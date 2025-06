Anthbot fracasse les prix sur ses robots tondeuses pour la fête des pères

Et, si cette année, pour la fête des Pères, vous libériez enfin papa de ses corvées de tonte ? ANTHBOT, entreprise de robotique spécialisée dans l’entretien des jardins, propose une série de robots tondeuses intelligents qui font bien plus que couper l’herbe. Leur mission : « Le robot intelligent pour une vie facile ». Fondée par des experts de la robotique, des algorithmes d’IA et des capteurs, ANTHBOT veut révolutionner notre façon d’entretenir la pelouse. Et, visiblement, le pari est réussi : lancé en mars 2025, le modèle Genie No Boundry a déjà intégré le TOP 2 des ventes en moins d’un mois ! Le succès est tel que la marque s’est déployée en France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni… et bientôt en Amérique du Nord. Alors, ce robot mérite-t-il sa place dans votre jardin ? Pour célébrer la fête des pères, ANTHBOT propose des réductions allant jusqu’à 25 % sur de nombreux produits.

Quels sont les points forts de la série Genie ?

La série Genie propose bien plus que de simples tondeuses. Déclinée en trois modèles, en fonction des surfaces à traiter, chaque modèle est équipé d’un système de perception intelligent, capable d’éviter les obstacles, de s’adapter aux conditions météo et de cartographier automatiquement la surface à tondre. Premier au monde à combiner un RTK toutes bandes avec une vision à quatre caméras, Genie assure un positionnement ultra-précis, une navigation fluide et une coupe optimale. Ses lames efficaces, son système de coupe 1/3, sa capacité à suivre les bordures et à s’adapter aux terrains font de lui un expert en soin du gazon. Le plus beau ? Une fois installé, vous n’avez plus rien à faire : planification, exécution, recharge, mises à jour… tout est automatisé.

Présentation du Genie 600 : un petit génie pour 900 m²

Le modèle Genie 600 est idéal pour les jardins de taille moyenne. Conçu pour des surfaces allant jusqu’à 900 m², il est doté d’une batterie de 2,5 Ah lui offrant 60 minutes d’autonomie. Il se recharge en 90 minutes et gère jusqu’à 20 zones différentes. Sa hauteur de coupe est ajustable de 30 à 70 mm, pour une largeur de coupe de 20 cm. Silencieux (≤ 58 dB), étanche (IPX6), et connecté en Wi-Fi et Bluetooth, il s’appuie sur la technologie RTK + vision 3D pour se repérer et éviter les obstacles. Je l’imagine parfaitement dans un jardin de lotissement ou une grande cour arborée, capable de slalomer entre les massifs sans broncher. L’application mobile permet de tout programmer à distance, même depuis son transat. Pas besoin de câble périmétrique : il suffit de le poser, de le connecter, et il fait le reste. Et, comme il est aussi compact qu’efficace, on peut même l’oublier dans un coin du jardin sans qu’il prenne de place. Le tout, pour un prix attractif de 849* sur le site officiel (avec le coupon de réduction.

Présentation du Genie 1000 : pour les jardins exigeants

Le Genie 1000 est pensé pour les pelouses jusqu’à 2000 m². Il embarque une batterie de 5 Ah proposant une autonomie de 120 minutes, avec une recharge rapide en 120 minutes également. Tout comme le Genie 600, il gère 20 zones et partage les mêmes performances de coupe : 5 lames, 30 à 70 mm de hauteur, 20 cm de largeur, pente max de 45 %, étanchéité IPX6 et niveau sonore contenu. Il ajoute la connectivité 4G en plus du Wi-Fi et Bluetooth, pour un suivi encore plus fluide à distance. Il est vendu à 1149,99 €* sur le site officiel (avec le coupon de réduction). C’est le modèle qu’il vous faut si votre terrain est complexe, parsemé de haies, de coins potagers, et de zones bien distinctes. Grâce à sa cartographie intelligente, il ne repasse pas deux fois au même endroit inutilement. Et, avec la 4G intégrée, plus besoin de dépendre du Wi-Fi de la maison : même en vacances, on garde un œil sur lui. C’est un peu comme un jardinier à demeure, version numérique, qui ne prend pas de pause-café. Cerise sur le robot, il grimpe sans et sait gérer les recoins les plus retors !

Présentation du Genie 3000 : pour les grands espaces sans compromis

Avec sa batterie 10 Ah, le Genie 3000 vise les grands terrains jusqu’à 3 600 m². Il peut fonctionner pendant 240 minutes consécutives et se recharge lui aussi en deux heures. Il est capable de gérer jusqu’à 30 zones différentes, ce qui en fait le compagnon idéal des jardins complexes. On retrouve les mêmes performances de coupe, le guidage RTK + vision 3D, et la connectivité 4G/Wi-Fi/Bluetooth. Là encore, le silence (≤ 58 dB) et l’étanchéité (IPX6) sont au rendez-vous. Son poids est légèrement plus élevé (13 kg), mais il reste ultra-compact. Le Genie 3000 est affiché à 1519 €* sur le site officiel (avec le coupon de réduction). C’est clairement le modèle taillé pour les grands domaines, les vergers ou les parcs à l’anglaise où le gazon s’étend à perte de vue. Par ailleurs, il trace son chemin sans jamais se perdre, et gère les zones multiples comme un chef d’orchestre botanique. Son autonomie XXL permet de couvrir l’intégralité du terrain en un seul cycle, ce qui est un vrai luxe. Même avec les grandes chaleurs estivales, il continue de travailler sans se plaindre ni surchauffer. Et, malgré ses 13 kg, il reste étonnamment maniable et discret.

Offre Spéciale Fête des Pères

Jusqu’au 16 juin 2025, ANTHBOT propose une offre exceptionnelle pour la fête des Pères. Thème de l’opération : « Libérez les mains de papa – Laissez la technologie rendre l’amour ». Trois double packs bénéficient de réductions importantes :

Le robot tondeuse uniquement



Genie 600 : 990 € → 899 €, voire, 849 € avec le coupon de 50 €

Genie 1000 : 1299 € → 1199 €, voire, 1149 € avec le coupon de 50 €

Genie 3000 : 1699 € → 1569 €, voire, 1519 € avec le coupon de 50 €

Le robot tondeuse + Pack fête des Pères

(Comprend 15 lames supplémentaires, un câble d’extension, un support mural, un abri et 1 an de garantie supplémentaire)

Pack Genie 600 : 1525 € → 1209 €, voire 1159 € avec le coupon de 50 €

Pack Genie 1000 : 1825 € → 1499 €, voire 1449 € avec le coupon de 50 €

Pack Genie 3000 : 2225 € → 1849 €, voire 1799 € avec le coupon de 50 €

* Remarque : Le coupon de 50 € est valable uniquement après avoir participé à l’activité de partage d’histoire pour la fête des Pères . Ce n’est qu’après l’application du coupon que le prix peut atteindre la réduction maximale de 25 % . Les 50 € ne constituent pas une réduction supplémentaire .

Honnêtement, ces robots ANTHBOT me donnent sérieusement envie de reléguer ma vieille tondeuse thermique au musée des outils bruyants et polluants. J’aimerais beaucoup tester l’un de ces petits monstres d’intelligence, surtout le Genie 3000, pour voir s’il parvient à dompter les recoins capricieux de mon jardin. Rien que l’idée de le voir cartographier ma pelouse pendant que je bois un café en terrasse me fait rêver. Et, puis, le gain de temps et de tranquillité, sans parler du silence, c’est tentant. Ces modèles respirent la technologie bien pensée, avec ce petit côté « smart » mais accessible. Franchement, entre le prix et les fonctions, on est loin du gadget inutile. Et vous, offririez-vous un robot tondeuse ANTHBOT Genie à votre père pour lui proposer un été sans tondeuse ni corvées ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

