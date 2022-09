Bon plan : à peine dévoilés, les smartphones POCO M5 et M5S sont déjà en promotion !

En avril dernier, la marque POCO lançait le POCO F4 GT un smartphone destiné aux gamers qui avait séduit ceux qui aiment passer du temps à jouer sur leur smartphone… Avec le POCO M5 et le POCO M5s, la marque chinoise propose deux smartphones à des prix attractifs mais performants dans leurs domaines. Les deux nouveaux smartphones POCO arrivent le 12 septembre en France, et ils vont vous étonner par leurs capacités. Présentation.

Le POCO M5, pour les gamers…

Le POCO M5 s’équipe d’un SoC octa-core MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm et d’un GPU Arm Mali G57. Pour la mémoire, vous aurez le choix entre plusieurs versions :

4 et 6 Go en RAM LPDDR4X.

64 et 128 Go en espace de stockage (UFS 2.2 ROM).

Comme nous vous l’avons dit, le POCO M5 s’adresse, selon à ceux qui pratiquent le gaming sur smartphone. C’est pourquoi il possède le mode Game Turbo 5.0 qui va optimiser les ressources délivrées par le GPU, la mémoire vidéo et le processeur et assurer des performances sans coupure, et avec une grande fluidité. Du côté de l’écran, on retrouve un Full HD+ de 6,58″ qui possède une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz variable. Avec un taux d’échantillonnage de 240 Hz, vous êtes assurés d’une réactivité parfaite sur les temps de jeu, comme sur l’utilisation classique. Du côté des photos, POCO n’a pas lésiné sur les moyens pour un smartphone de ce prix !

On retrouve effectivement trois capteurs photos à l’arrière : le capteur principal de 50 MP (f/1.8), l’objectif macro de 2 MP (f/2.4) et un capteur de profondeur de 5 MP (f/2.4). A l’avant, vous pourrez compter sur un capteur de 5 MP (f/2.4) pour réaliser vos selfies. Enfin, côté batterie, votre autonomie sera assurée par une batterie de 5000 mAh (compatible charge rapide 18W) soit une utilisation possible toute la journée, et une charge rapide de moins de deux heures. Pour les connectivités, elles restent semblables à tous les smartphones du marché hors 5G.

Le POCO M5s en détail…

Le POCO M5s se positionne comme une version un peu plus puissante du M5 et pour commencer, il se dote d’un SoC un peu plus puissant, le CPU MediaTek octa-core Helio G95 cadencé jusqu’à 2,05 GHz, accompagné d’un GPU Mali-G76 MC4. Concernant les capacités de stockage, pas de différence avec le modèle précédent, le choix se fera entre 4 et 6 Go de RAM et 64 et 128 Go pour l’espace de stockage. L’écran du POCO M5s, qui se destine un peu plus aux amateurs de belles images est également un peu plus performant que sur le M5 avec un modèle AMOLED DotDisplay 6,43″ en Full HD+, en ratio 20 :9 protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3. Côté photo, il est également un peu plus performant avec un capteur supplémentaire dont voici les détails :

Capteur principal de 64 MP (f/1.8)

Objectif ultra-grand angle de 8 MP (f/2.2)

Objectif macro de 2 MP (f/2.4)

Capteur de profondeur de 2 MP (f/2.4).

Le capteur avant pour les selfies affiche lui, 8 MP de plus avec 13 MP pour une ouverture f/2.4, de quoi réaliser de vraies belles images non ? Pour les vidéos, le POCO M5s serait capable de réaliser des séquences en 4K (30 images par seconde). La batterie du POCO M5s est semblable à celle du M5 avec 5000 Mah et compatible avec une charge rapide de 33W. Ce qui devrait lui permettra aussi de tenir 12 heures sans aucun problème et de se recharger complètement en moins de deux heures. Les connectivités sont les mêmes que sur le M5, mais le M5s possède un double haut-parleur (au lieu d’un simple), la reconnaissance faciale et la possibilité d’insérer une carte de stockage de 1 To pour ne pas avoir à stocker vos photos sur le smartphone et garder une bonne réactivité et une parfaite fluidité.

Quels prix pour ces deux petits nouveaux ?

Les deux nouveaux smartphones POCO seront disponibles dès le 12 septembre en trois coloris : Noir, Vert, Jaune. Le POCO M5 sera proposé en 3 versions dont voici les prix :

4 Go + 64 Go : 169,99€ au lieu de 189,99€ jusqu’au 17 septembre inclus.

4 Go + 128 Go : 189,99€ au lieu de 209,99€ jusqu’au 17 septembre inclus.

6 Go + 128 Go, mais nous n’avons pas encore le prix de cette version.

Le POCO M5s quant à lui sera proposé dans les versions suivantes :

4 Go + 64 Go : 189,99€ au lieu de 209.99€ jusqu’au 17 septembre inclus.

4 Go + 128 Go : 209,99€ au lieu de 229,99€ jusqu’au 17 septembre inclus.

C’est peut-être le moment de vous faire plaisir avec un smartphone performant qui ne vous coutera pas un mois de salaire non ?

Je profite de l’offre

Article Partenaire