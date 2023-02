Bon Plan : le panneau solaire en kit TP-solar 100 W est actuellement à 131 € (−18 %)

Alléger sa facture énergétique, accéder à du courant partout, profiter d’une énergie « verte », les bonnes raisons d’adopter le solaire comme source d’énergie sont nombreuses. Actuellement, le photovoltaïque a le vent en poupe, qu’il soit installé à petite ou à grande échelle. Malgré son caractère intermittent, l’énergie solaire continue de séduire les ménages soucieuses d’économiser tout en s’engageant vers un mode de consommation plus écologique. Avec l’engouement des panneaux solaires, les offres proposées par les fabricants se multiplient et les kits figurent parmi les plus intéressantes. C’est un petit ensemble d’équipement solaire que l’on peut monter soi-même. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir ce kit de la marque TP-Solar.

Un panneau solaire de 100 W

Le kit solaire TP-Solar inclut un panneau photovoltaïque de 100 W de puissance, susceptible de recharger une batterie 12 V. Il s’adapte à différentes utilisations, dont l’usage domestique. Un tel équipement vous permet d’entamer un premier pas vers l’autoconsommation. Une installation de 100 W peut être particulièrement intéressante pour les novices en matière d’énergie solaire. Ce matériel correspond également aux voyageurs nomades. Il équipe aisément des véhicules tels qu’un camping-car, un van et même des bateaux. Une petite centrale solaire comme celle-ci est aussi idéale pour une utilisation provisoire hors réseau. On peut, par exemple, s’en servir lors des vacances en camping. La principale condition à respecter est son positionnement. Il est impératif qu’elle soit placée à un endroit favorable, c’est-à-dire, là où elle capte les rayons solaires de manière optimisée.

Un contrôleur de charge 20 A et des accessoires

Outre le panneau, le kit comprend par ailleurs un contrôleur de charge ou régulateur solaire. Relié au panneau, cet appareil régule la quantité d’énergie stockée dans la batterie. Il veille, entre autres, à ce que les charges et les décharges ne soient jamais trop importantes. Le contrôleur 20 A 12 V/24 V du kit est doté d’un affichage numérique. Le petit écran vous informe des détails techniques cruciaux à connaître sur la charge du panneau solaire et sur la batterie. De plus, le kit est aussi fourni avec un panel d’accessoires afin de vous permettre de l’installer facilement. Il est notamment livré avec des câbles solaires dotés de connecteur MC4 ainsi qu’avec quatre supports de montage en Z.

Un équipement de meilleure qualité et facile d’installation

Le panneau solaire est de type monocristallin, le meilleur du marché en termes de rendement. À son avantage, ce type de panneau photovoltaïque continue de produire de l’électricité même lors de faibles ensoleillements. La nuit reste donc la seule principale limite du produit, mais pas pour longtemps si vous suivez les dernières innovations en la matière. Néanmoins, le panneau reste au meilleur de sa performance quand il fait beau et qu’aucun nuage ne passe. Ce panneau solaire est conçu afin de durer dans le temps.

Il est construit avec du verre trempé et un cadre en aluminium. De plus, il résiste aux intempéries et particulièrement aux vents violents et aux charges de neige jusqu’à 5 400 Pa. Pour l’installer, l’intervention d’un professionnel ne sera absolument pas indispensable si vous êtes du genre bricoleur. De plus, le panneau dispose déjà de plusieurs perçages destinés au montage et des supports en Z convenant à différentes configurations. Le kit TP-Solar 100 W est actuellement disponible sur Amazon à 131,42 € au lien de 160,76 € (−18%).