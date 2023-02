Bon plan : le panneau solaire + batterie DEMI SAINT est à seulement 60 € sur Cdiscount (−57 % de réduction)

L’année 2023 semble être une année « solaire » ou, du moins, une année où l’accent sera mis sur l’énergie solaire. De nombreux petits panneaux solaires de balcon ou de jardin arrivent sur le marché, élargissant l’offre de ce type de système de production d’énergie renouvelable. Les petits générateurs d’énergie ne vous permettront pas d’alimenter toute votre maison. Toutefois, ils peuvent tout de même vous permettre de réaliser quelques économies. Justement, Cdiscount casse les prix sur le générateur panneau solaire 10 W 18 V, de la marque Demi Saint avec un tout petit prix de 60 €, au lieu de 139 €. Vous souhaitez éclairer votre abri de jardin gratuitement, recharger vos Smartphones ou ordinateurs portables sans dépenser ? C’est peut-être le moment d’en profiter. Présentation.

Les pouvoirs de ce petit générateur solaire

Idéal pour le camping ou pour alimenter en éclairage un abri de jardin, le kit solaire Demi Saint se compose d’un générateur électrogène solaire. Il se dote également d’un panneau solaire, de 4 ampoules avec câbles de 5 m et d’un câble USB de charge 4 en 1. En journée et bien exposé, le panneau solaire de 18 V / 10 W charge une batterie de 12 V à l’intérieur de l’unité de commande. Il peut ensuite alimenter les quatre lampes LED de 5 V grâce à des prises frontales disposées sur l’unité de commande.

Du côté de la batterie, il s’équipe d’un modèle plomb-acide scellé rechargeable, intégrée 12 V 5 A qui permet de charger un Smartphone, un petit ventilateur ou une lampe torche en camping. Il se dote par ailleurs de deux prises USB 5 V 2,1 A standard pour charger les téléphones mobiles et autres appareils compatibles USB. C’est un petit générateur parfait pour les endroits hors réseaux (abris de jardin, studio, hangars, garage) et bien entendu pour le camping ou les bivouacs en pleine nature !

Les caractéristiques techniques du générateur Demi Saint

Le générateur solaire est fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) + PC (polycarbonate) et mesure environ 175 × 75 × 125 mm. La tension de la lampe est de 110-220 V, 50/60 Hz et les prises sont de type EU. Il se charge avec un bon ensoleillement en 9 à 16 h et permet l’éclairage des 4 ampoules pour 12 à 48 h. La tension du panneau solaire est de 18 V, sa puissance est de 10 W et la puissance de chaque ampoule est de 5 W. Livré avec un câble de 5 m et simple d’utilisation, il suffit de le charger dès sa réception. Le fabricant précise que si le panneau n’est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé via une prise AC tous les 3 mois, durant approximativement 12 h.

La promotion sur Cdiscount, c’est maintenant !

Comme nous vous l’avons annoncé en début d’article, le kit solaire Demi Saint bénéficie d’une super promotion sur Cdiscount. Il est actuellement proposé au prix de 60 € au lieu de 139 € et il est même possible de le payer en 4 fois, soit 15,35 € par mois ! Je profite de l’offre sur Cdiscount.

D’autres offres intéressantes sont également à découvrir sur Cdiscount ou Amazon, avec des petits kits solaires aux prix attrayants :

Comme toutes les promotions, celle-ci n’est pas éternelle. Aussi, c’est peut-être le moment de sortir votre carte bleue !