Bon plan Prime Days Amazon : le mini PC ACEMAGICIAN E1 chute à seulement 144,49 € !

Pour les Prime Days Amazon, les bonnes affaires pleuvent, et celle-ci mérite clairement le détour : le mini PC ACEMAGICIAN E1 (N95+16+512) tombe à 144,49 € au lieu de 219 €, soit 34 % de réduction grâce au code NCEH5M57 valable du 7 au 8 octobre 2025. Ce petit bijou, disponible directement sur Amazon, embarque un processeur Intel Alder Lake-N N95 jusqu’à 3,4 GHz, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD M.2. En clair, c’est un ordinateur de bureau miniature capable de rivaliser avec des machines bien plus imposantes. Pour les curieux, le processeur Alder Lake est issu de la famille Intel Core, c’est donc une petite machine de guerre que vous pourriez avoir entre les mains pour un prix défiant toute concurrence. Présentation.

Un format mini pour des usages maxi

Le ACEMAGICIAN E1, c’est un peu comme un super-héros de poche : discret, mais diablement efficace. Avec ses 10 × 10 × 4 cm, il se glisse facilement dans un sac d’affaires ou se fixe derrière un écran grâce au support VESA fourni. Résultat : un bureau épuré, sans tours bruyantes ni câbles en pagaille. Côté performances, il n’a rien à envier aux ordinateurs traditionnels : son processeur Intel N95 (4 cœurs / 4 threads) assure une fluidité remarquable, même avec plusieurs applications ouvertes. Pour le télétravail, le streaming 4K, la bureautique ou les cours en ligne, il coche toutes les cases. Et, puisqu’il consomme moins d’énergie que la plupart des PC fixes, il allège aussi la facture d’électricité.

Des caractéristiques qui en imposent malgré sa taille

Et, si l’on regarde de plus près, le ACEMAGICIAN E1 impressionne encore davantage :

Processeur : Intel Alder Lake-N N95 (jusqu’à 3,4 GHz, 4 cœurs / 4 threads)

Mémoire : 16 Go DDR4

Stockage : SSD M.2 de 512 Go (extensible jusqu’à 2 To)

Système : Windows 11 Pro préinstallé (compatible Windows 10 Pro)

Connectique : 2 ports HDMI, USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Dimensions : 10 × 10 × 4 cm

Poids : environ 400 g

Prix promo Prime Days : 144,49 € avec le code NCEH5M57 (valable jusqu’au 8 octobre 2025)

En définitive, que vous travailliez dans un bureau ou depuis votre salon, ce mini PC propose un vrai confort d’utilisation. De plus, précisons que son double port HDMI permet de connecter deux écrans simultanément : idéal pour les créatifs, les étudiants ou ceux qui aiment simplement regarder une série tout en travaillant (promis, on ne juge pas).

Un rapport puissance / prix imbattable pendant les Prime Days

À ce tarif, difficile de trouver mieux. En combinant puissance, silence, format compact et polyvalence, le ACEMAGICIAN E1 s’impose comme un excellent choix pour équiper un bureau ou un salon connecté. Et, contrairement à d’autres mini PC souvent bridés, celui-ci permet d’étendre le stockage jusqu’à 2 To, tout en restant stable et réactif. C’est le type de bon plan qu’on ne croise pas deux fois : un mini PC complet à moins de 150 € pendant deux jours seulement, ça se mérite !

ACEMAGICIAN Mini PC, Alder Lake-N Ν95 jusqu'à 3,4 GHz,16 Go DDR4 512 Go M.2 SSD Micro Ordinateur de Bureau, 4K UHD, WLAN, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet, HDMI X 2 Mini Ordinateur 【Mini PC amélioré et plus récent】 Alimenté par le processeur Intel Alder Lake-N Ν95 , (4C/4T, cache 6M, jusqu'à 3,4 GHz), offre une réactivité incroyable et est plus fluide que J4125,... Meilleure Vente n° 1

Si vous cherchez une machine capable de gérer travail, multimédia et un peu de gaming rétro sans broncher, foncez tant que le code est actif. Alors, allez-vous craquer pour le mini PC ACEMAGICIAN E1 à 144,49 € (avec le code NCEH5M57) durant les Prime Days Amazon ou attendre la prochaine vague de bons plans tech ? Et vous, que pensez-vous de ce bon plan ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !