Skydrive : la voiture volante Cart!vator réalise ses premiers vols d’essais avec succès

Dans les années 80, nous imaginions tous que les voitures de l’an 2000 seraient volantes… Que nous nous déplacerions aux manettes de notre voiture par les airs… Raté, les voitures roulent toujours sur du bitume en 2020… Sauf si vous vous appelez Skydrive et que vous venez de réussir le premier vol public de voiture volante…

20 ans après nos espoirs nourris de l’an 2000, la SD-03 aurait triomphé dans les airs avec un passager à bord ! Avec le soutien de Toyota, SkyDrive annonce la nouvelle en date du 28 août dernier. Les voitures volantes seront donc peut-être pour l’an 2030 ?

C’est donc le 25 août dernier que le SD-03 a pris son envol au-dessus du laboratoire d’innovation de Toyota. Selon les informations de l’entreprise, la voiture volante aurait décollé à une hauteur de 3 m puis fait le tour du « pâté de maison » pendant 4 minutes !

Le SD-03 serait le plus petit véhicule eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) au monde. Avec 2 m de haut et 4 m de large et de long il mesure l’équivalent de deux voitures classiques. Le SD-03 pourrait, à l’avenir transporter des passagers en zone urbaine. Il serait une solution pour endiguer le trafic intense des grandes villes.

Pour fonctionner, il dispose de huit rotors, sur quatre emplacements. Ainsi, chaque paire de rotors fonctionnent indépendamment les uns des autres. Ce qui leur permet d’aller dans des directions différentes. Mais surtout de palier la défaillance de l’une des paires. Ce fonctionnement lui assure également une conformité vis-à-vis des normes en vigueur.

Lorsqu’il sera en activité, les feux blancs et rouges situés sous l’appareil permettront de l’identifier et de savoir dans quelle direction il vole. Blanc à l’avant, rouge à l’arrière. Les voitures volantes de Toyota seront peut-être parmi les premières à transporter des passagers, mais ce n’est pas non plus pour demain !