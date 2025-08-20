Vous roulez à moto sans contrôle technique, quels sont les risques en cas d’accident ?

Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique pour les deux-roues est officiellement obligatoire en France, conformément aux exigences européennes, selon info.gouv.fr. Cette mesure concerne les motos, scooters et même certains quads, selon leur puissance et leur date de mise en circulation. Lors de son instauration, elle avait fâché les motards, même si personnellement, je trouvais injuste que les voitures soient obligées d’y passer et pas les motos ! Le tarif moyen se situe autour de 50 à 70 €, un coût modeste au regard des sanctions encourues en cas de manquement. Et, pourtant, certains motards hésitent encore ou repoussent l’échéance, par oubli ou par crainte du verdict. Si vous vous demandez si votre moto doit passer au contrôle technique, nous vous en parlions dans cet article. Mais, que risque-t-on vraiment si l’on circule sans ce précieux sésame ? Réponses dans cet article.

Les sanctions prévues par le code de la route

Rouler sans contrôle technique, c’est un peu comme partir en road trip sans casque : cela peut vite tourner au cauchemar. D’abord, l’amende forfaitaire est fixée à 135 €, minorée à 90 € si vous réglez rapidement, mais elle peut grimper jusqu’à 750 € en cas de retard prolongé. Ensuite, les forces de l’ordre peuvent immobiliser votre moto, retirer la carte grise et vous délivrer un certificat provisoire valable seulement 7 jours. En cas de défaillance critique détectée lors d’un contrôle routier, direction la fourrière et là, la facture monte encore.

Des conséquences directes sur votre assurance

Un oubli de contrôle technique peut aussi vous mettre en délicatesse avec votre assureur. En cas d’accident responsable, l’assurance au tiers couvrira les dommages causés à un tiers. En revanche, l’assurance tous risques pourrait refuser d’indemniser vos propres réparations si l’absence de contrôle technique est jugée contributive à l’accident. De plus, en cas d’accident non responsable, vous serez indemnisé par l’assurance adverse, mais certains contrats prévoient des clauses restrictives. Bref, un petit contrôle évite de gros trous dans votre budget et une « facture » à vie, si vous étiez responsables de blessures corporelles, voire de décès !

Récapitulatif des risques encourus

Risque Conséquence possible Amende 135 € (90 € minorée) jusqu’à 750 € Immobilisation Retrait carte grise + certificat provisoire 7 jours Mise en fourrière En cas de défaillance critique Assurance tous risques Refus de prise en charge si défaut lié à l’accident Dépréciation sécurité Risque augmenté d’accident (freins, pneus, éclairage non conformes)

Pourquoi ce contrôle est indispensable pour les motards ?

Au-delà de la contrainte administrative, le contrôle technique joue un rôle vital dans la sécurité des deux-roues. Il vérifie plus d’une centaine de points : freins, pneus, amortisseurs, éclairage, émissions polluantes : autant d’éléments qui peuvent faire la différence entre un trajet agréable et un accident grave. En 2023, près de 20 % des véhicules contrôlés (toutes catégories confondues) ont dû repasser pour des défaillances importantes, notamment sur le freinage et les liaisons au sol.

Sur une moto, ces défauts peuvent entraîner des conséquences encore plus dramatiques que sur une voiture, faute de carrosserie protectrice. Et vous, seriez-vous prêt à risquer une amende salée et votre sécurité pour éviter un simple contrôle technique moto ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !