En ce mois de septembre, la course aux pellets de bois a déjà commencé depuis quelques mois. Nous sommes nombreux à vouloir nous assurer une quantité suffisante de pellets pour l’hiver, mais surtout à éviter un prix trop haut comme ce fut le cas l’an passé. Chez Bricomarché, ils ont décidé de fracasser les prix de deux marques phares françaises : Woodstock et Piveteau. Les prix des sacs sont passés sous la barre des 6 € avec un petit bémol pour l’une des deux marques, puisque le sac à ce prix contient 10 kg de pellets et non 15 kg comme habituellement. La shrinkflation gagnerait-elle aussi les pellets de bois ? On vous présente cette promotion intéressante, uniquement dans les magasins Bricomarché. La véritable bonne affaire concerne les pellets Piveteau (5,90 € les 15 kg).

Les pellets de la marque Piveteau

Les pellets Piveteau sont synonyme de haute performance thermique, offrant une solution de chauffage exceptionnelle. Ils respectent également les normes de qualité strictes. En effet, ils disposent d’un pouvoir calorifique minimum de 5 kWh/kg, une densité en vrac de 650 kg/m³ au minimum, un taux d’humidité inférieur à 8 % du poids total, un taux de cendres inférieur à 0,3 % du poids total et un taux de particules fines inférieur à 0,5 % du poids total.

Leur diamètre de 6 mm (± 0,5 mm) et leur longueur de 3,15 < L < 40 mm les rendent compatibles avec une variété d’appareils de chauffage. De plus, ces pellets sont fabriqués à partir de copeaux et de sciures de bois 100 % résineux français, avec un ajout d’additif naturel ne dépassant pas 2 %. Les pellets Piveteau sont le choix idéal pour un chauffage efficace et respectueux de l’environnement. Le sac de pellets Piveteau est vendu au prix de 5,90 €* les 15 kg chez Bricomarché.

Les pellets de la marque Woodstock

Les pellets Woodstock sont reconnus pour la qualité exceptionnelle de leurs produits. La marque Woodstock se distingue par sa haute performance calorifique, offrant une solution de chauffage de premier ordre. Fabriqués à partir de sciures de bois non traité, sans colle ni liant, ils sont compressés sous haute pression, garantissant ainsi une propreté sans poussière. Ils sont adaptés à tous les types d’appareils à granulés de bois tels que les poêles, les inserts et les chaudières. Leur granulométrie constante facilite l’écoulement dans le système de l’appareil.

Ces granulés sont entièrement composés de bois naturel, provenant de la valorisation des co-produits des scieries, ce qui les rend respectueux de l’environnement. Leur faible teneur en poussière et en humidité évite tout risque de bourrage ou d’encrassage, optimisant ainsi les performances énergétiques de l’appareil. De plus, leur qualité est rigoureusement certifiée en laboratoire selon un cahier des charges strict et fait l’objet de contrôles continus au laboratoire CERIC. Le sac de pellets Woodstock est vendu 5,50 €* pour 10 kg et non 15 kg comme à l’accoutumée.

Et chez Leroy Merlin, cela donne quoi ?

Dans cette autre enseigne de bricolage, les prix sont uniformes et stables depuis quelques semaines. Vous pourrez aussi y retrouver les pellets de la marque Woodstock en sac de 15 kg au prix de 6,50 €*. De qualité semblable, vous trouverez aussi les pellets Cogra au même prix. Ces derniers sont fabriqués en région Auvergne Rhône-Alpes et ne sont donc disponibles que dans certains magasins plutôt en Province. Vous les retrouverez aussi à 6,50 €* dans les magasins autour du lieu de production. Enfin, un nouveau fournisseur apparaît sur le site Leroy Merlin, ce sont les pellets Atlantique Pellets, eux aussi vendus au prix de 6,50 € le sac de 15 kg. Certifiés DIN Plus, ils sont parfaits pour tous les poêles à pellets. Ils ont un taux d’humidité inférieur à 10 % et un taux de cendres de 0,5 %. Fabriqués en épicéa, en pin ou en sapin, ils sont issus de forêts françaises gérées durablement.

*Les prix ont été relevés le 7 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par le site vendeur.