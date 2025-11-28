Black Friday 2025 : Les Écrans Gaming Titan Army à Prix Cassés jusqu’au 3 Décembre

Le Black Friday réserve parfois des surprises, et cette promotion Titan Army sur Aliexpress et Amazon pourrait bien être le bon plan écran gaming à ne pas laisser filer jusqu’au 3 décembre inclus. En effet, l’un des plaisirs du Black Friday, c’est de tomber sur une promotion qui arrive exactement au bon moment. Cette fois, c’est Titan Army qui s’invite dans le jeu des promotions, et je dois reconnaître que leurs écrans gaming ont un petit goût de « tiens, cela pourrait valoir le coup » pour renouveler mon vieil écran capricieux. Jusqu’au 3 décembre inclus, plusieurs modèles profitent d’un tarif très réduit, pour des caractéristiques qui n’ont rien à envier aux marques plus connues. Voici donc un tour rapide mais complet des quatre moniteurs en promotion.

Moniteur Gaming C24A1H 240 Hz

Le premier modèle, le C24A1H, c’est typiquement le genre de moniteur qui vous fait lever un sourcil quand vous voyez le prix final de 81,99 €* sur Aliexpress avec les codes NZFR05 ou BFFR15 selon le montant du panier. On est sur un 23,6 pouces incurvé en 1500R, une dalle VA Full HD qui grimpe à 240 Hz. Ce petit écran sans lunette sur trois côtés propose une luminosité de 350 nits, un contraste élevé, l’Anti Flicker, un mode lumière bleue réduite, l’Overdrive et le FreeSync. Si vous aimez les mouvements ultra-fluides dans vos jeux rapides, ses 1 ms de réponse lui permettent de suivre sans broncher. C’est un modèle pensé pour jouer vite et sans prise de tête.

Moniteur Gaming C27A1H 300 Hz

Le deuxième modèle s’adresse à ceux qui aiment voir large. Le C27A1H passe à 27 pouces, toujours en courbure 1500R et toujours en VA, mais il enfonce l’accélérateur avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Avec les codes NZFR10 et BFFR20, le prix final descend à 109 €*, sur Aliexpress, ce qui est assez fou pour ce type de performances. FreeSync, HDR10, mode FPS ou RTS, 10 presets de jeu, réglages PQ, PBP et PIP, deux HDMI 2.0 et un DisplayPort. C’est le genre d’écran idéal si vous alternez entre travail, gaming rapide et même un peu de montage léger.

Moniteur Gaming Dual Mode P2712V 4K

On monte clairement en gamme avec le P2712V disponible sur Amazon. Avec le code NZP2712V, son prix final tombe à 237,49 €* et l’intérêt principal est évident. Ce moniteur bascule à la demande entre un mode 4K 160 Hz et un mode Full HD 320 Hz. Il est équipé d’une dalle IPS rapide de 1 ms, d’un calibrage DeltaE inférieur à 2, de 135 % de sRGB, du HDR400 et d’un rétroéclairage pensé pour les couleurs cinéma. L’ergonomie est complète avec hauteur réglable, pivot, inclinaison et un éclairage RGB discret au dos. Entre console, PC tour ou portable gaming, il accepte tout avec ses HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4.

Moniteur Gaming P2710S 240 Hz

Dernier modèle mais pas le moins intéressant, le P2710S PASSE à 180,49 €* sur Amazon avec le code NZP2710S. On reste sur un 27 pouces mais on gagne une définition QHD 1440p, toujours en 240 Hz et toujours en 1 ms. La dalle IPS Fast offre 135 % sRGB et le HDR400. Sa conception ergonomique est digne d’un écran premium avec réglage en hauteur, pivot et inclinaison. C’est un écran fait pour les joueurs d’eSport, ceux qui veulent de la vitesse sans sacrifier la finesse d’affichage. Avec la réduction de lumière bleue et l’absence de scintillement, il conviendra aussi à ceux qui passent des heures devant l’écran. Alors dites-moi : pensez-vous que l’un de ces écrans Titan Army mérite une place sur votre bureau pour 2026 et au-delà ? Cet article vous a donné envie d’essayer ces moniteurs ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

*Les prix ont été relevés le 27 novembre. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.