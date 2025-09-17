Bons plans FNAC et DARTY : jusqu’à -55 % sur les trottinettes électriques Ausom

Je teste énormément de produits et je peux vous l’affirmer, les trottinettes électriques ne sont plus de simples gadgets urbains : elles sont devenues un mode de transport à part entière, rapide, pratique et respectueux de l’environnement. Dans ce contexte, Ausom se distingue avec des modèles capables de rivaliser avec les meilleurs du marché grâce à leurs performances, leur confort et leur design robuste. Et ce mois-ci, FNAC et DARTY frappent fort en lançant une série de promotions inédites sur trois modèles phares, DT2 PRO, L2 Dual Motor et L2, avec jusqu’à 55 % de réduction. Ces offres permettent d’accéder à des trottinettes haut de gamme, habituellement réservées aux budgets plus importants, pour un tarif bien plus abordable.

Autonomie généreuse, moteurs puissants, suspensions efficaces et équipements de sécurité intégrés : chaque modèle a été pensé pour faciliter la mobilité quotidienne et prolonger le plaisir de conduite. Que vous recherchiez un engin puissant pour de longs trajets ou une trottinette plus compacte pour vos déplacements urbains, cette opération spéciale répond à de nombreux besoins ! L’événement « Ausom BONS PLAN » se poursuit jusqu’à la fin du mois de septembre et propose une occasion rare de passer à la mobilité électrique dans les meilleures conditions.

Que proposent vraiment ces promos ?

L’événement “Ausom BONS PLAN” est actif jusqu’à la fin septembre. Voici les offres du moment :

DT2 PRO : 51 % de réduction, soit 879 € au lieu de 1 799 € sur la FNAC et DARTY.

51 % de réduction, soit 879 € au lieu de 1 799 € sur la FNAC et DARTY. L2 Dual Motor : 50 % de remise, soit, 649 € seulement sur la FNAC et DARTY.

50 % de remise, soit, 649 € seulement sur la FNAC et DARTY. L2 : 55 % de réduction, soit, 459 € seulement sur la FNAC et DARTY.

Ces remises couvrent différents usages : DT2 PRO pour les amateurs de puissance, L2 Dual Motor pour un très bon compromis, L2 pour rentrer dans la mobilité électrique sans exploser le budget.

Ausom DT2 PRO : le modèle phare décortiqué

Le DT2 PRO est la trottinette la plus avancée de cette promo : elle combine puissance, autonomie, sécurité et confort. Parfait pour ceux qui veulent rouler longtemps et vite, tout en ayant un engin fiable et robuste.

Caractéristiques techniques principales

Moteurs doubles 1100 W brushless, soit ~2200 W en pic.

brushless, soit ~2200 W en pic. Batterie de 52 V / 23,4 Ah (~1216 Wh) permettant une autonomie maximale annoncée jusqu’à 115 km.

Vitesse maximale de 68 km/h (≈ 42 mph)

Poids supporté jusqu’à 135 kg. Deck large (≈ 525 × 180 mm) pour plus de stabilité.

Freinage combiné : disques hydrauliques + système E-ABS pour réduire les distances d’arrêt.

Suspension “swing-arm” (avant et arrière) + pneus tubeless 10″×3″ pour amortir les irrégularités du terrain.

Indice de protection IP54, cadre en alliage d’aluminium 6061, pliage efficace pour faciliter transport.

Ce que ça veut dire pour l’utilisateur

Si vous pesez moins de 135 kg, même avec chargement (sac, équipements), le deck large et la suspension vous procureront une position stable. La vitesse est largement au-dessus des limites imposées en usage public en France (voir section réglementation). L’autonomie indiquée (~115 km) est théorique : en usage réel, terrain vallonné, mode dual motor boost, vent, température, poids, etc., on sera plus proche de la moitié ou des deux tiers pour une utilisation optimale et sécuritaire.

Les autres modèles : L2 Dual Motor et L2

L2 Dual Motor

Le L2 Dual Motor est un excellent compromis entre puissance, prix et confort :

Moteurs doubles 800 W chacun (≈ 1600 W en pic), batterie 48 V / 15,6 Ah.

Autonomie annoncée jusqu’à 70 km.

Vitesse de pointe environ 55 km/h en mode « Race », avec modes plus doux pour la ville.

