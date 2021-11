Retrofit : un kit universel pour convertir à l’hydrogène n’importe quel véhicule à essence

Les voitures à hydrogène commencent à séduire de plus en plus d’entreprises et de particuliers. On dit de cet élément chimique qu’il serait le plus propre des carburants. Cependant, il existe encore peu de véhicules privés qui roulent à l’hydrogène, ces moteurs se réservant pour le moment au transport ferroviaire ou aux bus.

Mais l’aéronautique et l’industrie automobile lorgnent sur les piles à combustion pour équiper leurs innovations. D’ailleurs, des chercheurs français auraient découvert LA technique qui permettrait de convertir tous les voitures essences à un moteur hydrogène. On vous explique tout.

Une découverte par hasard ?

C’est en tentant d’améliorer les piles à combustibles déjà existantes que les chercheurs de l’Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles (IFPEN) auraient fait une découverte majeure; rappelons que ces piles permettent l’alimentation des moteurs électriques avec de l’hydrogène. Ils sont plus faciles à recharger, dénué de pollution et font actuellement l’objet de nombreuses recherches.

Les travaux de ces chercheurs ont permis de constater qu’une adaptation de tous les véhicules à carburant serait plus efficace et rentable qu’une électrification du parc automobile complet.

Ils ont trouvé le moyen de créer un boitier électronique qui vient s’ajouter sur le moteur, afin que celui-ci puisse fonctionner à l’hydrogène. Mais il faudrait également modifier le circuit d’injection, notamment pour sécuriser le stockage de l’hydrogène dans un réservoir adapté.

Des résultats prometteurs

Les chercheurs de l’IFPEN ont procédé à des tests qui semblent assez concluants. En effet, leur moteur adapté permettrait de rouler à 120 km/h sans émettre aucun dioxyde de carbone, et seulement une petite quantité de particules fines.

Mais le principal avantage de ce boitier serait bien d’adapter les véhicules essences au lieu de refondre tout le parc automobile français, car avec les nombreuses aides gouvernementales pour l’achat de véhicules électriques, certains modèles à essence encore en état de fonctionnement sont mis au rebut. Et ce n’est finalement pas si écologique que l’on veut bien nous le faire croire.

En 2025, 10 millions de véhicules se verront interdits de centre-ville pour cause de pollution. Mais d’ici là, est-ce que les 10 millions de propriétaires auront la possibilité de passer à l’électrique ? Pas sûr.

Avec ce nouveau système de retrofit, cela pourrait devenir possible. Qui plus est, en augmentant la demande d’hydrogène, le prix à la pompe pourrait baisser. Aujourd’hui, ce sont surtout des professionnels qui l’utilisent comme carburant; cette diminution des prix serait donc bénéfique pour tout le monde : entreprises, clients et particuliers.

L’hydrogène dans l’Histoire

Dans un moteur à hydrogène, le cœur du fonctionnement est la pile à combustible, qui permet de transformer le combustible en électricité et en eau, grâce à l’oxygène. A l’intérieur de la pile se produit une réaction d’oxydoréduction qui permet de créer l’électricité. A l’anode, la molécule d’hydrogène se décompose au contact d’un catalyseur et libère des électrons et des protons qui vont créer le courant électrique. Et, à la cathode, de l’eau est produite grâce aux trois éléments suivants : protons, électrons, oxygène.

C’est en 1839 que William Grove découvre ce procédé, mais à l’époque, il n’intéresse pas les constructeurs automobiles. L’hydrogène n’est pas la plus facile des matières à stocker, et il faudra attendre plus de deux siècles pour que Chrysler développe en 1994 un prototype de moteur à hydrogène. Et en 2005, Mercedes proposera la Classe B F-Cell, première voiture à hydrogène en série.

Et au niveau du prix et de l’autonomie ?

Les véhicules à hydrogène possèdent une autonomie similaire aux voitures essences, soit environ 500 kilomètres. Quant au passage à la pompe, il s’effectue en moins de 5 minutes, et coûte entre 50 et 70€ le plein. De nombreux véhicules comme les bus ou camions roulent à l’hydrogène aujourd’hui, un « carburant » beaucoup moins polluant que les autres, puisqu’il n’émet aucun gaz à effet de serre. Ces véhicules pourraient donc devenir légion, plus de 200 ans après la découverte de la pile à combustion. Il n’est jamais trop tard pour agir.