Bon plan : la presse à pellet KL-150 est à seulement 828,72 € (livraison comprise) sur ce marketplace

Selon l’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER), les ventes des poêles à pellets ont augmenté de 43,2 % entre 2020 et 2021. Cette croissance se poursuit d’ailleurs en 2022 et 2023. Cependant, les utilisateurs de cet appareil de chauffage se plaignent à juste titre de la hausse continue des prix des granulés de bois. Les prix d’un sac de 15 kg coûtaient entre 9 à 12 € TTC en janvier 2023, contre 4,5 à 7 € TTC en janvier 2021. Face à cette flambée des prix, il est essentiel de trouver une solution pour alléger les dépenses de chauffage. Nous vous proposons donc de produire vous-même vos pellets à l’aide d’une machine dédiée à cet effet.

Qu’est-ce qu’une presse à pellets de bois ?

Une presse à pellets, appelé aussi « presse à granulés de bois » ou encore « moulin à granulés » est une machine destinée à la production des granulés pour le chauffage, l’alimentation animale, etc. Mais c’est la fabrication des granulés de biomasse qui nous intéresse dans cet article. Le principe de fonctionnement de cette presse à matrice plate est simple. En effet, celle-ci est composée d’un entonnoir qui sert à accueillir la matière première, d’une filière percée de trous arrondis et de rouleaux compresseurs. Ces rouleaux sont dotés de roulements alimentés en énergie par un moteur thermique ou un moteur électrique (monophasé ou triphasé). Ils compressent et poussent la sciure ou toute autre matière première à travers une presse pour former des granulés de chauffage compacts.

Quels sont les critères à considérer lors du choix de cette machine ?

Avant de passer à l’achat d’une presse à granulés de bois, il convient d’évaluer votre consommation de combustible, votre budget et vos besoins. Si vous comptez choisir un modèle électrique monophasé ou triphasé, vérifiez tout d’abord la puissance de votre compteur électrique. Après ce petit bilan indispensable, il est plus facile de faire le bon choix. Il est également important de vérifier la qualité de fabrication de la machine. Pour cela, informez-vous sur ses matériaux de construction et les commentaires des acheteurs précédents. Ils doivent être robustes, durables et résistants à la corrosion.

Puisqu’il s’agit d’un investissement important, vous devez le rentabiliser pour les prochaines années. Assurez-vous aussi que les rouleaux compresseurs soient solides. Vérifiez ensuite le rendement horaire du modèle qui peut varier selon sa puissance. Ce critère doit correspondre et répondre à votre consommation personnel. La presse à pellets KL-150 220 V 4,5 kW (disponible sur AliExpress) est notamment équipée de rouleaux sans soudure garantissant une meilleure résistance à l’usure. Elle affiche une capacité de production de 90 à 150 kg/h. Par ailleurs, elle est dotée de quatre roulettes qui permettent de la déplacer facilement.

Comment entretenir une presse à pellets de bois ?

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre presse à granulés, nous vous conseillons de l’entretenir régulièrement. Nettoyez la machine pour éviter l’accumulation des déchets. Lubrifiez quotidiennement les rouleaux compresseurs et les autres composants. Vérifiez chaque pièce de l’engin pour anticiper les pannes éventuelles. Lors de votre achat d’une presse à pellets, assurez-vous que les pièces détachées soient disponibles auprès du même vendeur. Il est aussi recommandé de traiter des matières premières idéalement asséchées et broyées pour préserver la machine et obtenir des granulés de qualité.

Notons qu’il vous est possible de fabriquer votre combustible à partir de résidus d’élagage, de sciure de bois, de marc de café, de tourbe de coco et de branchages divers. Dans un article récemment publié sur NeozOne, nous vous expliquions qu’un paysagiste utilisait des sapins de Noël comme matière première récupérés auprès des habitants de sa commune. La presse à pellet KL-150 220 V 4,5 kW est notée 4,5/5 sur 18 avis et 117 commandes. Elle est proposée à 828,72 € sur Aliexpress.com. Il s’agit du modèle le moins cher du marketplace.