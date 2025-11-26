Black Friday : SwitchBot sort l’artillerie lourde sur ses appareils connectés (jusqu’à -50 %)

Résumé de l'offre Black Friday Serrure Ultra Vision Combo : 229,99 € au lieu de 299,99 €

Aspirateur robot S20 : 399,99 € au lieu de 569,99 €

Aspirateur robot K11+ : 239,99 € au lieu de 399,99 €

Tous compatibles Matter

Tous déjà testés sur NeozOne

C’est la période de l’année où l’on se dit : « Tiens, je pourrais peut-être enfin automatiser deux ou trois trucs à la maison… » et où SwitchBot tombe pile au bon moment avec des promotions Black Friday vraiment intéressantes. Pour le Black Friday 2025, plusieurs produits de la marque que j’ai déjà testés sont en réduction, et pas qu’un peu. Si vous me lisez régulièrement sur NeozOne, vous avez peut-être déjà vu mes retours sur la serrure Ultra Vision Combo, l’aspirateur robot S20, ou encore le K11+, trois appareils que j’ai pu mettre à rude épreuve. Ces derniers m’avaient tous convaincu de leur efficacité, et ils sont justement proposés à prix réduits ! Alors, si vous hésitiez encore, c’est peut-être le bon jour pour basculer du côté très pratique de la domotique. Voici leurs présentations.

Serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

La star du moment, c’est elle. La serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo descend à 229,99 €* au lieu de 299,99 € (-23 %), et pour une serrure aussi complète, c’est un bon coup. Son point fort : la reconnaissance faciale 3D qui détecte votre arrivée de 0,6 à 0,9 mètre, même si vous avez les bras chargés de courses ou les mains trempées (nous l’avons testée dans cet article). Et, tout est traité localement, aucune donnée n’est envoyée dans le cloud, ce qui rassure souvent ceux qui hésitent encore à passer au verrou connecté.

Ce modèle bénéficie aussi d’une triple alimentation, avec batterie principale, batterie de secours et supercondensateur pour parer aux grands froids et aux imprévus. L’installation, elle aussi, est pensée pour être simple : pas de perçage, un corps métallique plus fin et plusieurs finitions pour s’adapter aux portes. Ajoutez à cela les multiples méthodes de déverrouillage – empreinte digitale, mot de passe, Apple Watch, commande vocale, appli pour obtenir une serrure vraiment polyvalente. À noter : le modèle Lock Ultra Touch Combo est lui aussi en promotion, à 179,99 €* au lieu de 249,74 € (-28 %).

Aspirateur robot SwitchBot S20 : l’autonomie totale

Le SwitchBot S20 (testé par nos soins dans cet article) est le genre de robot qui vous fait oublier qu’un sol peut se salir. Avec une remise à 449,99 €* au lieu de 799,99 € (-44 %), c’est probablement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il gère tout : remplissage et vidange d’eau automatiques, lavage en temps réel de la serpillière, collecte automatique de la poussière… bref, on peut enfin lancer un nettoyage sans penser à « est-ce que le bac est plein ? ».

Son moteur atteint les 10 000 Pa, ce qui en fait un monstre de puissance, surtout avec sa brosse en caoutchouc anti-enchevêtrement. La serpillière RevoRoll, elle, se nettoie automatiquement pendant la session, avec une pression d’un kilo et 300 cycles par minute. La station MultiClean gère l’eau propre, l’eau sale, la poussière pour 90 jours, et même le séchage à 50 °C. Compatible Matter, Apple Home, Alexa ou Google, le S20 identifie les obstacles grâce à sa vision IA et ajuste son trajet avec une précision que je vois rarement sur des aspirateurs robots dans cette gamme.

Aspirateur robot SwitchBot K11+ : compact mais ultra-efficace

Dernière promo, mais pas la moins intéressante : le SwitchBot K11+, affiché à 239,99 €* au lieu de 399,99 € (-40 %). C’est un modèle compact, parfait pour les petits logements ou les espaces plus encombrés, avec une station de vidage plus petite qu’une feuille A4. Vous pouvez découvrir notre test complet dans cet article. Le sac à poussière antibactérien de 4 L offre jusqu’à 90 jours d’autonomie, un vrai confort au quotidien. Avec ses 6 000 Pa, ses doubles brosses latérales anti-enchevêtrement et sa navigation laser LDS, il rivalise avec des modèles bien plus haut de gamme. Il cartographie, évite les obstacles, franchit les seuils jusqu’à 1,7 cm et permet de définir des zones interdites.

Et surtout : il est totalement compatible Matter, ce qui permet de l’intégrer dans presque n’importe quelle maison connectée sans hub supplémentaire. Et vous, lequel de ces trois SwitchBot serait le plus utile chez vous pour profiter de ce Black Friday 2025 avec des réductions jusqu’à -50 % sur Amazon et le site officiel ? Et vous, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous .

*Les prix ont été relevés le 24 novembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.