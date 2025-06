Volvo Cars (ré)invente la ceinture de sécurité pour supprimer tous ses inconvénients

Le saviez-vous ? C’est le constructeur suédois, Volvo Cars, qui a inventé la ceinture de sécurité à trois points dans les années 50. Une invention qui a révolutionné la sécurité routière et contribué à sauver des millions de vies. Récemment, la marque a annoncé une nouvelle avancée : une ceinture de sécurité multi-adaptative. Un système intelligent qui utilise des capteurs pour minimiser encore plus les risques de blessures graves en cas d’accident de la route. Pour rappel, la ceinture de sécurité peut réduire le risque de décès de 40 à 65 % pour les passagers à l’avant et de 25 à 75 % pour ceux à l’arrière, selon l’ONU. Avec cette innovation de Volvo, les risques seront encore réduits. Mais quelle est donc sa particularité ?

Une ceinture de sécurité multi-adaptative

Cette nouvelle création de Volvo reprend la forme de base de la ceinture à trois points classique, mais avec une innovation majeure. Elle utilise une technologie de capteurs (extérieurs, intérieurs et de collision) pour mieux protéger le conducteur et les passagers. Ces capteurs analysent plusieurs paramètres, tels que l’impact de la collision, la vitesse, les postures et les profils individuels de chaque personne (taille, poids, morphologie). Sur la base de ces données, le système sélectionne instantanément le réglage le plus approprié pour personnaliser la protection. Selon le constructeur, en cas d’accident léger, par exemple, une personne de petite taille bénéficierait d’une charge de ceinture plus faible, réduisant le risque de fractures des côtes. En cas d’accident grave, une personne de forte corpulence bénéficierait, quant à lui, d’une charge de ceinture plus élevée, minimisant le risque de traumatisme crânien.

Possibilité de s’améliorer au fil du temps

Mais le plus grand avantage avec cette nouvelle ceinture de sécurité est que les profils de limitation de charge peuvent aller jusqu’à onze, au lieu des trois classiques. Le nombre de réglages possibles est ainsi plus large, en fonction de chaque situation et de chaque individu. Par ailleurs, selon Volvo, grâce à des mises à jour logicielles à distance et aux données collectées, le système s’améliore progressivement. Avec cette avancée majeure, le constructeur suédois compte bien maintenir sa position de leader en matière de sécurité automobile.

Notons que depuis sa création en 2000, le laboratoire de collision du Centre de sécurité Volvo Cars est connu comme étant l’un des plus avancés au monde. Volvo affirme d’ailleurs que ses ingénieurs sécurité sont capables de recréer la quasi-totalité des accidents de la circulation et d’effectuer des tests qui dépassent les exigences réglementaires en matière de sécurité en conditions réelles.

Utilisation prévue sur le Volvo EX60

Volvo prévoit de lancer sa nouvelle ceinture de sécurité multi-adaptative sur le prochain EX60 en 2026, l’équivalent électrique du XC60, un des modèles les plus vendus de la marque. Pour Åsa Haglund, directrice du Centre de sécurité de Volvo Cars, il s’agit d’une amélioration majeure de la ceinture de sécurité moderne à trois points. Elle indique que cette innovation « marque une nouvelle étape importante pour la sécurité automobile et illustre parfaitement la manière dont nous exploitons les données en temps réel avec l’ambition de contribuer à sauver des millions de vies ». Que pensez-vous de cette innovation ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .