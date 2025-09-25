Stellantis dévoile une batterie plus efficace, plus légère et beaucoup plus rapide à charger

Pour améliorer l’efficacité des véhicules électriques, les ingénieurs et les marques font preuve d’innovation. C’est le cas par exemple de Stellantis qui a mis au point un système d’alimentation révolutionnaire baptisé IBIS (Intelligent Battery Intergrated System). Il s’agit d’une technologie qui permet d’intégrer les fonctions de chargeur et d’onduleur directement dans la batterie. Une approche qui permet à la fois de simplifier l’architecture du véhicule, mais également d’optimiser l’espace disponible et de réduire le poids total. Selon le groupe automobile multinational italo-franco-américain, le gain en termes de poids se chiffre à une quarantaine de kilos alors que le volume libéré va jusqu’à 17 litres. Cette innovation permettrait ainsi d’améliorer l’aérodynamisme tout en offrant plus de flexibilité en matière de conception.

Des gains énergétiques significatifs

Le prototype annoncé est une Peugeot E-3008, construite sur la plateforme STLA Medium. L’introduction de ce modèle de démonstration marque le début des essais en conditions réelles, amorçant une nouvelle phase dans le développement de la technologie. En effet, en 2022, un démonstrateur stationnaire avait déjà validé les principes techniques du système. Le passage à des tests mobiles confirme ainsi la maturité du projet. D’après Stellantis, l’intégration des fonctions électroniques dans la batterie permet une amélioration notable de l’efficacité énergétique. Les premiers essais ont révélé une réduction de 15 % du temps de charge sur un chargeur alternatif de 7 kW, passant de 7 à 6 heures. De plus, le système offre une économie d’énergie de 10 % lors du chargement. L’efficacité énergétique serait en hausse de 10 % sur le cycle WLTC, avec une performance accrue en milieu urbain.

Une maintenance facilitée

La puissance du moteur électrique bénéficie également de cette avancée. Concrètement, celle-ci a augmenté de 15 %, atteignant 172 kW contre 150 kW pour une batterie de taille équivalente. Grâce à cette amélioration, le dispositif promet une meilleure réactivité et une conduite plus dynamique. Au-delà des performances, IBIS simplifie considérablement la maintenance. Compte tenu de l’absence de composants haute tension à l’intérieur du boîtier de la batterie, les réparations deviennent effectivement plus sûres et plus accessibles. Il est en outre possible de remplacer les modules endommagés, ce qui prolonge la durée de vie de l’accumulateur. Cette réparabilité ouvre également la voie à une seconde vie pour les batteries qui pourront être réutilisées dans des applications stationnaires sans nécessiter de reconditionnement complexe.

Fruit d’un vaste partenariat

Le projet IBIS est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs entreprises et universités. Initié par Stellantis, il réunit une vingtaine d’experts issus de Saft (filiale de TotalEnergies), E2CAD, Sherpa Engineering, ainsi que des institutions de recherche telles que le CNRS, l’Université Paris-Saclay et l’Institut Lafayette. Soutenu par le programme France 2030 et l’ADEME, le projet s’inscrit dans une stratégie nationale visant à promouvoir les technologies énergétiques durables.

Certes, le système cible en premier lieu le secteur automobile, mais il pourrait aussi profiter à d'autres secteurs comme le ferroviaire, l'aérospatial, la marine ou encore l'informatique (data center). Plus d'infos : stellantis.com.