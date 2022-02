Bon Plan : le vélo électrique SURPASS bénéficie d’une promo folle chez CDiscount !

Avec le printemps qui normalement devrait revenir le 21 mars, vous avez peut-être dans l’idée d’acquérir un vélo électrique: de belles balades printanières, sans trop d’effort, et un confort bien plus important que lorsqu’il faut transpirer sur les pédales. Justement, nous vous avons déniché une offre sympathique sur le SURPASS SURVAEVILLENOIR 26” proposé chez Cdiscount: actuellement vendu au prix de 549,99 €, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction avec un code promo que nous vous dévoilerons un peu plus tard… Découverte du Surpass Survaevillenoir en promo chez Cdiscount !

Le Surpass en promo

Ce vélo qui ne coûte que 549,99 € est le vélo parfait pour celles et ceux qui souhaitent passer à l’électrique sans se ruiner. Un vélo confortable et donc très accessible financièrement parlant. L’autonomie peut paraître un peu faible avec seulement 40 kilomètres, mais il se situe dans la moyenne des vélos de cette gamme. Il s’adaptera parfaitement à des trajets urbains ou péri-urbains. Surpass n’a pas lésiné sur le confort et c’est un point très important. Par exemple, l’enjambement se situe très bas sur le cadre, ce qui facilite l’installation. Un point appréciable surtout lorsque l’on porte des vêtements un peu étriqués, genre costume pour aller travailler !

Les fonctionnalités du Surpass

Toujours pour un peu plus de confort, ce vélo propose une béquille et un porte-bagages à l’arrière. Un écran central permet une gestion facile de la vitesse et de l’autonomie du vélo. Côté sécurité, il n’est pas en reste et tout à fait conforme à la législation française :

Sonnette audible;

Réflecteurs sur les rayons;

Feux avant et arrière;

Freins à disques assurant une courte distance de freinage.

Pour le dérailleur, Surpass a opté pour la crème des dérailleurs avec un Shimano à 6 rapports. Le changement de vitesse est donc plus rapide et plus précis.

Voici la promotion en cours sur Cdiscount !

Affiché au prix de 549,99€, le vélo électrique SURPASS bénéficie d’un code promo de 55€. En entrant le code AFFAIRE10, qui revient en fait à une réduction de 10%, le vélo électrique se trouvera donc au prix de 494,99€. Il sera également possible de le régler en 4 fois sans frais et bien entendu il vous sera livré à domicile. Toutefois, si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien vélo à l’achat de celui-ci, la livraison en point retrait vous permettra de réaliser cette opération de recyclage. Ne tardez pas trop, une promotion ne dure pas éternellement, et elle ne vous empêchera pas de bénéficier de certaines aides de l’Etat, ou d’aides régionales d’ailleurs.

Les caractéristiques techniques du Surpass