Une autonomie de 160 km », le vélomobile CIXI est capable d’atteindre 120 km/h en pédalant

En France, 45 % des déplacements effectués en voiture font moins de 5 km. Conduire est devenu un réflexe pour les Français, une habitude qui contribue fortement à la sédentarité. Et c’est pour lutter contre cette dépendance ou du moins que le concept de mobilité active est né. Un concept sur lequel s’est basé la marque Cixi pour créer le Vigoz, un véhicule actif dont nous vous parlions déjà dans cet article en 2023. Avec ses deux roues avant et une roue arrière, le vélomobile se situe entre deux mondes, celui du cycle et de l’automobile. Visuellement, il reste tout de même proche d’une voiture de part son carénage et peut-être même son confort. Présentation.

Vigoz vu de l’intérieur et technologie

À l’intérieur, deux sièges l’un derrière l’autre pour transporter un second passager en dehors du pilote. Le volant n’y a pas de place, mais son absence favorise une meilleure position des utilisateurs, un peu comme dans les tricycles. Pour avancer, un système de pédalage particulier sans transmission alimente directement le moteur tout en parvenant à conserver les sensations d’un « vrai » vélo. Sur le site de la marque, on peut lire « Avec ce pédalier électronique PERS, vous gardez un contrôle total sur l’accélération et le ralentissement jusqu’à l’arrêt complet ». Deux manches intégrés de part et d’autre du siège conducteur lui permettent de contrôler votre véhicule.

Un véhicule actif pour tous vos trajets

Cixi, la PME française, a trouvé le moyen d’intégrer l’activité physique dans votre quotidien tout en conduisant. Avec une homologation autoroute L5, il peut parcourir toutes les routes publiques à grande vitesse tout en pratiquant une activité douce. Pour des vacances en plein air, Vigoz revient à sa fonction de vélo et vous permet d’arpenter les montagnes. Un trajet domicile-marché ou domicile-travail ?

Le second siège peut parfaitement accueillir des courses ou des objets volumineux. Si vous souhaitez prendre de l’allure et la maintenir, sa vitesse maximale de 120 km/h vous permet de faire des dépassements. Pour votre sécurité, le véhicule offre une inclinaison automatique dans les virages et les carrefours. Et si vous avez besoin d’accélérer, sa grande vitesse vous permet d’effectuer des dépassements en toute sécurité.

Vigoz : un véhicule durable

Le Vigoz est conçu pour durer avec un design épuré, un châssis robuste et des pièces facilement remplaçables. L’entreprise estime que ce vélomobile aura un cycle de vie d’au moins 15 ans avant d’être recyclé. Cet engagement n’est pas seulement écologique, il est une norme que CIXI s’est fixée pour tous ses produits. Inutile de vous rappeler qu’avec sa batterie et son pédalier PERS, Vigoz n’émet aucune pollution. Plus d’informations sur le site cixi.life/fr. Êtes-vous prêt à embrasser la mobilité active avec ce véhicule entre deux mondes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .