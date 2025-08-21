Cette machine expresso silencieuse m’a fait oublier mon broyeur bruyant (et elle est à -50 %)

Le café du matin, oui. Mais sans réveiller la maison ! Voici pourquoi la H.Koenig EXP820 est devenue ma meilleure alliée caféinée.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 21 août 2025
Une cafetière expresso.
La cafetière express H.Koenig est actuellement moitié prix sur Amazon. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Je l’avoue sans honte : je suis une véritable accro au café. Le matin, avant même de dire bonjour, il me faut ma dose. Et pendant longtemps, j’ai misé sur une machine à broyeur, persuadée que c’était le Graal. Mais, elle réveillait toute la maison dès 5 h avec son vacarme de chantier… Mon mari s’en souvient encore, il ne pouvait plus la voir en peinture. Depuis que j’ai découvert la machine expresso H.Koenig EXP820 dont je vous parlais dans cet article, c’est une autre histoire : silencieuse, efficace, simple à utiliser et surtout, elle me laisse choisir mon café. Et, franchement ? Je ne reviendrais en arrière pour rien au monde. Actuellement en promotion à 99,90 €* au lieu de 199 €, c’est LE bon plan à ne manquer sous aucun prétexte et je vous la présente immédiatement.

Un vrai look pro, une pression de 20 bars, et zéro complication

La H.Koenig EXP820, c’est ce genre de machine qui en impose dans la cuisine, avec son corps en acier inoxydable et son petit baromètre intégré à la façade. On pourrait croire qu’il faut un diplôme de barista pour s’en servir, mais non ! Cette machine à pression de 20 bars, dotée d’un système Thermoblock et d’un réservoir amovible de 1,1 L, est conçue pour les amateurs de café… mais pas de prise de tête. Elle est livrée avec deux filtres en acier inoxydable (simple et double), une cuillère doseuse et une buse vapeur pour les envies de cappuccino mousseux. Autre petit plaisir : son chauffe-tasses intégré, qui garde vos mugs à bonne température. C’est un détail, mais franchement appréciable.

Une machine expresso sur un plan de travail.
Après avoir vanté les mérites des machines broyeur à café, je suis finalement revenue à l’expresso ! Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Une machine polyvalente qui s’adapte à toutes les envies

Contrairement aux machines à broyeur intégré, souvent bruyantes, plus électroniques et parfois capricieuses, celle-ci joue la carte de la simplicité et de la modularité. Elle fonctionne avec du café moulu, ce qui élargit considérablement le choix disponible en magasin. Entre le café bio, les mélanges italiens, ou mon préféré, le moulu à la noisette, je peux varier à volonté et changer de parfum trois fois dans la journée si ça me chante. Autre avantage : moins d’électronique = moins de pannes, et une prise en main ultra-intuitive. Pas besoin d’un manuel de 80 pages. En revanche, pas d’alerte pour vous prévenir que le réservoir est vide ou qu’il faut détartrer.

Comparatif express : pourquoi je l’ai préférée à mon ancienne machine ?

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, mais là, c’est l’expérience des deux cafetières qui parle et voici ce que j’ai relevé au fil du temps !

Critère   machine à broyeur H.Koenig EXP820
Type de café Café en grain uniquement Café moulu au choix
Bruit Hyper bruyante Beaucoup plus silencieuse
Entretien Électronique + détartrage assisté Manuel, mais simple à gérer
Changement de café Complexe et peu flexible Instantané et varié
Prix ~300 € 99,90 €* en promo

Mon retour d’expérience après plusieurs mois d’utilisation

Je l’ai achetée en début d’année, un peu par curiosité, beaucoup pour son look. Et, depuis, c’est la meilleure décision caféinée que j’ai prise. Le matin, j’opte pour un arabica doux, l’après-midi pour un moka corsé et le soir, parfois un déca noisette. Changer de café n’a jamais été aussi simple. Mon ancienne machine à broyeur était commode, mais bien trop bruyante, limitée au café en grain, et m’imposait le même goût jusqu’à épuisement du réservoir. Ici, je gagne en souplesse, économie, car le moulu est souvent moins cher que le grain et surtout, en plaisir.

Une machine expresso.
Avec une machine expresso, je peux changer de café à chaque tasse. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Les quelques petits bémols ? Pas de voyant d’eau ni d’alerte détartrage, certes. Mais, avec un petit post-it mensuel et un œil sur le réservoir, franchement, ce n’est pas bien grave. Et vous, seriez-vous prêts à profiter de cette promo à -50 % pour redécouvrir le plaisir du café moulu à la maison ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
