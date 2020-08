Urbet Nura : la moto électrique sportive qui allie vitesse et autonomie

La compétition dans le monde des superbikes électriques continue de faire rage. En effet, la marque andalouse présente l’Urbet Nura, une moto électrique qui en a sous le fusible avec son moteur puissant et son autonomie exemplaire. L’expansion d’Urbet se fait de plus en plus sentir dans le marché des véhicules à zéro émission de CO2.

Un design à l’allure sportive : Difficile de ne pas faire un arrêt complet sur l’Urbet Nura et son look sportif. Le châssis tubulaire en acier est suspendu sur deux roues de 17 pouces. La bête dispose d’une fourche inversée à doubles amortisseurs se terminant sur deux gros disques appuyés par deux étriers radiaux à l’avant.

À l’arrière, elle est dotée d’un étrier à piston unique supporté par un monoamortisseur à gaz. Sécurité optimale oblige, la Nura est également équipée d’un système ABS. La finition force le respect, et l’ergonomie de l’ensemble est adaptée à la puissance de son moteur.

Une puissance honnête

Sous le capot, l’Urbet Nura embarque un moteur HUB QS délivrant une puissance théorique de 8 KW. C’est vrai que c’est très peu comparé à la concurrence, notamment le Zero SR/F de Zero Motorcycles qui annonce 22 kW. Malgré tout, une vitesse maximale de 140 km/h est prévue pour la Nura. C’est une batterie de 7,2 kWh qui permet au bolide électrique de foncer autant. La même source d’énergie promet une autonomie oscillant entre 120 et 190 km, selon les habitudes routières du motard. Pour ce qui est du confort de bord, l’Urbet Nura est équipée d’éclairage Full LED et d’un écran LCD, sans oublier le blocage moteur, pour la sécurité contre le vol.

Crédit photo : Urbet

Écologique et pour tout le monde

Conçue pour être compatible avec le permis A1, la cible de l’Urbet Nura est claire. Il s’agit de servir les plus jeunes conducteurs dans un premier temps, notamment ceux qui ont leur permis dès l’âge de 16 ans. La nouvelle moto s’adresse également aux plus expérimentés en proposant un véhicule puissant, mais totalement non polluant.

Comme quoi, Urbet n’a pas encore fini de nous étonner. Il y a quelques semaines encore la startup a présenté l’Ego, une bécane électrique au design qui sort de l’ordinaire. Pour ce qui est de la Nura, la moto est attendue ce mois ci au prix de 8 500 euros TTC. À l’instar des autres modèles de la gamme, la moto est conçue en Asie, mais respecte le cahier des charges imposées par la maison mère basée à Malaga, en Espagne.

Crédit photo : Urbet