver, c’est la même idée, mais pour conserver la chaleur. Concrètement, cette astuce réduit l’effort du compresseur et du ventilateur, donc la consommation de carburant. Et si, en plus, vous fermez bien vos vitres, l’efficacité est optimale.

Le bouton de recirculation d'air.
La recirculation d’air a fréquemment ce symbole sur le tableau de bord. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Protégez vos poumons des mauvaises surprises, voilà son utilité

Le recyclage de l’air est aussi un bouclier contre l’air pollué ou chargé de particules. Dans un tunnel, lors d’un passage près d’une zone industrielle, ou coincé derrière un vieux bus qui fume comme une locomotive, il évite d’aspirer les gaz d’échappement et autres joyeusetés. C’est aussi une protection en cas d’allergies, car il bloque l’entrée des pollens et des poussières. Mais, attention, cet isolement n’est pas sans inconvénient : utilisé trop longtemps, il favorise l’accumulation de CO₂ et peut provoquer maux de tête ou baisse de vigilance.

Quand et pourquoi utiliser le recyclage de l’air

  • En été : pour refroidir plus vite après quelques minutes de climatisation active
  • En hiver : pour conserver la chaleur (attention à la buée)
  • Dans un tunnel : pour éviter les gaz d’échappement
  • En cas de pollution ou de mauvaises odeurs
  • Sur route poussiéreuse ou en terre
  • En période de pollen : pour limiter les allergies
  • En embouteillage : pour bloquer l’air extérieur stagnant
    Infographie : Le bouton de recyclage d’air en voiture, pour améliorer le confort, bloquer la pollution et économiser du carburant
    Infographie : Le bouton de recyclage d’air en voiture, pour améliorer le confort, bloquer la pollution et économiser du carburant. Crédit infographie : neozone.org

Les précautions à garder en tête

Le bouton de recyclage d’air n’est pas un interrupteur magique à laisser activé en permanence. Les spécialistes recommandent de le limiter à 15 minutes maximum, puis d’aérer l’habitacle pour éviter l’accumulation de CO₂. Trop de recyclage peut aussi favoriser l’humidité, et donc la formation de buée en hiver. Pour renouveler l’air rapidement, ouvrez légèrement les vitres quelques minutes ou, lors d’un arrêt, laissez les portières grandes ouvertes pour créer un courant d’air. C’est simple, gratuit et terriblement efficace. Et vous, utilisez-vous déjà le bouton de recyclage d’air ou reste-t-il un mystère sur votre tableau de bord ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
