Cette machine expresso silencieuse m’a fait oublier mon broyeur bruyant (et elle est à -50 %)

Je l’avoue sans honte : je suis une véritable accro au café. Le matin, avant même de dire bonjour, il me faut ma dose. Et pendant longtemps, j’ai misé sur une machine à broyeur, persuadée que c’était le Graal. Mais, elle réveillait toute la maison dès 5 h avec son vacarme de chantier… Mon mari s’en souvient encore, il ne pouvait plus la voir en peinture. Depuis que j’ai découvert la machine expresso H.Koenig EXP820 dont je vous parlais dans cet article, c’est une autre histoire : silencieuse, efficace, simple à utiliser et surtout, elle me laisse choisir mon café. Et, franchement ? Je ne reviendrais en arrière pour rien au monde. Actuellement en promotion à 99,90 €* au lieu de 199 €, c’est LE bon plan à ne manquer sous aucun prétexte et je vous la présente immédiatement.

Un vrai look pro, une pression de 20 bars, et zéro complication

La H.Koenig EXP820, c’est ce genre de machine qui en impose dans la cuisine, avec son corps en acier inoxydable et son petit baromètre intégré à la façade. On pourrait croire qu’il faut un diplôme de barista pour s’en servir, mais non ! Cette machine à pression de 20 bars, dotée d’un système Thermoblock et d’un réservoir amovible de 1,1 L, est conçue pour les amateurs de café… mais pas de prise de tête. Elle est livrée avec deux filtres en acier inoxydable (simple et double), une cuillère doseuse et une buse vapeur pour les envies de cappuccino mousseux. Autre petit plaisir : son chauffe-tasses intégré, qui garde vos mugs à bonne température. C’est un détail, mais franchement appréciable.

Une machine polyvalente qui s’adapte à toutes les envies

Contrairement aux machines à broyeur intégré, souvent bruyantes, plus électroniques et parfois capricieuses, celle-ci joue la carte de la simplicité et de la modularité. Elle fonctionne avec du café moulu, ce qui élargit considérablement le choix disponible en magasin. Entre le café bio, les mélanges italiens, ou mon préféré, le moulu à la noisette, je peux varier à volonté et changer de parfum trois fois dans la journée si ça me chante. Autre avantage : moins d’électronique = moins de pannes, et une prise en main ultra-intuitive. Pas besoin d’un manuel de 80 pages. En revanche, pas d’alerte pour vous prévenir que le réservoir est vide ou qu’il faut détartrer.

Comparatif express : pourquoi je l’ai préférée à mon ancienne machine ?

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, mais là, c’est l’expérience des deux cafetières qui parle et voici ce que j’ai relevé au fil du temps !

Critère machine à broyeur H.Koenig EXP820 Type de café Café en grain uniquement Café moulu au choix Bruit Hyper bruyante Beaucoup plus silencieuse Entretien Électronique + détartrage assisté Manuel, mais simple à gérer Changement de café Complexe et peu flexible Instantané et varié Prix ~300 € 99,90 €* en promo

Mon retour d’expérience après plusieurs mois d’utilisation

Je l’ai achetée en début d’année, un peu par curiosité, beaucoup pour son look. Et, depuis, c’est la meilleure décision caféinée que j’ai prise. Le matin, j’opte pour un arabica doux, l’après-midi pour un moka corsé et le soir, parfois un déca noisette. Changer de café n’a jamais été aussi simple. Mon ancienne machine à broyeur était commode, mais bien trop bruyante, limitée au café en grain, et m’imposait le même goût jusqu’à épuisement du réservoir. Ici, je gagne en souplesse, économie, car le moulu est souvent moins cher que le grain et surtout, en plaisir.

Les quelques petits bémols ? Pas de voyant d’eau ni d’alerte détartrage, certes. Mais, avec un petit post-it mensuel et un œil sur le réservoir, franchement, ce n’est pas bien grave. Et vous, seriez-vous prêts à profiter de cette promo à -50 % pour redécouvrir le plaisir du café moulu à la maison ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

H.Koenig Machine Expresso Automatique Professionnelle Pression 20 Bar EXP820, Inox, Portable, Système thermoblock, 1.1L, Pompe baromètre intégré, Chauffe-tasses, Buse Vapeur, Cafés et Boissons lactées [QUALITE PROFESSIONNELLE] : Avec une pression de pompe de 20 bars et une pompe de fabrication italienne dotée d'un baromètre intégré, cette machine expresso vous offre une extraction de café de... PromoMeilleure Vente n° 1

* Prix constaté le 1er août 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.