Adieu la brouette classique, le chariot de jardin Fishtec est à 129,99 € (-13 %)

Si vous en avez assez de porter des sacs de terreau ou de tirer une brouette brinquebalante à une roue, voici un outil qui mérite qu’on s’y attarde : le chariot de jardin à main Fishtec 75 L, avec benne basculante, 4 roues gonflables, et une capacité de charge de 250 kg. Proposé à 129,99 €* au lieu de 149,99 € (promotion en cours au 2 avril 2025), sur Amazon, il promet de soulager le dos tout en gagnant du temps dans les allers-retours au jardin. Idéal pour transporter bûches, outils, sacs de compost ou même les provisions du marché.

Une alternative maniable et robuste à la brouette traditionnelle

Ce chariot a été pensé pour être utile, pas pour faire chic. Sa cuve en métal galvanisé résiste aux intempéries, et les roues gonflables de 26 cm le rendent vraiment à l’aise sur tous types de terrain. Le long manche, solidaire des roues avant, permet de tourner facilement, même dans les recoins du potager. Et, surtout, sa benne basculante facilite le déchargement sans effort. Une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir à une brouette classique. Les utilisateurs soulignent d’ailleurs sa maniabilité comme un vrai point fort. Certains le décrivent comme « super pratique », « facile à manier » ou encore « bien plus stable qu’une brouette à une roue ». On sent qu’il a déjà conquis pas mal de jardiniers amateurs… et quelques pros.

Solide dans l’ensemble, mais pas sans défauts

Comme souvent avec ce type d’outil, tout n’est pas parfait. Le montage, d’abord, peut demander un peu de patience. Plusieurs avis mentionnent une notice peu claire ou carrément absente, et des trous de fixation mal alignés. Prévoyez donc un peu de temps (et éventuellement une perceuse) pour l’assemblage. Autre point à surveiller : le manche. Pratique pour tracter, il peut en revanche se plier si on le tire en marche arrière avec une charge importante. Il faut en conséquence éviter les manœuvres brusques et le manipuler avec soin. Côté durabilité, certains ont ajouté une couche de protection sur le fond de la cuve après quelques mois. Rien de dramatique, mais à noter pour un usage intensif. Cela dit, à ce prix-là, avec une garantie de deux ans, le chariot reste un très bon compromis entre praticité, budget et performance. Et, surtout, il vous évite de porter à bout de bras ce qui peut tranquillement rouler.

Un bon investissement pour gagner du temps et ménager ses efforts

Que vous ayez un grand jardin, un petit coin de potager ou même une allée à entretenir, ce chariot Fishtec 75 L vous facilite vraiment la vie. On apprécie sa benne basculante, sa grande capacité, et sa maniabilité, même si le montage pourrait être simplifié. Il trouve vite sa place parmi les outils qu’on ressort souvent dès les beaux jours.

Et, vous, êtes-vous prêt(e) à troquer votre vieille brouette contre le chariot Fishtec 75 L à 129,99 €* sur Amazon (13 % de réduction actuellement) ? Pour transporter plus, fatiguer moins et jardiner plus sereinement, il coche déjà beaucoup de cases.

