Quelles sont les règles de la « Loi Montagne » à appliquer dès le 1er novembre ?

Depuis l’entrée en vigueur du décret Montagne II, consultable sur le site officiel Service-Public.fr, les automobilistes de 34 départements sont tenus d’équiper leur véhicule du 1er novembre au 31 mars. Cela concerne les zones montagneuses, des Alpes aux Pyrénées en passant par le Jura, le Massif central et la Corse. Attention cependant, TOUTES les communes de TOUS les départements ne sont pas forcément concernées. Les communes, dans lesquelles s’applique la loi Montagne, sont choisies par le préfet. L’objectif de cette mesure est double : améliorer la sécurité sur routes enneigées ou verglacées et éviter les blocages causés par les voitures non équipées. Rien de pire, en effet, que de se retrouver coincé derrière un SUV qui patine sur une côte. Tous les véhicules à quatre roues et plus sont concernés : voitures, utilitaires, bus et poids lourds. Et, dans ces régions, vous observerez des panneaux bleus vous indiquant la zone d’application de la Loi Montagne. Décryptage.

Chaînes, chaussettes ou pneus hiver : le grand comparatif

L’État laisse le choix entre dispositifs amovibles (chaînes ou chaussettes) et pneus hiver certifiés 3PMSF (le petit flocon gravé sur la gomme). Les pneus 4 saisons, eux, ne sont valables que s’ils portent ce marquage. Et, attention : depuis le 1ᵉʳ novembre 2024, seuls les pneus 3PMSF seront reconnus comme équivalents aux chaînes. Voici un petit récapitulatif pour ne pas vous perdre :

Équipement Avantages Inconvénients Usage conseillé Chaînes métalliques Adhérence maximale, très résistantes Difficiles à poser, chères Zones à fort enneigement, usage fréquent Chaussettes textiles Faciles à installer, abordables Moins durables, efficacité limitée Usage occasionnel, routes faiblement enneigées Pneus hiver 3PMSF Efficaces sur neige et verglas, confortables Plus coûteux à l’achat Utilisation régulière en hiver

En clair, si vous vivez dans un village dans lequel la neige tombe trois fois par an, des chaussettes suffiront.

Mon conseil : les chaussettes à neige, simples et pratiques

Pour un usage occasionnel, les chaussettes à neige restent, selon moi, le meilleur compromis. Elles sont bien plus faciles à installer que les chaînes, surtout quand il fait -5 °C et que vos doigts refusent de coopérer. Leur prix est aussi plus doux, idéal si vous ne partez qu’une ou deux fois par an à la montagne. C’est l’équipement parfait pour vos futures vacances d’hiver, ou pour affronter ces quelques journées de neige surprise sans stress. Leur seule limite : elles s’usent plus vite que les chaînes. Mais, entre nous, si elles vous évitent une séance de contorsion sur le bord de la route, ça vaut largement l’investissement !

Sécurité, bon sens et un peu d’anticipation

La question reste donc : faut-il vraiment investir maintenant ? Oui, sans hésitation, surtout si votre voiture vous sert au quotidien. Les pneus hiver ne sont plus réservés aux montagnards : ils proposent une meilleure adhérence dès que la température descend sous les 7 °C, limitant les dérapages et les freinages trop longs. Et puis, soyons honnêtes : entre changer quatre pneus et finir dans un fossé verglacé, le calcul est vite fait. Alors, avant de ranger vos gants et vos bonnets dans la boîte à gants, pensez à vérifier vos pneus ou vos chaînes.

D’autant que la plupart des grandes surfaces proposent désormais des promotions d’automne sur ces équipements. Et vous, avez-vous déjà équipé votre voiture pour l’hiver ou attendez-vous la première chute de neige pour y penser ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

