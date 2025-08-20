Ce ventilateur de plafond design est à 89,99 € au lieu de 119,99 €

Avec ses 6 vitesses, son éclairage LED et sa rotation réversible, ce ventilateur MOSSCO est prêt pour l’été et pour l’hiver, à seulement 89,99 € sur Amazon !

Un ventilateur installé au plafond.
Ce ventilateur de plafond est actuellement en promotion sur ce célèbre marketplace. Crédit photo : capture d'écran Amazon

Je crois que je viens de découvrir mon nouveau meilleur ami pour l’été indien (et même pour l’hiver, soyons fous) : le ventilateur de plafond MOSSCO avec télécommande, lumière LED intégrée, et 6 vitesses réversibles, le tout à 89,99 €* au lieu de 119,99 € sur Amazon. Autant dire qu’avec une réduction de 25 %, on a le droit de se faire plaisir sans se prendre un coup de chaud au portefeuille. Ce modèle de 50 cm, à la fois design, silencieux et peu encombrant, s’adapte parfaitement aux chambres d’enfants, cuisines, ou pièces avec plafond bas. Et pour savoir si ces ventilateurs sont vraiment efficaces, nous vous en parlions dans cet article signé NeozOne : les ventilateurs au plafond sont-ils efficaces ? Et, ils peuvent même remplacer la climatisation ! Allez je vous présente le MOSSCO ! C’est parti.

Un petit bijou design qui s’installe en 10 minutes

Premier bon point : l’installation est rapide. Le MOSSCO est livré pré-assemblé, donc pas besoin de sortir la caisse à outils de MacGyver. En quelques branchements et deux vis plus tard, le ventilateur est prêt à souffler le chaud et le froid. Avec son style art déco noir et sa forme semi-fermée, il évite les accidents tout en assurant une bonne circulation de l’air. Sa taille de 50 cm le rend parfait pour les petites pièces : il sait se faire discret sans rogner sur l’efficacité. Et, une fois la lumière tamisée allumée et les pâles en mode « brise d’été », on se croirait presque en vacances au bord de la mer.

Gros plan sur un ventilateur de plafond.
Un ventilateur de plafond réversible à télécommande. Crédit photo : capture d’écran Amazon

Polyvalent été/hiver, avec une télécommande au top

Le second atout, c’est sa polyvalence. Ce n’est pas juste un ventilateur qui souffle : il sait aussi aspirer l’air chaud vers le haut en hiver, grâce à son mode rotation inversée. C’est un petit geste qui aide à mieux répartir la chaleur sans surconsommer. Et pour piloter tout ça, on a une télécommande très intuitive qui permet :

  • De choisir 6 vitesses de ventilation
  • De régler l’intensité lumineuse (de 20 % à 100 %)
  • Et de jongler entre trois températures de couleur : blanc chaud, neutre ou froid, selon l’ambiance recherchée.
Un ventilateur de plafond avec éclairage.
Plusieures intensités lumineuses possibles avec ce ventilateur de plafond. Crédit photo : capture d’écran Amazon

Ce qu’il faut retenir du ventilateur MOSSCO

Caractéristique Détail
Prix en promo 89,99 €* au lieu de 119,99 €
Diamètre 50 cm (idéal plafond bas et petite pièce)
Modes de ventilation 6 vitesses + rotation réversible
Éclairage intégré LED dimmable, 3 teintes (blanc chaud, neutre, froid)
Télécommande incluse Oui, avec mémoire de réglages
Installation Facile, produit prémonté
Usage recommandé Cuisine, chambre, chambre d’enfant
Niveau sonore Très silencieux (adieu le ventilo qui grince)

Un bon plan pour ceux qui veulent du confort sans clim ni bruit

Ce qui fait la différence avec ce MOSSCO ventilateur plafond, c’est le rapport qualité-prix vraiment bluffant. Non seulement on évite les désagréments des ventilateurs classiques, mais on gagne aussi de la lumière modulable, une télécommande digne de ce nom, et un design qui fait mouche. Nous vous en parlions dans notre article cité en introduction : ce genre de ventilateur peut largement remplacer une climatisation dans certaines situations, tout en consommant bien moins. Et ça, c’est bon pour la planète et pour la facture EDF ! Alors, qui va craquer pour ce ventilateur MOSSCO à 89,99 €* au lieu de 119,99 € sur Amazon ? Et vous ? Que pensez-vous de ce bon plan ? Allez-vous céder à l’appel du « large » ?

* Prix constaté le 30 juillet 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

