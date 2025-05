Cet adaptateur à 45,79 € permet de profiter de Waze sans fil, avec CarPlay et Android Auto

En avez-vous assez de devoir brancher votre téléphone à la voiture à chaque trajet ? Bonne nouvelle : l’adaptateur sans fil CarPlay et Android Auto SMT-AC01 est là pour vous simplifier la vie. Proposé actuellement à 45,79 €* au lieu de 69,99 € sur Amazon, cet accessoire permet de transformer votre véhicule en système sans fil pour CarPlay ou Android Auto. Autrement dit, dès que vous entrez dans votre voiture, votre téléphone se connecte tout seul, et vous voilà prêts à lancer la musique, la navigation ou les messages, sans câble emmêlé ni port USB en surchauffe. Les vacances d’été se rapprochent à grands pas, il est temps de profiter de ce bon plan, non ? Ma voiture n’étant pas compatible avec le mode sans fil, j’ai décidé de le tester pour vous. Découverte.

Une installation aussi simple que de poser son téléphone sur le siège passager

Rassurez-vous : si vous êtes capable de brancher un câble USB, vous saurez installer le SMT-AC01. Il suffit de le connecter au port USB de votre voiture (sur un autoradio déjà compatible CarPlay ou Android Auto), puis d’appairer votre téléphone en Bluetooth. Ensuite ? Rien de plus à faire : l’écran de bord affiche automatiquement votre interface habituelle sans même que vous sortiez le câble du vide-poche. L’appareil est discret, et fonctionne sans application tierce ni configuration complexe. Il prend en charge CarPlay comme Android Auto, ce qui est plutôt rare à ce prix. Une bonne nouvelle pour les couples mixtes… technologiquement parlant.

Compatible avec beaucoup de voitures, mais pas avec toutes

Pour ma part, je connecte mon téléphone au système Android auto avec un cable USB, et je n’ai pas d’autre choix que de poser mon smartphone sur la console et d ele brancher. Mon véhicule est trop ancien pour se connecter sans fil. Alors, avant de craquer, un détail essentiel : le SMT-AC01 n’installe pas CarPlay ou Android Auto dans une voiture qui n’en est pas déjà équipée.

Il agit uniquement comme un convertisseur « filaire vers sans fil ». Côté smartphones, tout iPhone à partir de l’iPhone 6 (sous iOS 10 ou plus) est compatible pour CarPlay. Pour Android Auto, il vous faudra un appareil sous Android 11 minimum, avec une version autorisant la connexion sans fil. En cas de doute, un rapide coup d’œil aux réglages ou à la fiche constructeur vous évitera les mauvaises surprises.

Ce qu’il faut retenir sur le SMT-AC01

Connexion sans fil rapide via Bluetooth et Wi-Fi

Compatible avec tous les véhicules équipés de CarPlay ou Android Auto filaire

Fonctionne avec iPhone (iOS 10 à 17) et Android (version 11 minimum avec Android Auto sans fil)

Aucune application requise pour l’installation

Alimenté par USB, directement depuis le port de la voiture

Contenu de la boîte : adaptateur SMT-AC01 + câble USB-C vers USB-A

Prix actuel : 45,79 €* au lieu de 69,99 €

Un petit objet qui transforme votre expérience de conduite

Ce qui change vraiment, c’est la simplicité du quotidien. Plus besoin de chercher le câble, de faire des contorsions ou de laisser traîner votre téléphone entre deux sièges. En une quinzaine de secondes, la connexion se fait automatiquement, et tout votre tableau de bord devient intelligent. Musique, GPS, appels mains libres, messagerie vocale… tout est fluide et accessible sans sortir votre téléphone de la poche. Et vous, seriez-vous prêt à adopter la conduite sans fil grâce au SMT-AC01 à 45,79 €* ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 24 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.