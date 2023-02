Bon Plan : Leroy Merlin fait fondre le prix de la cheminée électrique Purline de 40 % !

Vous avez dû remarquer que ces derniers jours, les températures matinales avaient légèrement, voire franchement baissées ! Un petit – 9 °C en Seine-et-Marne au matin du 8 février nous a rappelé que l’hiver était bien de retour. Nous avons donc branché notre couverture de chaise Stoov, enfiler nos chaussettes de Noël et notre pyjama en pilou, puis allumer notre poêle à bois pour ne pas dépasser les sacro-saints 19 °C de notre thermostat ! Nous sommes ensuite partis à la recherche d’un petit chauffage d’appoint, pour donner un petit coup de chauffe à notre chambre, dénuée de tout chauffage, par choix. Une petite cheminée électrique design, trouvée chez Leroy Merlin, a quelque peu attiré notre attention. La cheminée électrique Purline propose actuellement une offre intéressante. Présentation.

La cheminée électrique Purline en détail

Cette petite cheminée d’appoint électrique vous donne l’impression d’avoir allumé un vrai feu, sans que vous ayez besoin de l’allumer. Certes, le charme n’est peut-être pas le même. Cependant, tout le monde n’a pas la possibilité de posséder une cheminée ni un poêle à bois pour profiter d’une splendide flamme qui réchauffe. Au moins, vous n’aurez ni fumées à respirer, ni cendres ou vitres à nettoyer après l’utilisation. La cheminée électrique Purline offre un design original avec du verre trempé et un contour noir. Elle s’installe sur pied, ce qui est plus stable que sur des roulettes et est plus simple à utiliser qu’un radiateur qui doit être fixé au mur. Si l’envie vous prend, vous pouvez ainsi la déplacer dans les pièces que vous avez besoin de chauffer.

Une puissance élevée mais silencieuse

La cheminée électrique Purline affiche une puissance de 2 000 W, ce qui est assez élevé pour ce type d’appareil. Le fabricant a misé sur la puissance, mais également sur le silence. La montée en température est rapide et elle chauffe presque instantanément. Une prise secteur suffit pour qu’elle soit en fonctionnement. Quant au boîtier de commande qui se trouve sur le côté, il est invisible lorsque le dispositif est face à soi et permet une prise en main rapide, ainsi qu’un réglage facile. La cheminée dispose par ailleurs d’une télécommande si vous souhaitez la régler depuis le rez-de-chaussée, afin que votre chambre soit à la bonne température, lorsque vous vous glissez sous votre couette.

Les caractéristiques techniques et l’offre promotionnelle

La cheminée électrique Purline proposée par le vendeur FIRSTLINEGO, ne vous permettra pas, certes, de chauffer toute la maison, mais elle se révèle parfaite pour un chauffage d’appoint, dans une pièce fermée.

Surface chauffée : 18 mètres carrés au maximum.

Largeur : 55 centimètres.

Hauteur : 40 centimètres.

Profondeur : 16 centimètres.

Puissance : 2000 W soit une consommation de 2 kWh par heure (environ 0,40 centime au prix du kWh « tarif bleu » d’EDF de février 2023).

Matière principale : Verre trempé transparent.

Le prix de la cheminée Purline chez Leroy Merlin est actuellement de 159,95 € au lieu de 282 € soit une économie de plus de 40 %. L’offre est limitée dans le temps, et est une exclusivité Internet, vous ne pourrez donc pas en bénéficier en vous rendant dans les magasins de l’enseigne. Les soldes d’hiver sont terminées depuis le 7 février dernier, pourtant il reste encore quelques bonnes affaires à saisir, sans attendre !

