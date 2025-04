Adieu la corvée de nettoyage, le robot de piscine Intex ZX300 (6 m³/h) ne coûte que 129 €

Il y a des étés où, entre la tonte de la pelouse, le désherbage et le barbecue à surveiller, on n’a tout simplement plus le temps ni l’envie de frotter le fond de la piscine à la brosse. Pour avoir joué les agents d’entretien de bassin durant plusieurs étés, je peux vous jurer que c’est loin d’être une partie de plaisir. Et, si je confiais cette tâche plutôt ingrate à un petit robot nettoyeur de piscine ? La question se pose, mais au regard des prix pratiqués sur certains modèles, je me dis que cela ne vaut pas le coup, pour ma petite piscine. Et, c’est là qu’intervient ce petit héros discret, mais redoutablement efficace : le robot aspirateur Intex ZX300, proposé actuellement à 129 €* sur ManoMano. Compact, bleu et blanc, il ressemble presque à un jouet pour enfants… cependant ne vous fiez pas aux apparences : ce robot monte aux parois, aspire les saletés les plus tenaces et fait briller votre bassin pendant que vous sirotez votre citronnade. Je vous invite à le découvrir.

Un robot qui travaille pendant que vous bronzez

Le ZX300 d’Intex semble être la simplicité incarnée. Contrairement aux robots connectés, qui nécessitent parfois un DEUG en ingénierie pour le lancer, avec lui tout est simple : il suffit de le brancher sur la buse de refoulement, de le poser au fond du bassin et de le laisser faire sa vie. En quelques minutes, il part à l’assaut du fond et des parois, avec sa traction 4 roues et ses brosses rotatives, en mode warrior du nettoyage. Il grimpe, il aspire, il tourne… et vous, vous pouvez rester au sec.

L’aspiration est impressionnante (2 650 litres/heure), et le collecteur de débris se retire sans effort pour être vidé. D’ailleurs, avec un débit conseillé de 6 m³/h, il est compatible avec la majorité des systèmes de filtration Intex , parfait pour les piscines tubulaires jusqu’à 6,10 m de diamètre (en rond) ou 7,32 × 3,66 m (en rectangulaire). Un vrai nettoyeur autonome, rapide (7 mètres/minute tout de même), qui ne s’arrête jamais tant qu’il y a du débit sur votre pompe.

Une efficacité discrète, mais bien réelle

Le réel plus de ce robot, c’est qu’il fait le job sans faire de bruit. Aucun moteur électrique à recharger, pas de câble qui traîne au milieu de la pelouse, pas de bip-bip façon robot du futur. Il fonctionne par la simple pression de l’eau, en mode hydraulique, ce qui le rend très économique et plutôt silencieux. Je me souviens d’un robot de piscine, qui faisait tellement de bruit, qu’on aurait pu penser à une guerre sous-marine dans la piscine !

De plus, avec ses dimensions compactes (35 × 28 × 38 cm) et ses 5,76 kg, il se déplace facilement une fois sorti de l’eau grâce à sa poignée ergonomique. Et, côté design, on est loin de l’engin agricole : ses lignes modernes et ses couleurs sobres (blanc et bleu) s’intègrent parfaitement au style Intex.

Un achat malin pour un été tranquille

Si vous aimez l’idée de profiter de votre piscine sans vous coltiner l’épuisette tous les deux jours, ce petit robot mérite votre attention. Il ne remplacera pas un nettoyage complet de la structure, bien sûr, mais il effectue largement le travail au quotidien, notamment pendant les périodes d’utilisation intensive. Et, vu son prix mini de 129 €* sur ManoMano, difficile de ne pas céder à la tentation. Alors, seriez-vous prêt à déléguer le nettoyage à ce discret compagnon ? Ou bien préférez-vous continuer à jouer les agents d’entretien à plein temps ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 31 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.