Adieu la corvée de la tonte, Electro Dépôt propose un robot tondeuse à moins de 300 € ?

Si comme moi, vous possédez un petit jardin, mais que vous en avez assez de tondre tous les weekends, vous devez rêver d’un robot tondeuse ? Au regard des prix pratiqués par certaines marques, vous vous ravisez : votre tondeuse à batteries, ou thermiques, fait très bien l’affaire même si vous devez la pousser ! En cherchant sur internet, j’ai déniché une petite tondeuse robot sur qui pourrait vous satisfaire ! Vendu au prix de 298,97 €* chez Electro Dépôt, le robot tondeuse GARDEO GRO20V20WIFI-2A se veut l’allié économique des pelouses de taille moyenne. Conçu pour entretenir jusqu’à 800 m² de jardin, il combine une tonte régulière avec contrôle à distance en Wifi, histoire de ne pas bouger du transat. Ce petit robot connecté affiche 3,7 étoiles sur 5 en moyenne : il n’est pas parfait, mais à ce prix-là, on ne s’attendait pas non plus à un jardinier diplômé. Alors, est-ce le bon plan pour ceux qui rêvent d’un gazon net sans lever le petit doigt ? On a regardé ça de plus près. Présentation.

Une installation accessible, un robot plutôt obéissant

Si vous redoutez les installations de 3 jours avec 240 mètres de câble périphérique, bonne nouvelle : le GARDEO reste plutôt simple à mettre en route. Bien sûr, il faudra baliser le périmètre à tondre, mais l’interface de paramétrage est intuitive, même pour les allergiques aux notices. Grâce à l’application dédiée et à la connexion Wifi, vous pouvez lancer, arrêter ou programmer la tonte à distance. Même depuis votre bureau, vous pourrez lancer une tonte, si jamais, un apéro improvisé entre collègues se dessinait à l’horizon !

Une tondeuse autonome, mais à surveiller quand même

Le GARDEO ne fera pas de miracle sur les terrains trop en pente ou les jardins pleins de racines. Mais pour un espace plat et dégagé, c’est un bon élève. Il revient à sa base de chargement tout seul, ne tond jamais deux fois le même brin d’herbe et respecte son itinéraire sans ronchonner. En revanche, certains utilisateurs rapportent quelques blocages sur des irrégularités ou un comportement un peu « têtu » sur les obstacles. Ce n’est pas grave, il suffit parfois de l’encourager un peu… ou de dégager la branche récalcitrante soi-même. Et, pour les plus technophiles : oui, l’application fonctionne aussi quand vous êtes à l’apéro chez des amis, tant que le robot reste connecté à votre box à la maison. Pour les grands jardins, cela peut poser un problème, mais au regard du prix, vous ne pouvez pas non plus, lui demander la lune !

Ce qu’il faut retenir : les points clés du GARDEO GRO20V20WIFI-2A

Caractéristique Détail Surface maximale Jusqu’à 800 m² Connectivité Wifi + contrôle via application Niveau sonore Discret, mais pas totalement muet Autonomie Variable selon hauteur d’herbe Retour à la base automatique Oui Note moyenne 3,7 / 5 (avis clients) Prix 298,97 €* chez Electro Dépôt

Une bonne option pour un premier robot de tonte

Le GRO20V20WIFI-2A coche pas mal de cases pour ceux qui veulent découvrir la tonte robotisée sans exploser leur budget. Il n'a pas l'intelligence artificielle d'un robot à 2 000 €, ni les capteurs d'obstacles d'un modèle haut de gamme, mais il fait le job avec sérieux. Si vous avez un terrain relativement simple, c'est un bon candidat, notamment pour les jardins de lotissement ou les petits espaces familiaux. L'automatisation par Wifi est un vrai plus, et le confort d'avoir une pelouse toujours tondue… on s'y habitue vite. Alors, à ce prix-là, pourquoi s'en priver ?

*Le prix a été relevé le 16 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.