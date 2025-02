Comment transformer votre Cookeo en Airfryer grâce à l’Extra Crisp ?

Le Cookeo de Moulinex est sorti en 2012, puis l’application en 2014. Onze ans plus tard, elle est dans le top 10 des applications les plus utilisées avec 425 000 utilisateurs actifs chaque mois selon le Groupe Seb. Ce robot multicuiseur fait un carton chez les jeunes, comme chez les seniors, et en 2012, il a révolutionné les cuisines françaises ! Imaginez maintenant que vous rêviez de plats croustillants et dorés sans investir dans un nouvel appareil encombrant, l’airfryer. Bonne nouvelle, une petite révolution culinaire est arrivée : l’Extra Crisp ! Cet accessoire malin transforme votre Cookeo en airfryer en un clin d’œil. Plus besoin de multiplier les machines sur le plan de travail. Et, cerise sur le gâteau, il est actuellement en promotion à 79 €* au lieu de 89,99 € (soit -12 %). Allez, on vous dit tout !

L’Extra Crisp, qu’est-ce que c’est ?

L’Extra Crisp, c’est un couvercle compatible avec les Cookeo 6 litres. Une fois posé, il métamorphose votre multicuiseur intelligent en friteuse sans huile (ou airfryer, pour les intimes). Avec lui, plus besoin de préchauffage ni de matière grasse : vos plats cuisent 30 % plus vite qu’au four traditionnel, tout en restant croustillants et dorés à souhait. En prime, sa conception sécurisée évite tout risque de brûlure. Le top !

Que peut-on réaliser avec l’Extra Crisp ?

Vous pensiez que votre Cookeo était polyvalent ? Avec l’Extra Crisp, il devient un accessoire deux-en-un, qui vous évitera l’achat d’un airfryer. Concrètement, ce petit accessoire propose quatre fonctions automatiques pour varier les plaisirs :

Dorer : gratin de pâtes, légumes au fromage… à vous les plats bien dorés !

Rôtir : des poulets juteux, des rôtis tendres et croustillants.

Frire : nuggets, frites, beignets… avec peu ou pas d’huile.

Cuire : des gâteaux moelleux, des crumbles dorés et bien plus.

Néanmoins, je conseille, comme pour l’airfryer d’utiliser de petits moules en silicone, pour réaliser vos recettes. Ces derniers vous éviteront un nettoyage trop fréquent de la cuve. De plus, comme pour tous ses appareils, Moulinex garantit une réparabilité de 15 ans dans leur réseau de 6 200 réparateurs dans le monde. Pour avoir déjà eu besoin du SAV pour mon Multicook & Grains, je peux vous assurer qu’ils sont très réactifs.

Installation et utilisation faciles

Pas de panique, même les plus novices pourront simplement utiliser l’Extra Crisp. Pour ce faire, voici comment procéder :

Brancher l’accessoire à une prise.

Le poser sur votre Cookeo (compatible avec les modèles 6 litres uniquement).

Choisir la fonction automatique ou manuelle.

Et, là, la magie opère : l’air chaud pulsé diffuse la chaleur de manière optimale, sans préchauffage. Et hop, en un rien de temps, vos plats sont dorés et croustillants. En prime, aucun risque de brûlure grâce à son design sécurisé. Et vous, tenté par l’Extra Crisp ? Avec l’Extra Crisp, transformez votre Cookeo en airfryer et laissez libre cours à vos envies culinaires. Et, rappelons-le : il est actuellement à 79 €* au lieu de 89,99 € (-12 %). Alors, prêts à passer à la cuisson croustillante sans compromis ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce nouvel accessoire ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