Capacité de charge jusqu’à 130 kg. Suspension avant/arrière, pneus tubeless 10″×3″, IP54.

Ausom L2 (simple moteur ou version plus abordable)

Le modèle L2 dans sa version standard est plus léger, moins puissant, mais permet de profiter de la marque Ausom à moindre coût. Il convient bien à ceux qui roulent modérément, sur le plat, ou pour usage urbain quotidien. (Les caractéristiques exactes peuvent varier selon version, mais on s’attend à une autonomie plus modeste, vitesse raisonnable, composants de qualité mais moins « extrême ».)

Entretien, sécurité et réglementation française

Sécurité & bonnes pratiques

Portez toujours un casque homologué ; en usage urbain, pensez aux gants, protections des poignets, des genoux.

; en usage urbain, pensez aux gants, protections des poignets, des genoux. Éclairez-vous bien : malgré les LED intégrées, ajoutez des réflecteurs si nécessaire, et veillez aux feux avant/arrière fonctionnels.

Adaptez votre mode de conduite selon le terrain : mode “éco” ou simple moteur permet de prolonger l’autonomie et d’économiser la batterie.

Surveillez la pression des pneus, et faites l’entretien des pièces mobiles : freins, charnières de pliage, suspension si présente.

Réglementation en France

Important : même si ces trottinettes affichent des vitesses très élevées (DT2 PRO : ≈ 68 km/h), elles ne sont pas homologuées pour la route publique dans ces conditions. En usage public, vitesse maximale tolérée pour les engins de type trottinette électrique est 25 km/h, éclairage + feux + assurance + équipement obligatoire selon la loi. Tout usage public avec engin dépassant ces normes peut entraîner sanctions. Utilisation privée ou sur terrain fermé/privatif possible à pleine performance.

Avis utilisateurs et terrain : retours de vrais usages

Voici ce que rapportent des utilisateurs ayant testé le DT2 PRO et le L2 Dual Motor :

« Le confort est bluffant sur les routes abîmées ; la suspension absorbe très bien les chocs, j’ai fait 40 km sans fatigue. »

« En mode simple moteur, on arrive à faire 60-70 % de l’autonomie annoncée en usage mixte (ville + chemins lisses), par contre le mode “boost” fait clairement fondre la batterie vite. »

« Pliage pas toujours facile à une main sur les modèles les plus lourds ; un peu sportif à soulever. »

« Les pneus tubeless 10×3″ sont un plus pour les terrains irréguliers, mais exigent de la vigilance sur le gonflage. »

Impact et projection dans la mobilité urbaine

La micro-mobilité électrique continue de croître en France. Selon les estimations de l’Observatoire des mobilités actives et des associations spécialisées, le parc de trottinettes et vélos électriques pourrait doubler d’ici à 2028 dans les grandes villes. Des modèles puissants comme le DT2 PRO ou le L2 Dual Motor, s’ils restent confinés à un usage privé ou à des zones autorisées, démontrent les possibilités techniques de la mobilité de demain :

Réduction du trafic et de la pollution sur les courts trajets (moins de 8-10 km) si plus de personnes passent de la voiture à la trottinette.

Amélioration de la connectivité entre transports en commun et “der« dernier kilomètre » ce à des engins capables de parcourir de bonnes distances sans recharge.

Nécessité émergente de régulations plus claires, zones de circulation différenciée, normes de sécurité renforcées.

Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ?

Les remises proposées (-50 à -55 %) sur des modèles haut de gamme sont rares. Habituellement, les performances du DT2 PRO ne se trouvent qu’à des tarifs beaucoup plus élevés. Si vous cherchez puissance + autonomie + composants haut de gamme, ces offres sont difficiles à battre.

Conclusion

Si vous êtes prêt à investir dans une trottinette électrique vraiment haut de gamme, les promos d’Ausom sur le DT2 PRO, le L2 Dual Motor et le L2 représentent une opportunité rare. Résistance, autonomie, puissance : tout est là. Mais gardez en tête les limites réglementaires, le poids de certains modèles, et le vrai coût d’usage (énergie, pièces, assurances). Pour un usage privé ou sur sites autorisés, ces engins sont bluffants. Alors, quel modèle allez-vous choisir pour votre mobilité électrique ? Dites-nous dans les commentaires vos priorités (autonomie, vitesse, confort) et vos doutes, on pourra vous aider à décider. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .