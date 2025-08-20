Ces deux marques de granulés de bois (pellets) sont à seulement 4,29 €/15 kg chez Casto

Chaque année, c’est la même histoire : à la fin de l’été, on profite encore du soleil, mais dès que l’automne pointe son nez, on rallume le poêle à bois. Et, là… surprise ! Les prix des pellets flambent aussi vite que les flammes dans le foyer. Si vous ne voulez pas voir votre budget partir en fumée, c’est maintenant qu’il faut acheter vos sacs de granulés. Bonne nouvelle : j’ai trouvé deux références à 4,29 €* le sac de 15 kilos (soit 0,29 € le kilo), chez Castorama ! Je vous assure que c’est un tarif qui risque d’être vite dépassé quand les premiers froids arriveront. Les professionnels annoncent une hausse de 1 € par sac, comme nous vous l’expliquions dans cet article ! Alors, prêts à stocker ? Voici les deux références intéressantes pour cette fin août (eh oui, déjà) !

Granulés de bois Din Plus : un mélange équilibré à prix doux

Le premier bon plan concerne les granulés de bois Din Plus, sac de 15 kg, disponibles ici chez Castorama**. Fabriqués en France à partir de sciures et copeaux issus de forêts locales gérées durablement, ils affichent un fort pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg et un faible taux de cendres ≤ 0,7 %. En clair : ils chauffent bien, encrassent peu et sont certifiés DINplus. Mélangeant feuillus et résineux, ils offrent une combustion homogène et une qualité constante. Ajoutez à cela qu’ils sont neutres en émission de CO₂ et vous avez un pellet à la fois économique et écolo. Bref, un choix malin si vous voulez chauffer votre intérieur sans plomber vos finances.

** Produit disponible dans la liste de magasins ci-dessous : Niort, Poitiers, La Rochelle, Bordeaux Lormont, Aix Les Milles, St Clément, Pau, Villenave D’Ornon, Toulon La Seyne, Agen, Limoges, Angoulême, Toulon La Garde, Nîmes, Béziers, Antibes, Mérignac 2, Plan Campagne, Avignon, Toulouse Blagnac, Portet Sur Garonne, Anglet, Lattes, L’Union, Marseille St Loup, Vitrolles, Fréjus, St Orens, Le Cannet, Perpignan.

Pellet 100 % résineux Din Plus étincelles : pour les poêles exigeants

Seconde option, les Pellets 100 % résineux Din Plus étincelles, sac de 15 kg, également proposés à 4,29 € chez Castorama***. Leur particularité ? Ils sont composés exclusivement de bois résineux, ce qui facilite l’entretien en limitant l’encrassement de l’appareil. Résultat : moins de corvées de nettoyage et une performance énergétique optimale. Certifiés DINplus, eux aussi, ils garantissent une qualité supérieure et constante, avec un taux d’humidité maîtrisé à 10 %. Côté avis, ils obtiennent une jolie note de 4,56/5 sur 16 commentaires, preuve que les utilisateurs sont satisfaits. Si votre poêle préfère les résineux purs, c’est sans doute le choix le plus judicieux.

*** Produit disponible dans la liste de magasins ci-dessous : Barentin, Vannes, Cap Malo, Bourgoin-Jallieu, Le Mans, Nantes Beaujoire, Cormeilles, Metz, Chalon Saône, Olivet, Creil Saint-Maximin, Dijon, Bourg En Bresse, Claye-Souilly, Rennes St Jacques, Villabé, St Nazaire, Tours, Rillieux, Brest, Le Havre, Terville, Pierrelaye, Reims, Quimper, Besançon, Grenoble, Savoie, Nancy, Nantes Orvault, St Marcel Valence, Colmar, Caen, Bron, Strasbourg, Dardilly, Clermont-Ferrand, Givors, Kingersheim, Roanne, Les Clayes Sous-Bois, Les Ulis, Chambourcy, Bondues 1, Ormesson, Fresnes, Villacoublay, Coignières, Annecy, Villemomble, Gonesse, Melun, Créteil, Englos, Dunkerque, Hérouville, Hénin.

Tableau comparatif des deux références

Caractéristiques Din Plus Mélange feuillus & résineux Pellet 100 % résineux Din Plus Étincelles Prix (sac 15 kg) 4,29 € (0,29 €/kg) 4,29 € (0,29 €/kg) Pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg Haut pouvoir calorifique Taux de cendres ≤ 0,7 % Très faible Composition Feuillus + résineux 100 % résineux Avantage Combustion équilibrée, bon compromis Encrassement réduit, entretien facilité Certifications DINplus DINplus Fabrication Française Française

Le bon moment pour faire vos stocks

L’expérience nous l’a prouvé : attendre novembre ou décembre pour remplir le garage de pellets est une très mauvaise idée. Les prix s’envolent, les stocks fondent comme neige au soleil, et vous risquez de vous retrouver à payer deux ou trois euros de plus par sac. À 4,29 €, ces deux références sont clairement des opportunités à saisir dès maintenant. L’hiver n’a pas encore montré ses crocs, mais quand il frappera à la porte, il sera trop tard pour faire des économies. Alors, selon vous, vaut-il mieux anticiper et acheter vos pellets maintenant, ou croiser les doigts pour que les prix ne s’envolent pas dans les prochaines semaines ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix relevés le 19 août 2025, pouvant être modifiés à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de changement de tarif décidé par le site vendeur.