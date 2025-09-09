Volkswagen lance une version électrique hybride rechargeable du Multivan et du California

Volkswagen met sur le marché une version hybride rechargeable de son Multivan et de son California. Les deux véhicules sont équipés d’une motorisation eHybrid 4MOTION combinant deux moteurs électriques situés au niveau de ses essieux, ainsi qu’un bloc thermique 1.5 TSI. Plus de détails dans cet article !

Un van California.
Le California et le Multivan de Volkswagen existent désormais en version hybride rechargeable. Crédit photo : Volkswagen

Malgré la suppression de certaines aides, les ventes de voitures hybrides rechargeables neuves ont enregistré une certaine hausse en Europe. Des chiffres publiés par l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles) montrent qu’elles ont progressé de 1,1 % dans l’UE, durant le premier trimestre de 2025. Face à l’intérêt que portent les consommateurs aux PHEV, certains constructeurs n’hésitent pas à proposer des versions hybrides de leurs modèles les plus connus, à l’instar de Volkswagen. Après la Golf, la Passat, le Tiguan et le Touareg, la société allemande a décidé de lancer sur le marché des Multivan et des California embarquant une nouvelle motorisation appelée eHybrid 4MOTION.

Une version hydride rechargeable à transmission intégrale

Comme son nom l’indique, la motorisation eHybrid 4MOTION permet au Multivan et au California de bénéficier d’une transmission intégrale. Elle combine deux moteurs électriques, installés au niveau des deux essieux des véhicules. Le premier, placé à l’avant, développe une puissance de 115 ch et le second, 136 ch. Les deux moteurs ont une puissance combinée d’environ 245 ch et sont alimentés par une batterie d’une capacité de 19,7 kWh, offrant une autonomie allant de 85 à 95 km. Concernant la recharge, elle peut être réalisée à 50 kW sur une borne en DC (courant continu). Ce qui permet de passer de 10 % à 80 % en une vingtaine de minutes. Dans le cas d’une borne en AC, la recharge s’effectue au maximum à 11 kW et sa durée est donc plus conséquente.

Une motorisation hybride rechargeable à transmission intégrale.
Une motorisation hybride rechargeable à transmission intégrale. Crédit photo : Volkswagen

Des moteurs électriques offrant de nombreuses possibilités

La motorisation eHybrid 4MOTION du Multivan et du California de Volkswagen offre aux automobilistes diverses possibilités selon la situation et leur style de conduite. En mode Eco et Comfort, le moteur électrique arrière ne s’active qu’entre 65 et 130 km/h, tandis qu’en mode Sport, il se met en marche plus fréquemment pour fournir davantage de puissance au véhicule. Par ailleurs, le mode Individual permet aux conducteurs de paramétrer le fonctionnement des deux blocs électriques, en fonction de leurs besoins. Pour information, le moteur situé à l’arrière du Multivan et du California peut être alimenté par celui placé sur l’essieu avant, qui joue le rôle de générateur, mais également par le bloc thermique. En d’autres termes, même si la batterie est complètement vide, il peut s’activer dans le cas où le véhicule a besoin de plus de puissance.

Quid du moteur thermique ?

Le Multivan et le California eHybrid 4MOTION sont équipés d’un moteur 1.5 TSI evo2 développant 177 ch et 250 Nm de couple. Sa consommation de carburant (WLTP) est estimée entre 7,5 et 8,1 L/100 km, lorsque la batterie est vide. Selon Volkswagen, la vitesse maximale du van familial est de 200 km/h et celle du véhicule de loisirs, de 192 km/h, quand les moteurs électriques et thermiques sont activés.

Une prise de recharge de véhicule.
Les deux utilitaires Multivan et California ont désormais une motorisation hybride rechargeable. Crédit photo : Volkswagen

À noter que le prix du Multivan équipé de la motorisation hybride va de 76 700 € à 91 660, en fonction de la version (courte ou longue) et de la finition (Life et Style), soit une différence de 9 000 à 10 760 € par rapport au modèle diesel. Le California, quant à lui, est proposé à 83 100 € pour la finition Beach Style. Plus d’informations sur volkswagen-utilitaires.fr. Cette motorisation pour ces deux utilitaire va-t-elle vous faire craquer ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

