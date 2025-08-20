Vous roulez à moto sans contrôle technique, quels sont les risques en cas d’accident ?

Amende, immobilisation, assurance frileuse… les risques de rouler sans contrôle technique moto sont plus lourds qu’on ne l’imagine.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
1 2 minutes de lecture
Un motard inspecte son véhicule.
Les motards sont plus vigilants à l'état de leur véhicule que les automobilistes. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique pour les deux-roues est officiellement obligatoire en France, conformément aux exigences européennes, selon info.gouv.fr.  Cette mesure concerne les motos, scooters et même certains quads, selon leur puissance et leur date de mise en circulation. Lors de son instauration, elle avait fâché les motards, même si personnellement, je trouvais injuste que les voitures soient obligées d’y passer et pas les motos ! Le tarif moyen se situe autour de 50 à 70 €, un coût modeste au regard des sanctions encourues en cas de manquement. Et, pourtant, certains motards hésitent encore ou repoussent l’échéance, par oubli ou par crainte du verdict. Si vous vous demandez si votre moto doit passer au contrôle technique, nous vous en parlions dans cet article. Mais, que risque-t-on vraiment si l’on circule sans ce précieux sésame ? Réponses dans cet article.

Les sanctions prévues par le code de la route

Rouler sans contrôle technique, c’est un peu comme partir en road trip sans casque : cela peut vite tourner au cauchemar. D’abord, l’amende forfaitaire est fixée à 135 €, minorée à 90 € si vous réglez rapidement, mais elle peut grimper jusqu’à 750 € en cas de retard prolongé. Ensuite, les forces de l’ordre peuvent immobiliser votre moto, retirer la carte grise et vous délivrer un certificat provisoire valable seulement 7 jours. En cas de défaillance critique détectée lors d’un contrôle routier, direction la fourrière et là, la facture monte encore.

Un homme inspecte sa moto.
Quelles sont les sanctions encourues si l’on roule sans contrôle technique à moto ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Des conséquences directes sur votre assurance

Un oubli de contrôle technique peut aussi vous mettre en délicatesse avec votre assureur. En cas d’accident responsable, l’assurance au tiers couvrira les dommages causés à un tiers. En revanche, l’assurance tous risques pourrait refuser d’indemniser vos propres réparations si l’absence de contrôle technique est jugée contributive à l’accident. De plus, en cas d’accident non responsable, vous serez indemnisé par l’assurance adverse, mais certains contrats prévoient des clauses restrictives. Bref, un petit contrôle évite de gros trous dans votre budget et une « facture » à vie, si vous étiez responsables de blessures corporelles, voire de décès !

Infographie : sanctions, impacts sur l’assurance et points de contrôle essentiels à connaître pour éviter de rouler sans contrôle technique moto.
Infographie : sanctions, impacts sur l’assurance et points de contrôle essentiels à connaître pour éviter de rouler sans contrôle technique moto. Crédit infographie : neozone.org

Récapitulatif des risques encourus

Risque Conséquence possible
Amende 135 € (90 € minorée) jusqu’à 750 €
Immobilisation Retrait carte grise + certificat provisoire 7 jours
Mise en fourrière En cas de défaillance critique
Assurance tous risques Refus de prise en charge si défaut lié à l’accident
Dépréciation sécurité Risque augmenté d’accident (freins, pneus, éclairage non conformes)

Pourquoi ce contrôle est indispensable pour les motards ?

Au-delà de la contrainte administrative, le contrôle technique joue un rôle vital dans la sécurité des deux-roues. Il vérifie plus d’une centaine de points : freins, pneus, amortisseurs, éclairage, émissions polluantes : autant d’éléments qui peuvent faire la différence entre un trajet agréable et un accident grave. En 2023, près de 20 % des véhicules contrôlés (toutes catégories confondues) ont dû repasser pour des défaillances importantes, notamment sur le freinage et les liaisons au sol.

Une moto sportive à l'arrêt.
Le contrôle technique moto est devenu obligatoire, à quoi vous exposez vous si vous ne respectez pas cette obligation ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Sur une moto, ces défauts peuvent entraîner des conséquences encore plus dramatiques que sur une voiture, faute de carrosserie protectrice. Et vous, seriez-vous prêt à risquer une amende salée et votre sécurité pour éviter un simple contrôle technique moto ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
1 2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Afficher un commentaire

Un commentaire

  1. bonjour
    je ne l’ai pas fait, c’est un simple contrôle visuel, que j’effectue régulièrement sur ma moto. Cela ressemble plus à une taxe pour les copains !
    ce contôle technique a même été abandonné dans certain pays européen ( Portugal).
    cordialement

    0
    0
    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page