Tractable : une Intelligence Artificielle pour accélérer le traitement des sinistres

Lorsque l’on est victimes (ou responsables) d’un accident de voiture, il est parfois difficile de déterminer la responsabilité de chaque partie… Dans l’affolement, on ne pense pas toujours à demander un témoin, ni à prendre des photos des véhicules ou du lieu de l’accident. Lorsqu’il n’y a pas de blessés, que l’accident n’est que de la tôle froissée, il n’est pas nécessaire de faire venir les forces de l’ordre. Mais comment, ensuite savoir qui est en tort et qui ne l’est pas ?

Avec le nouveau système d’Intelligence Artificielle, TRACTABLE déployé par Covea, en partenariat avec les plus grands groupes français d’assurance, les expertises d’assurance devraient être simplifiées. On vous explique tout !

Un objectif : accélérer le traitement des sinistres !

Covéa réunit entre autres, trois des plus grands groupes d’assurances français : MAAF, MMA et GMF. L’IA de Tractable va donc permettre d’analyser les dommages d’un véhicule en utilisant la vision par ordinateur. Concrètement, l’IA va remplacer l’œil humain d’un expert, pour gagner du temps sur les déclarations. Tous les réparateurs français prennent des photos des véhicules sinistrés, qui sont ensuite, analysés par les experts automobiles. Tractable devrait permettre d’analyser les dégâts d’un véhicule en quelques minutes seulement. Contre parfois plusieurs jours voire semaines actuellement.

Un service supplémentaire attendu par les professionnels

Grâce à Tractable, les réparateurs équipées pourront prendre les bonnes décisions quant aux réparations à effectuer. Mais les experts ne seront pas en reste pour autant, puisqu’il pourra, lui, se concentrer sur les sinistres plus importants. De plus cette IA fera également gagner du temps à l’assuré qui récupèrera son véhicule beaucoup plus vite.

Un gain essentiel pour tous les acteurs !

Lorsque l’on sait qu’il faut parfois attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, la venue d’un expert, l’IA de Tractable présente un premier atout indéniable pour l’assuré. Pour le réparateur, lors de petits accrochages, il n’aura plus besoin d’attendre la validation d’un expert pour engager les réparations… Encore une fois le client se verra remettre le véhicule en état plus rapidement. Quant aux experts, ce sont les petits accrochages qui leur prennent le plus de temps… Ils pourront donc se consacrer à des cas plus graves, avec des victimes par exemple.

Comment ça marche ?

L’IA Tractable fonctionne grâce à la technique du Deep Learning, c’est-à-dire qu’elle intègre une base de données de millions de photographies de véhicules accidentés. Les algorithmes comparent et analysent les images réelles avec leur base de données. Cela permet ensuite de viser au plus juste et le plus rapidement possible quant aux futures réparations.

Les assureurs peuvent ensuite évaluer rapidement les dommages grâce aux photos fournis par le réparateur. Mais les photos de l’assuré sur le lieu de l’accident par exemple, peuvent également servir de preuve lors de l’expertise via IA !

Et du côté des réparateurs partenaires, ils acquièrent également de l’expérience par rapport aux dommages rencontrés par d’autres confrères. Aujourd’hui l’IA de Tractable peut se targuer d’avoir déjà aidé une vingtaine d’assureurs pour plus d’un milliard de dollars de valeur. Tractable serait-il l’élément manquant aux difficiles puzzles des assureurs, quand un assuré est accidenté ?