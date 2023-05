Bon plan : le récupérateur de pluie pliable GOPLUS 225 L (avec filtre) est à 63,99 € au lieu de 99,78 €

Ah la récupération d’eau de pluie ! En ce moment, elle agite les médias comme jamais et nous renvoie l’image de superhéros écolos prêts à tout pour traquer la moindre gouttelette tombée du ciel… Et quelle fierté lorsque certains se targuent de ne plus payer d’eau pour arroser le jardin auprès de leurs voisins, pendant que ces derniers pompent sur le réseau de la ville pour quelques tomates et fleurs ! Trêve de plaisanterie, récupérer l’eau, c’est important, et même primordial dans certaines régions. Les sécheresses annoncées, et les restrictions qui en découlent, interdiront à certains l’arrosage des pelouses, des jardins ou des massifs. Même si vous vivez en appartement avec balcon, c’est peut-être le bon moment de vous équiper du réservoir pliant GOPLUS 225 L. Cdiscount casse le prix sur ce récupérateur d’eau de pluie et l’affiche à 63,99 €* seulement au lieu de 99,78 €. Découverte.

Présentation du réservoir d’eau GOPLUS 225 L

Le réservoir d’eau GOPLUS 225 L est l’allié parfait pour tous les amateurs d’eau de pluie. Doté d’une construction en PVC de haute qualité, ce réservoir résiste aux rayons UV et à la corrosion, défiant les éléments et assurant une durée de vie prolongée même en plein air. Avec ses dimensions de 60 cm de diamètre et 80 cm de hauteur, il propose une capacité de stockage spacieuse de 225 l. Cela vous permet largement d’arroser vos plantes, de laver vos véhicules, et bien plus encore. Le réservoir est équipé d’un robinet pratique muni d’une vanne de régulation, vous offrant ainsi la possibilité de connecter un tuyau d’arrosage standard pour une utilisation aisée.

De plus, un filtre en filet est placé sur le dessus du réservoir, retenant les feuilles et les insectes. Par ailleurs, un trou de drainage est également inclus pour éviter tout débordement. Cerise sur le gâteau, grâce à sa conception pliable, ce réservoir se monte et se démonte en quelques minutes. Il se range à l’abri pour l’hiver, sans prendre trop d’espace. Le réservoir d’eau GOPLUS 225 L est, sans conteste, le choix idéal pour ceux qui souhaitent utiliser l’eau de pluie de manière pratique et économique, tout en faisant un geste pour la planète.

Les caractéristiques techniques du GOPLUS 225 L

Couleur : vert.

Matériau : PVC+ ABS.

Dimension du produit : 60 cm x 80 cm (Φ x H).

Poids brut : 2,5 kg.

Capacité : 225 l.

6 tiges en PVC assurent la stabilité et la durabilité.

Filtre en filet sur le dessus empêchant les feuilles et les insectes d’y pénétrer.

Couvercle à fermeture Éclair qui s’ouvre et se ferme facilement.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un récupérateur d’eau pliant ?

Du côté des avantages, le récupérateur d’eau de pluie pliant est beaucoup plus léger qu’une cuve en plastique, et donc beaucoup plus facile à déplacer. De plus, lorsque vous ne l’utilisez pas, il suffit de le plier, de le protéger et de le sortir quand le besoin est présent. Ils sont aussi généralement moins chers à l’achat que les cuves en polypropylène. Du côté des inconvénients, ils sont souvent plus fragiles, car habituellement fabriqués en matière souple. Ainsi, ils sont exposés aux déchirures, aux griffures de chat, etc. Certes, les matières de fabrication sont résistantes, mais elles ne sont pas indestructibles. L’autre inconvénient dû à sa légèreté est d’être moins stable qu’un récupérateur classique. Lorsqu’il n’est pas rempli, en cas de vents forts, il peut être renversé plus facilement. Enfin, pour la plupart, ils ne résistent pas au gel et demandent un entretien plus élevé, notamment au niveau des joints de la structure, à l’intérieur du récupérateur d’eau de pluie.

*Les prix ont été relevés le 12 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.