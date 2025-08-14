Commander son fioul ou ses pellets en été permet-il réellement de faire des économies ?

Chaque année, c’est la même histoire : au moment où le thermomètre dégringole, on se souvient qu’il faudrait remplir la cuve à fioul ou refaire le stock de pellets de bois. Et, c’est souvent à ce moment-là que les prix grimpent ou que les délais de livraison s’allongent. Pourtant, anticiper peut vraiment faire la différence. Selon le Journal télévisé de TF1, acheter dès la fin de l’été permet de réaliser des économies significatives, et d’éviter bien des désagréments. Un pari gagnant qui, cette année encore, se confirme avec des prix et des disponibilités plus intéressants qu’en plein hiver. Voici le retour de deux professionnels du secteur, pour obtenir du fioul ou des pellets à prix raisonnable et sans délai, ou presque. Décryptage.

Anticiper l’achat de fioul : une économie qui chauffe le cœur

Dans le Pas-de-Calais, un client raconte avoir payé son fioul 1,14 € le litre en janvier, contre 1,098 € en août. Sur une commande de 2 000 litres, cela représente environ 50 € d’économies. Ce n’est pas un jackpot de loto, mais c’est toujours ça de gagné… surtout quand il s’agit de chauffer toute une maison. La responsable d’une entreprise de Bapaume (62) confirme que l’anticipation est la clé. En commandant tôt, on évite à la fois les hausses liées aux tensions géopolitiques (qui influencent directement le prix du fioul), et les délais d’attente qui s’allongent dès que les premières fraîcheurs arrivent. Moralité : mieux vaut remplir sa cuve en août que de grelotter en octobre en attendant le livreur.

Les pellets : quand les prévoyants économisent

Du côté des pellets, la situation est encore plus parlante. Un vendeur explique qu’il est déjà en rupture de stock dès la fin août. Les clients les plus organisés ont payé 5,95 € TTC le sac de 15 kilos, mais dès le 1ᵉʳ septembre, le tarif passera à 6,95 € TTC. Résultat : 70 € d’économies sur une palette complète pour ceux qui ont acheté tôt. Et, pour les retardataires ? Eh bien, ils devront patienter… ou payer plus cher. La demande explose chaque année à l’approche de l’automne, et ceux qui n’anticipent pas risquent de voir leur budget chauffage fondre comme neige au soleil.

Ce qu’il faut retenir pour préparer son chauffage

Voici une petite liste des recommandations pour commander moins cher, en attendant moins longtemps et en évitant les arnaques :

Commander fioul ou pellets en été, quand la demande est plus faible.

Surveiller les prix au litre ou au sac et profiter des baisses ponctuelles.

Éviter les périodes de forte demande (septembre à février).

(septembre à février). Tenir compte des délais de livraison, parfois allongés en automne.

Comparer plusieurs fournisseurs avant d’acheter.

Enfin, attention aux ventes sur Internet, donnant fréquemment lieu à des arnaques comme je vous l’explique tout de suite !

Arnaques : l’autre risque de la rentrée

La fin août et le début septembre ne sont pas seulement propices aux bonnes affaires… mais également aux arnaques. Le professionnel des pellets prévient : attention aux prix trop beaux pour être vrais, surtout sur les groupes Facebook locaux. Les escrocs promettent des palettes de bois à prix cassés, encaissent l’argent… et disparaissent. Comme nous vous en parlions dans cet article, la prudence est de mise : privilégiez les fournisseurs connus, les paiements sécurisés et méfiez-vous des ventes non vérifiables. Alors, maintenant que vous savez tout cela, pourquoi attendre pour commander votre fioul, vos pellets ou même votre bois de chauffage ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !