Winnebago Hike 100, la mini remorque caravane qui a tout d’une grande !

Lorsque l’on imagine une caravane, ce sont plutôt les plus luxueuses d’entre elles qui nous viennent à l’esprit: climatisation, télévision grand écran, du camping de luxe, qui ressemble plus à une maison sur roue qu’à une caravane.

Mais le marché des caravanes à bas prix s’étoffe de plus en plus, car la demande est forte. Les campeurs en caravane d’aujourd’hui n’aspirent plus au luxe, mais à la nature ! Et à un retour à l’essentiel se traduit aussi par des caravanes qui sont avant tout fonctionnelles.

Il semblerait que Winnebago, fabricant américain de camping-car ait bien saisi la demande: ils viennent de sortir la HIKE 100, une petite remorque caravane qui va en séduire plus d’un ! Présentation.

Petite mais fonctionnelle

Avec un poids de seulement 1225 kilos, elle peut être tractée par des véhicules moyens; inutile donc de posséder un énorme pick-up pour déplacer la caravane. La Winnebago Hike 100 mesure 2.13 m de large pour 4.8 de long. Du côté de la hauteur sous plafond, on peut y tenir debout jusqu’à 1.95 m.

Elle ne prend pas beaucoup de place mais en offre suffisamment pour y vivre confortablement. A l’intérieur, on retrouve un espace de couchage pour deux personnes, une kitchenette et une salle de bains. Deux choix s’offrent alors aux utilisateurs : des lits superposés, ou un lit de chaque coté de la cabine. Mais il est également possible de tirer le lit escamotable pour en faire un confortable lit Queen Size.

Quatre versions sont disponibles, dont une qui dispose d’une porte rabattable à l’arrière, ou des portes de grange pour une meilleure circulation de l’air.

En l’équipant d’accessoires de la marque Thule, il sera possible de transporter votre kayak par exemple. Elle dispose de suffisamment d’espace pour le transport de matériels sportifs. Grâce à un récepteur placé à l’arrière, il est également possible d’ajouter un porte-vélos.

Lorsqu’il est temps de se détendre, il y a trois auvents extensibles qui offrent jusqu’à 200 pieds carrés (18,58 mètres carrés) d’espace extérieur ombragé. Les panneaux déroulants créent une intimité pour changer de vêtements ou prendre une douche extérieure.

Et à l’intérieur c’est comment ?

La Winnebago Hike 100 dispose d’un réservoir d’eau douce de 117 litres, d’un second pour les eaux noires de 18 litres et d’un dernier de 95 litres pour les eaux grises.

Rappelons que les eaux noires sont celles d’origine humaine, donc les toilettes, mais qu’elles ne contiennent pas de produits chimiques; les eaux grises sont celles qui sont issues de la cuisine ou de la salle de bains et elles peuvent donc contenir des produits chimiques.

Concernant le confort, vous pourrez poser vos fesses sur des coussins chauffants (12 volts), pratiques pour réchauffer les réservoirs également.

Enfin, l’alimentation en électricité se fera via un panneau solaire de 190 watts de série. Mais il est possible d’augmenter la capacité électrique en ajoutant un second panneau.

Pour le moment, aucun prix n’a encore été communiqué pour la Winnebago Hike 100. Et, nous ne savons pas non plus si elle passera l’Océan Atlantique qui nous sépare des Etats-Unis pour être vendue en France, mais nous l’espérons bien.